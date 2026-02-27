Elképesztő botrány a női labdarúgásban: bíró filmezte és kukkolta a játékosokat, enyhe lett az ítélet

Mindössze hét hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 1200 eurós pénzbírságra ítélték azt a korábbi svájci élvonalbeli játékvezetőt, aki titokban videókat és fényképeket készített az osztrák SCR Altach női csapatának játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban. A bírósági döntés hatalmas felháborodást váltott ki az érintettek és az osztrák labdarúgás szereplői körében - jelentette a Daily Mail.

A férfi 2020 és 2025 között állt a klub alkalmazásában, ez idő alatt rejtett okostelefonnal, valamint a kulcslyukon keresztül készített felvételeket a sportolókról. A lefoglalt bizonyítékokon mintegy harminc játékost azonosítottak; a legfiatalabb 2007-ben, a legidősebb 1995-ben született. A Feldkirchben megtartott tárgyaláson a bíróság áldozatonként 620 euró kártérítés megfizetésére kötelezte az elkövetőt.

Az egykori játékos, a 25 éves Eleni Rittmann – aki személy szerint nem szerepelt a felvételeken – a közösségi oldalán adott hangot felháborodásának. Bejegyzésében úgy fogalmazott: 'Kiskorúakat is filmezett. Megkérdezem: ez arányos büntetés? És vajon elrettentő hatású mások számára?' Hozzátette, hogy egyes érintettek az eset óta nem merik használni a közösségi zuhanyzókat. A tárgyaláson felolvasták az áldozatok közös nyilatkozatát is:

Fiatal nők, részben még fiatal lányok vagyunk. Éveken át azt mondta nekünk, hogy az öltöző az otthonunk, de ezt az otthont éppen az rombolta le, akit a család részének hittünk.

Az áldozatok jogi képviselője az ügyet a női labdarúgás katasztrófájának minősítette. Enyhítő körülménynek számított a vádlott részleges beismerő vallomása, valamint büntetlen előélete. A védelem álláspontja szerint bizonyítást nyert, hogy a felvételek nem kerültek harmadik félhez, és azokat megsemmisítik. A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért az érintettektől, az ügyészség azonban még nem döntött arról, fellebbez-e az ítélet ellen.

Az SCR Altach közleménye szerint a klub tájékoztató estet tartott az érintett játékosoknak, illetve a kiskorúak esetében a szüleiknek is. Az egyesület jogi segítséget, pszichológust és áldozatvédelmi szervezetet biztosított számukra. Azokban az esetekben, ahol a játékosok a saját lakásukban sem érezték magukat biztonságban, a klub alternatív szállásról gondoskodott. A téli szünetben egy női másodedző csatlakozott a szakmai stábhoz, az irodában pedig kijelöltek egy női kapcsolattartót a játékosok támogatására.