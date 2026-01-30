2026. január 30. péntek Martina, Gerda
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Óriási fordulat az évszázad büntetőperében: mégsem kap halálbüntetést Luigi Mangione
Világ

Óriási fordulat az évszázad büntetőperében: mégsem kap halálbüntetést Luigi Mangione

Pénzcentrum
2026. január 30. 19:43

Luigi Mangione, aki a UnitedHealthcare vezérigazgatójának meggyilkolásával vádolt, nem kaphat halálbüntetést egy amerikai bíró döntése értelmében - írja a Financial Times.

A 26 éves Luigi Mangione 2024 december 4-én lőtte le Manhattanben a Hilton Hotelből kilépő Brian Thomspont, az elkövetőt azonban a gyilkosság után napokig nem találták a hatóságok. A férfit végül december 9-én fogták el a Pennsylvania állambeli Altoonában, egy McDonald’s étteremben, miután egy alkalmazott felismerte a férfit, és értesítette a rendőröket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ítéletére ezidáig börtönbe várakozó férfi ügyében most született egy döntés.

Margaret Garnett manhattani szövetségi bíró pénteken elutasította a 27 éves Mangione ellen felhozott lőfegyverrel elkövetett gyilkosság vádpontot, amely halálbüntetést vonhatott volna maga után. A bíró "jogi hiányosságokra" hivatkozva ezt és egy külön lőfegyver birtoklási vádpontot is elvetett.

Ez azt jelenti, hogy Mangione ellen a szövetségi ügyben csak zaklatási vádak alapján indulhat eljárás, bár ezek is maximum életfogytiglani börtönbüntetéssel járhatnak. Emellett egy külön állami ügyben másodfokon elkövetett gyilkosság vádjával is bíróság elé állítják. A szövetségi ügyben az esküdtszék kiválasztása szeptember 8-án kezdődik.

Brian Thompson, aki a UnitedHealth Group biztosítási és juttatási részlegét, a UnitedHealthcare-t vezette, 2024 decemberében vesztette életét Manhattan belvárosában, amikor egy befektetői konferenciára tartott.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve, de Mangione támogatókat is szerzett azok körében, akik elégedetlenek az amerikai egészségügyi rendszerrel.

New Yorkban ritkán alkalmazzák a halálbüntetést, de Pam Bondi főügyész utasította a szövetségi ügyészeket, hogy kérjék ezt Mangione ügyében.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mangione mind az állami, mind a szövetségi ügyben ártatlannak vallotta magát.

A szövetségi ügyben Mangione jogi csapata azzal érvelt, hogy a négy vádpontból kettőt - a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságot (az egyetlen vádpontot, amely halálbüntetéshez vezethetett) és a lőfegyver birtoklási vádpontot - jogi technikai okokból el kellene utasítani.

Érvelésük szerint ez a két vádpont a Mangione elleni két zaklatási vádpontra épült, de mivel a zaklatási vádpontok nem "erőszakos bűncselekmények", nem képezhetik a gyilkossági és lőfegyver-birtoklási vádpontok alapját - ezért ezeket el kellene utasítani.

Az ügyészek szerint ez az érvelés "téves" volt.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #egészségügy #bíróság #ítélet #gyilkosság #világ #usa #bűnügy #amerikai egyesült államok #vezérigazgató #börtönbüntetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:04
20:33
20:02
19:43
19:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
10 órája
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
1 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
3
10 órája
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
4
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
5
4 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosított
a biztosítási szerződés fontos alanya, az ő életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. Mindig ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerződővel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 19:00
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 18:27
Napokon belül élesedik az új törvény: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenni érte
Agrárszektor  |  2026. január 30. 20:28
Változás jöhet a kávéknál Magyarországon: ezt jó, ha mindenki tudja