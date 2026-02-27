2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Palinka, a híres házi magyar szeszesital palackból pohárba töltve. Stockfotó Magyarországról.
Sport

Birsalmapálinkát hív vissza a NÉBIH: ne igyál belőle, ha megvetted, vidd vissza rögtön!

Pénzcentrum
2026. február 27. 17:35

Rengeteg tételszám érintett az újabb visszahívásban, most mi is közöljük a listát.

Analitikai eltérés miatt több tételszámmal ellátott birsalma-pálinka visszahívását rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közleményből kiderül, hogy a NVMEN cég 40%-os 0,5 literes és 0,05 literes kiszerelései érintettek a visszahívásban. A minőségmegőrzési idő korlátlan a termék esetében. A tételszámok a következők:

  • L20241113,
  • L2634_4/12/23/8012,
  • L2634_5/01/25/8012,
  • L2634_6/01/25/8012,
  • L2634_7/01/25/8012,
  • L2634_8/01/25/8012,
  • L2634_9/11/25/8012,
  • L2634_9/11/25/8012,
  • L2634_10/11/25/8012,
  • L2634_1/02/26/8012,
  • L2634_2/02/26/8012,
  • L2634_1/12/22/8012,
  • L2634_3/12/22/B20_3

A NÉBIH nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy ha a termék valakinél van otthon, azt semmiképpen se fogyassza el.
Címlapkép: Getty Images
