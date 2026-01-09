2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Palm Beach, 2024. július 12.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024
Világ

Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a támadást Venezuela ellen, ez áll a háttérben

Pénzcentrum
2026. január 9. 12:44

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat, miután az ország új vezetése együttműködési készséget mutatott Washington felé.

Donald Trump Truth Social-oldalán közölte, hogy lefújta a Venezuela ellen korábban tervezett újabb katonai támadásokat. Az amerikai elnök döntését azzal indokolta, hogy Caracas új vezetése több kulcskérdésben is együttműködik az Egyesült Államokkal.

Trump üdvözölte a venezuelai kormány friss bejelentését, amely szerint politikai foglyok tömeges szabadon engedésére kerül sor. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ország között előrelépés történt az energetikai együttműködés területén, különösen az új gáz- és olajinfrastruktúra kiépítését illetően.

„Lefújtam a korábban tervezett második támadási hullámot, úgy tűnik, erre nem lesz szükség, viszont a hajók egyelőre a helyükön maradnak biztonsági okok miatt” – írta az elnök bejegyzésében.

Trump arról is beszámolt, hogy az amerikai olajcégek összesen 100 milliárd dollárnyi beruházást terveznek Venezuelában. A kérdésről még a nap folyamán rendkívüli tárgyalást tartanak a Fehér Házban.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
#beruházás #világ #földgáz #usa #olaj #donald trump #amerikai egyesült államok #venezuela #geopolitika #fegyveres konfliktus

