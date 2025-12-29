Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Zelenszkij: 90 százalékban kész a békemegállapodás, erről tárgyaltak Donald Trumppal Floridában
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről a floridai találkozó után. Az amerikai elnök szerint a biztonsági garanciák kérdése szinte lezárt, a területi rendezés azonban továbbra is megoldatlan. A béke lehetőségéről Trump úgy fogalmazott: néhány héten belül kiderül, létrejön-e a megállapodás, vagy egyáltalán nem.
Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy érdemi előrelépést hozott a vasárnapi, általa „érdeminek” nevezett mar-a-lagói találkozó, és a 20 pontos amerikai béketerv mintegy 90 százalékáról már megszületett a megállapodás, a BBC szerint Donald Trump amerikai elnök jóval visszafogottabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről. Trump nem cáfolta Zelenszkij állításait, de a floridai személyes találkozót követően óvatosabban értékelte a kilátásokat.
A két legfontosabb és egyben legvitatottabb kérdésről – a területi rendezésről és a biztonsági garanciákról – Trump azt mondta: előbbi továbbra is „megoldatlan”, míg utóbbiban már „95 százalékos a megállapodás”.
Az amerikai elnök beszámolója szerint Vlagyimir Putyin egy telefonbeszélgetés során „nagyon határozottan” állította, hogy békét akar kötni, és Trump elmondása szerint hisz is neki. A rendezetlen területi kérdés a Donbász jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló részeinek esetleges átadását érinti. Trump a donyecki és a luhanszki régiókról úgy fogalmazott: „A terület egy részét elfoglalták, egy másik részét talán még nem, de a következő néhány hónapban ez is megtörténhet.” A békekötés esélyeiről kérdezve hozzátette: „Lehetséges, hogy nem történik meg. Pár héten belül így vagy úgy, de kiderül.”
Az amerikai–ukrán elnöki egyeztetéshez mintegy egy órára videóhíváson csatlakozott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint több uniós vezető is. Trump erre utalva arról beszélt, hogy Ukrajna ügyében az európaiak veszik át a kezdeményezést. Von der Leyen később úgy nyilatkozott, hogy vasárnap „jó előrehaladást” sikerült elérni. A New York Times értesülései szerint ugyanakkor az amerikai fél nem támogatja európai békefenntartó katonák ukrajnai állomásoztatását, és a területi kérdésekben sem közeledtek az álláspontok.
A lapnak nyilatkozó Daniel Fried volt amerikai diplomata, Oroszország- és Kelet-Európa-szakértő szerint pozitívum, hogy előrelépés történt a biztonsági garanciák terén, és hogy Washington egyre több energiát fektet a 20 pontos béketerv kidolgozásába, ami megnehezítheti Putyin számára a korábban alkalmazott időhúzó taktikát. Ugyanakkor Fried szerint továbbra sincs jele annak, hogy Moszkva komolyan elköteleződött volna a megállapodás mellett, vagy hogy Putyin kész lenne lemondani bármelyik, általa követelt területről.
