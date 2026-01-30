2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának. Az egész napos esemény célja, hogy őszintén megvitassák, merre tart a marketing...
Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak
Egy tokiói izakaya (japán kocsma) felső korhatárt vezetett be, amely szerint elsősorban 29-39 év közötti vendégeket fogad, bár bizonyos kivételekkel. A lépés, amely a fiatalos hangulat megőrzését célozza, vitát váltott ki a diszkrimináció vádjával - írta meg az euronews.
A Tori Yaro Dogenzaka nevű izakaya Tokió Shibuya negyedében 2026 elején helyezett ki egy táblát, amely szerint a belépést a 29-39 év közötti vendégekre korlátozzák. "Ez egy izakaya a fiatalabb generációk számára. Kocsma csak 40 év alattiaknak" - áll a feliratban.
A korlátozás azonban nem teljesen szigorú. Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van. Az alkalmazottak barátai, családtagjai és az étterem üzleti partnerei mentesülnek a korhatár alól. Mivel a szabály jogilag nem kényszeríthető ki, a 40 év felettiek kérhetik a belépést.
A Japan Today hírportál szerint az ajtónál ellenőrzik, hogy a vendég "megfelelő állapotban" van-e, és elfogadja-e a hely hangulatát, bár nem világos, hogy ez az öltözékre vagy az alkoholszintre vonatkozik-e.
"Alapvetően a vendégkörünk fiatal" - nyilatkozta Toshihiro Nagano, a lánc PR-képviselője. "Az idősebb vendégek gyakran panaszkodnak, hogy az étterem túl zajos, ezért úgy döntöttünk, korlátozzuk a belépők körét, hogy mindenki elégedetten távozhasson az élmény után."
Az intézkedést sokan diszkriminatívnak tartják az interneten. Egy hozzászóló kiemelte: "Különbség van az emberek fizikai és mentális kora között".
A fiatalabb vendégkör előnyben részesítése már bevett gyakorlat a szomszédos Dél-Koreában. Szöul egyetemi negyedében, Hongdae-ben számos klub és táncos kocsma nem hivatalos felső korhatárt alkalmaz a 30 év felettiekre, néhol akár 25-28 éves korhatárral. A Korea Times szerint számos sportlétesítmény és kávézó vezetett be "szeniorok nélküli zónákat", általában a 70 év felettieket célozva.
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák.
A spanyol BBVA újra eladná romániai leánybankját, miközben három nagy nyugati pénzintézet verseng a felvásárlásért, ami átrendezheti a piacot.
A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
