Trump rátette a kezét Venezuela olajára: 50 millió hordó sorsa dől el Washingtonban

Donald Trump bejelentése új szintre emeli az amerikai–venezuelai konfliktust: az Egyesült Államok elnöke szerint Venezuela több tízmillió hordó olajat ad át Washingtonnak, írja a Telex a CNN-re hivatkozva.

Donald Trump kedden este a Truth Socialön jelentette be, hogy Venezuela 30–50 millió hordó olajat ad át az Egyesült Államoknak. Az amerikai elnök közlése szerint az olajat piaci áron értékesítik majd tovább, a befolyó összegek felhasználását pedig személyesen ő fogja ellenőrizni annak érdekében, hogy az „Venezuela és az Egyesült Államok népének javát szolgálja”.

Trump azt is közölte, hogy a döntés lebonyolításával Chris Wright energiaügyi minisztert bízta meg. Az olajat tengeri úton, közvetlenül amerikai kikötőkbe szállítják.

A CNN értesülései szerint az olaj jelentős részét már kitermelték és hordókba töltötték, sőt, egy része jelenleg is hajókon van. Bár a 30–50 millió hordós mennyiség óriásinak tűnhet, a lap emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok önmagában napi több mint 20 millió hordó olajat fogyasztott az elmúlt hónapban.

Január harmadikán az Egyesült Államok elfogta és az országból elszállította Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét. Madurót az amerikai hatóságok egy állami szintű drogkartell vezetőjeként tartják számon; a volt elnök hétfőn New Yorkban állt bíróság elé, ahol minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Trump korábban nyíltan beszélt arról, hogy a venezuelai művelet egyik fő célja az ország olajiparának amerikai ellenőrzés alá vonása volt.

Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA