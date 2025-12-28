Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott floridai találkozóján, ahol kijelentette, hogy körvonalazódik egy minden fél számára előnyös megállapodás.
Az amerikai elnök a Mar-a-Lagónál tartott közös sajtótájékoztatón fejezte ki meggyőződését, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valóban békére törekszik. Trump hangsúlyozta a konfliktus súlyos emberi veszteségeit, és véleménye szerint mindkét érintett vezető kész a megegyezésre.
"Úgy gondolom, megvannak egy olyan megállapodás körvonalai, amely jó Ukrajnának, jó mindenkinek. Nincs ennél fontosabb" – fogalmazott Trump a Sky News tudósítása szerint.
A rövid sajtónyilatkozatot követően a két államfő megkezdte hivatalos tárgyalásait Trump floridai rezidenciáján. A megbeszélés előtt az amerikai elnök újságíróknak jelezte, hogy véleménye szerint esély van a háború gyors lezárására.
Trump két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel: a konfliktus vagy hamarosan véget ér, vagy hosszú ideig elhúzódhat, ami további milliók életébe kerülhet. Határozottan kijelentette, hogy az utóbbi kimenetelben senki sem érdekelt, és hozzátette: "Úgy gondolom, nagyon gyorsan előre tudunk lépni."
2025-ben a vezető külföldi lapok már el is készítették top10-es listáikat. Ezekből válogattuk ki a legizgalmasabbakat, hogy átfogó képet adjunk az idei globális trendekről.
Így készül az euró bevezetésére az új balkáni bezzegország: már kezd eldőlni, tényleg jól járnak-e vele
A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz Bulgáriában.
Kilencvenegy éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a nemzetközileg elismert francia filmcsillag és állatvédő aktivista.
Mennyi az esélye, hogy az oroszok megtámadják Magyarországot? Készül a paktum: rengeteg magyar élete múlik ezen
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen.
Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a...
Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér - közölte a repülőtér szóvivője.
Helyi idő szerint szombaton késő este 7,0-es erősségű földrengés rázta meg Tajvant, amit a fővárosban, Tajpejben is érezni lehetett.
Itt már lecsapott az igazi tél: milliók kaptak figyelmeztetést a hatóságoktól, rengeteg repülőjáratot töröltek
Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást
Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen.
A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.
Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.