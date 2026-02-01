2026. február 1. vasárnap Ignác
Női kéz bankkártyát helyez be a bankautomatába (ATM), hogy hozzáférjen a bankszámla-szolgáltatásokhoz a városban. Készpénzfelvétel, számlák kifizetése, számlaegyenleg ellenőrzése, pénzátutalás, valutaváltás az ATM-ben. Önkiszolg
Hitel

Jelentős változás lépett életbe az ATM-eknél: sokan most járhatnak igazán jól

Pénzcentrum
2026. február 1. 08:08

Jelentős változás lépett életbe a bankautomatáknál: mától már havi 300 ezer forintot is fel lehet venni teljesen ingyenesen, írja a 24.hu.

Mától élesedett az a régóta várt változás, amelynek értelmében megduplázódik az ingyenes készpénzfelvétel havi összeghatára: a korábbi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forint vehető fel díjmentesen bankautomatákból.

Az intézkedés elsősorban azokat érinti kedvezően, akik bankszámlára kapják a fizetésüket vagy a nyugdíjukat, ugyanakkor továbbra is készpénzben intézik mindennapi kiadásaikat. Számukra ez azt jelenti, hogy havi szinten lényegesen több pénzhez juthatnak hozzá banki költségek nélkül.

Fontos ugyanakkor, hogy az ingyenes készpénzfelvételhez kapcsolódó alapvető szabályok nem változtak. A kedvezmény továbbra is személyenként és egyetlen bankszámlára vonatkozik, és csak akkor érvényesíthető, ha az ügyfél erről előzetesen nyilatkozik a bankjánál. Akik ezt a nyilatkozatot korábban már megtették, azoknak nincs további teendőjük: a limit automatikusan emelkedett 300 ezer forintra.

A készpénzfelvétel gyakorisága sem módosult: havonta legfeljebb két alkalommal lehet élni a díjmentes lehetőséggel, összesen maximum 300 ezer forintig.

A törvényben rögzített ingyenes készpénzfelvétel pontosan tizenkét éve, 2014. február 1-jén vált elérhetővé. Akkor a havi 150 ezer forintos limit még igazodott az akkori jövedelmi viszonyokhoz: az átlagos öregségi nyugdíj 118 439 forint volt, míg a nettó átlagkereset 155 689 forintot tett ki a KSH szerint. Azóta azonban a bérek és a megélhetési költségek jelentősen emelkedtek, miközben a díjmentes limit egészen mostanáig változatlan maradt.
Címlapkép: Getty Images
