Közelképek egy földgáztűzhely lángja sötét háttéren
Világ

Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben

Pénzcentrum
2026. január 30. 19:22

Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét a Beregszászi járásban található Hetény térségében - jelentette a Portfolio.

A gyors hóolvadás miatt felduzzadt folyó komoly infrastrukturális kárt okozott, amely összesen 17 település gázszolgáltatását teszi bizonytalanná. Az érintett települések között szerepel Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás–Zabolottya és Akli–Klinove – derül ki a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás közleményéből.

A kialakult válsághelyzetre reagálva Miroszlav Bileckij kárpátaljai kormányzó közvetlen irányítása alatt operatív törzs kezdte meg a munkát. A válságstáb feladata az érintett közműszolgáltatók és települési önkormányzatok közötti egyeztetések összehangolása.

Kapcsolódó cikkeink:

A műszaki szakemberek azonnal hozzáláttak a sérült gázvezeték ideiglenes stabilizálásához, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a tartós helyreállítás megtervezésére és elvégzésére. A munkálatok részeként töltés kialakítása zajlik a Tiszán, amely hozzáférést biztosít a speciális munkagépek számára a károsodott szakasz biztonságos megközelítéséhez.

A helyreállítási stratégia többirányú megközelítést alkalmaz. Az átmeneti megoldások kidolgozása mellett a szakemberek vizsgálják egy alternatív, a folyómeder alatt vezetett új gázvezeték lefektetésének műszaki feltételeit is.

Az energiaellátás biztonsága érdekében rendkívüli intézkedések léptek életbe. Az érintett településeken garantálják a folyamatos villamosenergia-szolgáltatást, és a válság idejére felfüggesztik az esetleges áramkorlátozásokat. Az áramszolgáltató társaság emelt szintű készültségben várja a fűtési igények átmeneti növekedéséből adódó többletenergia-felhasználást.

A lakosság védelme érdekében a katasztrófavédelmi szervek és a települési önkormányzatok bővítik a fűtött közösségi helyiségek számát. Emellett különleges intézkedési terveket vezettek be az oktatási és egészségügyi intézmények folyamatos, zavartalan működésének biztosítására.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #gáz #energia #árvíz #veszély #ukrajna #katasztrófavédelem #világ #földgáz #infrastruktúra #tisza #energiaellátás

1
9 órája
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
1 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
3
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
4
8 órája
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
5
4 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
