500 százalékos vámok, másodlagos szankciók és globális nyomás: Washington minden eddiginél keményebb lépésre készül Moszkvával szemben.
Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a támadást Venezuela ellen, ez áll a háttérben
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat, miután az ország új vezetése együttműködési készséget mutatott Washington felé.
Donald Trump Truth Social-oldalán közölte, hogy lefújta a Venezuela ellen korábban tervezett újabb katonai támadásokat. Az amerikai elnök döntését azzal indokolta, hogy Caracas új vezetése több kulcskérdésben is együttműködik az Egyesült Államokkal.
Trump üdvözölte a venezuelai kormány friss bejelentését, amely szerint politikai foglyok tömeges szabadon engedésére kerül sor. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ország között előrelépés történt az energetikai együttműködés területén, különösen az új gáz- és olajinfrastruktúra kiépítését illetően.
„Lefújtam a korábban tervezett második támadási hullámot, úgy tűnik, erre nem lesz szükség, viszont a hajók egyelőre a helyükön maradnak biztonsági okok miatt” – írta az elnök bejegyzésében.
Trump arról is beszámolt, hogy az amerikai olajcégek összesen 100 milliárd dollárnyi beruházást terveznek Venezuelában. A kérdésről még a nap folyamán rendkívüli tárgyalást tartanak a Fehér Házban.
Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
A Lidl Franciaországban több száz reklámja miatt kapott hatalmas bírságot, mostantól nem sugározhat tévés hirdetéseket.
Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon,
Olyan lépésre szánta el magát Donald Trump, amibe beleremeg a világ: sokkban az országok, óriási lavina indulhat el
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából.
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak
Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".