Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét a Beregszászi járásban található Hetény térségében - jelentette a Portfolio.
A gyors hóolvadás miatt felduzzadt folyó komoly infrastrukturális kárt okozott, amely összesen 17 település gázszolgáltatását teszi bizonytalanná. Az érintett települések között szerepel Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás–Zabolottya és Akli–Klinove – derül ki a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás közleményéből.
A kialakult válsághelyzetre reagálva Miroszlav Bileckij kárpátaljai kormányzó közvetlen irányítása alatt operatív törzs kezdte meg a munkát. A válságstáb feladata az érintett közműszolgáltatók és települési önkormányzatok közötti egyeztetések összehangolása.
A műszaki szakemberek azonnal hozzáláttak a sérült gázvezeték ideiglenes stabilizálásához, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a tartós helyreállítás megtervezésére és elvégzésére. A munkálatok részeként töltés kialakítása zajlik a Tiszán, amely hozzáférést biztosít a speciális munkagépek számára a károsodott szakasz biztonságos megközelítéséhez.
A helyreállítási stratégia többirányú megközelítést alkalmaz. Az átmeneti megoldások kidolgozása mellett a szakemberek vizsgálják egy alternatív, a folyómeder alatt vezetett új gázvezeték lefektetésének műszaki feltételeit is.
Az energiaellátás biztonsága érdekében rendkívüli intézkedések léptek életbe. Az érintett településeken garantálják a folyamatos villamosenergia-szolgáltatást, és a válság idejére felfüggesztik az esetleges áramkorlátozásokat. Az áramszolgáltató társaság emelt szintű készültségben várja a fűtési igények átmeneti növekedéséből adódó többletenergia-felhasználást.
A lakosság védelme érdekében a katasztrófavédelmi szervek és a települési önkormányzatok bővítik a fűtött közösségi helyiségek számát. Emellett különleges intézkedési terveket vezettek be az oktatási és egészségügyi intézmények folyamatos, zavartalan működésének biztosítására.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák.
A spanyol BBVA újra eladná romániai leánybankját, miközben három nagy nyugati pénzintézet verseng a felvásárlásért, ami átrendezheti a piacot.
A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek
