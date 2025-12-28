Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel

Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott floridai találkozóján, ahol kijelentette, hogy körvonalazódik egy minden fél számára előnyös megállapodás.

Az amerikai elnök a Mar-a-Lagónál tartott közös sajtótájékoztatón fejezte ki meggyőződését, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valóban békére törekszik. Trump hangsúlyozta a konfliktus súlyos emberi veszteségeit, és véleménye szerint mindkét érintett vezető kész a megegyezésre.

"Úgy gondolom, megvannak egy olyan megállapodás körvonalai, amely jó Ukrajnának, jó mindenkinek. Nincs ennél fontosabb" – fogalmazott Trump a Sky News tudósítása szerint.

A rövid sajtónyilatkozatot követően a két államfő megkezdte hivatalos tárgyalásait Trump floridai rezidenciáján. A megbeszélés előtt az amerikai elnök újságíróknak jelezte, hogy véleménye szerint esély van a háború gyors lezárására.

Trump két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel: a konfliktus vagy hamarosan véget ér, vagy hosszú ideig elhúzódhat, ami további milliók életébe kerülhet. Határozottan kijelentette, hogy az utóbbi kimenetelben senki sem érdekelt, és hozzátette: "Úgy gondolom, nagyon gyorsan előre tudunk lépni."