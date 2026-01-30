Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben

Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét a Beregszászi járásban található Hetény térségében - jelentette a Portfolio.

A gyors hóolvadás miatt felduzzadt folyó komoly infrastrukturális kárt okozott, amely összesen 17 település gázszolgáltatását teszi bizonytalanná. Az érintett települések között szerepel Hetény, Tiszaszászfalu, Aklihegy, Nevetlenfalu, Akli, Fertősalmás, Batár, Csepe, Feketeardó, Gyula, Hömlőc, Szőlősgyula, Tiszatanya, Nagypalád, Forgolány, Fertősalmás–Zabolottya és Akli–Klinove – derül ki a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás közleményéből.

A kialakult válsághelyzetre reagálva Miroszlav Bileckij kárpátaljai kormányzó közvetlen irányítása alatt operatív törzs kezdte meg a munkát. A válságstáb feladata az érintett közműszolgáltatók és települési önkormányzatok közötti egyeztetések összehangolása.

A műszaki szakemberek azonnal hozzáláttak a sérült gázvezeték ideiglenes stabilizálásához, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a tartós helyreállítás megtervezésére és elvégzésére. A munkálatok részeként töltés kialakítása zajlik a Tiszán, amely hozzáférést biztosít a speciális munkagépek számára a károsodott szakasz biztonságos megközelítéséhez.

A helyreállítási stratégia többirányú megközelítést alkalmaz. Az átmeneti megoldások kidolgozása mellett a szakemberek vizsgálják egy alternatív, a folyómeder alatt vezetett új gázvezeték lefektetésének műszaki feltételeit is.

Az energiaellátás biztonsága érdekében rendkívüli intézkedések léptek életbe. Az érintett településeken garantálják a folyamatos villamosenergia-szolgáltatást, és a válság idejére felfüggesztik az esetleges áramkorlátozásokat. Az áramszolgáltató társaság emelt szintű készültségben várja a fűtési igények átmeneti növekedéséből adódó többletenergia-felhasználást.

A lakosság védelme érdekében a katasztrófavédelmi szervek és a települési önkormányzatok bővítik a fűtött közösségi helyiségek számát. Emellett különleges intézkedési terveket vezettek be az oktatási és egészségügyi intézmények folyamatos, zavartalan működésének biztosítására.