Chicago, USA - 2016. augusztus 22.: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Mi folyik itt? Vészhelyzetet hirdetett Donald Trump: teljes készenlétben az USA

MTI
2026. január 30. 10:34

Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt, egyben aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely lehetővé teszi importvámok bevezetését azokból az országokból származó árukra, amelyek Kubának olajat adnak el vagy szállítanak.

Az amerikai elnök által aláírt és a Fehér Ház honlapjára fölkerült dokumentum szerint a kubai kormány "rendkívüli intézkedéseket" hozott, amelyek károsak és fenyegetik az Egyesült Államokat. A dokumentum szerint "a rezsim számos ellenséges országgal, transznacionális terrorszervezettel és az Egyesült Államokkal szemben álló rosszindulatú szereplővel szövetkezik - és támogatja őket -, beleértve az Orosz Föderáció (Oroszország) kormányát, a Kínai Népköztársaságot, az iráni kormányt, a Hamászt és a Hezbollahot".

Kapcsolódó cikkeink:

A dokumentum kimondja, hogy az Egyesült Államok további vámot vethet ki bármely olyan ország termékeire, amely közvetlenül vagy közvetve olajat ad el vagy szállít Kubának. A rendelet nem határozza meg a lehetséges vámok konkrét mértékét.

A rendelet szerint az elnöknek joga van felülvizsgálni vagy módosítani a vámok kivetéséről szóló döntést, ha Kuba vagy az érintett országok a politikájukat összhangba hozzák az Egyesült Államok nemzetbiztonsági céljaival és külpolitikai érdekeivel.

Bruno Rodríguez, Kuba külügyminisztere elítélte Donald Trump elnöki rendeletét, és azt "Kuba és népe elleni brutális agressziónak" nevezte, "amelyet most szélsőséges életkörülmények fenyegetnek". A külügyminiszter azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy "zsarolással és kényszerrel próbál más országokat rávenni a Kuba elleni, egyetemesen elítélt blokádpolitikájára".
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #vám #világ #szankció #olaj #donald trump #amerikai egyesült államok #nemzetbiztonság #védővám #külpolitika #fehér ház

1
7 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
4 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
4
3 napja
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
5
19 órája
Recseg-ropog Putyin hatalma, válság közeleg Oroszországban
