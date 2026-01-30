Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak

Egy tokiói izakaya (japán kocsma) felső korhatárt vezetett be, amely szerint elsősorban 29-39 év közötti vendégeket fogad, bár bizonyos kivételekkel. A lépés, amely a fiatalos hangulat megőrzését célozza, vitát váltott ki a diszkrimináció vádjával - írta meg az euronews.

A Tori Yaro Dogenzaka nevű izakaya Tokió Shibuya negyedében 2026 elején helyezett ki egy táblát, amely szerint a belépést a 29-39 év közötti vendégekre korlátozzák. "Ez egy izakaya a fiatalabb generációk számára. Kocsma csak 40 év alattiaknak" - áll a feliratban.

A korlátozás azonban nem teljesen szigorú. Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van. Az alkalmazottak barátai, családtagjai és az étterem üzleti partnerei mentesülnek a korhatár alól. Mivel a szabály jogilag nem kényszeríthető ki, a 40 év felettiek kérhetik a belépést.

A Japan Today hírportál szerint az ajtónál ellenőrzik, hogy a vendég "megfelelő állapotban" van-e, és elfogadja-e a hely hangulatát, bár nem világos, hogy ez az öltözékre vagy az alkoholszintre vonatkozik-e.

"Alapvetően a vendégkörünk fiatal" - nyilatkozta Toshihiro Nagano, a lánc PR-képviselője. "Az idősebb vendégek gyakran panaszkodnak, hogy az étterem túl zajos, ezért úgy döntöttünk, korlátozzuk a belépők körét, hogy mindenki elégedetten távozhasson az élmény után."

Az intézkedést sokan diszkriminatívnak tartják az interneten. Egy hozzászóló kiemelte: "Különbség van az emberek fizikai és mentális kora között".

A fiatalabb vendégkör előnyben részesítése már bevett gyakorlat a szomszédos Dél-Koreában. Szöul egyetemi negyedében, Hongdae-ben számos klub és táncos kocsma nem hivatalos felső korhatárt alkalmaz a 30 év felettiekre, néhol akár 25-28 éves korhatárral. A Korea Times szerint számos sportlétesítmény és kávézó vezetett be "szeniorok nélküli zónákat", általában a 70 év felettieket célozva.