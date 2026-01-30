Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét
Óriási fordulat az évszázad büntetőperében: mégsem kap halálbüntetést Luigi Mangione
Luigi Mangione, aki a UnitedHealthcare vezérigazgatójának meggyilkolásával vádolt, nem kaphat halálbüntetést egy amerikai bíró döntése értelmében - írja a Financial Times.
A 26 éves Luigi Mangione 2024 december 4-én lőtte le Manhattanben a Hilton Hotelből kilépő Brian Thomspont, az elkövetőt azonban a gyilkosság után napokig nem találták a hatóságok. A férfit végül december 9-én fogták el a Pennsylvania állambeli Altoonában, egy McDonald’s étteremben, miután egy alkalmazott felismerte a férfit, és értesítette a rendőröket.
Az ítéletére ezidáig börtönbe várakozó férfi ügyében most született egy döntés.
Margaret Garnett manhattani szövetségi bíró pénteken elutasította a 27 éves Mangione ellen felhozott lőfegyverrel elkövetett gyilkosság vádpontot, amely halálbüntetést vonhatott volna maga után. A bíró "jogi hiányosságokra" hivatkozva ezt és egy külön lőfegyver birtoklási vádpontot is elvetett.
Ez azt jelenti, hogy Mangione ellen a szövetségi ügyben csak zaklatási vádak alapján indulhat eljárás, bár ezek is maximum életfogytiglani börtönbüntetéssel járhatnak. Emellett egy külön állami ügyben másodfokon elkövetett gyilkosság vádjával is bíróság elé állítják. A szövetségi ügyben az esküdtszék kiválasztása szeptember 8-án kezdődik.
Brian Thompson, aki a UnitedHealth Group biztosítási és juttatási részlegét, a UnitedHealthcare-t vezette, 2024 decemberében vesztette életét Manhattan belvárosában, amikor egy befektetői konferenciára tartott.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve, de Mangione támogatókat is szerzett azok körében, akik elégedetlenek az amerikai egészségügyi rendszerrel.
New Yorkban ritkán alkalmazzák a halálbüntetést, de Pam Bondi főügyész utasította a szövetségi ügyészeket, hogy kérjék ezt Mangione ügyében.
Mangione mind az állami, mind a szövetségi ügyben ártatlannak vallotta magát.
A szövetségi ügyben Mangione jogi csapata azzal érvelt, hogy a négy vádpontból kettőt - a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságot (az egyetlen vádpontot, amely halálbüntetéshez vezethetett) és a lőfegyver birtoklási vádpontot - jogi technikai okokból el kellene utasítani.
Érvelésük szerint ez a két vádpont a Mangione elleni két zaklatási vádpontra épült, de mivel a zaklatási vádpontok nem "erőszakos bűncselekmények", nem képezhetik a gyilkossági és lőfegyver-birtoklási vádpontok alapját - ezért ezeket el kellene utasítani.
Az ügyészek szerint ez az érvelés "téves" volt.
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak
Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák.
A spanyol BBVA újra eladná romániai leánybankját, miközben három nagy nyugati pénzintézet verseng a felvásárlásért, ami átrendezheti a piacot.
A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
