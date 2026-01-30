Óriási fordulat az évszázad büntetőperében: mégsem kap halálbüntetést Luigi Mangione

Luigi Mangione, aki a UnitedHealthcare vezérigazgatójának meggyilkolásával vádolt, nem kaphat halálbüntetést egy amerikai bíró döntése értelmében - írja a Financial Times.

A 26 éves Luigi Mangione 2024 december 4-én lőtte le Manhattanben a Hilton Hotelből kilépő Brian Thomspont, az elkövetőt azonban a gyilkosság után napokig nem találták a hatóságok. A férfit végül december 9-én fogták el a Pennsylvania állambeli Altoonában, egy McDonald’s étteremben, miután egy alkalmazott felismerte a férfit, és értesítette a rendőröket.

Az ítéletére ezidáig börtönbe várakozó férfi ügyében most született egy döntés.

Margaret Garnett manhattani szövetségi bíró pénteken elutasította a 27 éves Mangione ellen felhozott lőfegyverrel elkövetett gyilkosság vádpontot, amely halálbüntetést vonhatott volna maga után. A bíró "jogi hiányosságokra" hivatkozva ezt és egy külön lőfegyver birtoklási vádpontot is elvetett.

Ez azt jelenti, hogy Mangione ellen a szövetségi ügyben csak zaklatási vádak alapján indulhat eljárás, bár ezek is maximum életfogytiglani börtönbüntetéssel járhatnak. Emellett egy külön állami ügyben másodfokon elkövetett gyilkosság vádjával is bíróság elé állítják. A szövetségi ügyben az esküdtszék kiválasztása szeptember 8-án kezdődik.

Brian Thompson, aki a UnitedHealth Group biztosítási és juttatási részlegét, a UnitedHealthcare-t vezette, 2024 decemberében vesztette életét Manhattan belvárosában, amikor egy befektetői konferenciára tartott.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve, de Mangione támogatókat is szerzett azok körében, akik elégedetlenek az amerikai egészségügyi rendszerrel.

New Yorkban ritkán alkalmazzák a halálbüntetést, de Pam Bondi főügyész utasította a szövetségi ügyészeket, hogy kérjék ezt Mangione ügyében.

Mangione mind az állami, mind a szövetségi ügyben ártatlannak vallotta magát.

A szövetségi ügyben Mangione jogi csapata azzal érvelt, hogy a négy vádpontból kettőt - a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságot (az egyetlen vádpontot, amely halálbüntetéshez vezethetett) és a lőfegyver birtoklási vádpontot - jogi technikai okokból el kellene utasítani.

Érvelésük szerint ez a két vádpont a Mangione elleni két zaklatási vádpontra épült, de mivel a zaklatási vádpontok nem "erőszakos bűncselekmények", nem képezhetik a gyilkossági és lőfegyver-birtoklási vádpontok alapját - ezért ezeket el kellene utasítani.

Az ügyészek szerint ez az érvelés "téves" volt.