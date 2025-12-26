Történelmi döntés Tokióban: mire készül az ázsiai ország?

"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést. Takaicsi Szanae miniszterelnök kabinetje igyekszik egyensúlyt teremteni az élénkítő költségvetési politika és az államadósság féken tartása között.
Az emelkedő államkötvény-hozamok és a gyenge jen miatt a kormány fokozott erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megnyugtassa a befektetőket: nem folyamodik felelőtlen hitelfelvételhez vagy adócsökkentéshez. Az áprilisban induló költségvetési évben az új kötvénykibocsátás csak mérsékelten emelkedik: az idei 28,6 billió jenről 29,6 billió jenre. Az adósságfüggőségi ráta így 24,2 százalékra csökken, ami 1998 óta a legalacsonyabb érték - írja a Reuters.
A megnövekedett kiadásokat részben a várhatóan 7,6 százalékkal, rekordszintű 83,7 billió jenre emelkedő adóbevételek fedezik. Ez azonban nem ellensúlyozza teljes mértékben az adósságszolgálati, a szociális és a védelmi kiadások növekedését.
Az adósságszolgálati kiadások 10,8 százalékkal, 31,3 billió jenre ugranak: a tervezett kamatláb 3 százalék, ami 29 éve a legmagasabb szint, mivel a japán jegybank fokozatosan felhagy ultralaza monetáris politikájával. Japán államadóssága a fejlett világban a legmagasabb, meghaladja a gazdaság méretének kétszeresét, ami rendkívül érzékennyé teszi az országot a növekvő hitelfelvételi költségekre.
Takaicsi azt tervezi, hogy az éves elsődleges költségvetési egyensúly elérésére vonatkozó cél helyett egy több évre szóló, rugalmasabb kiadásokat lehetővé tevő új fiskális konszolidációs célt vezet be.
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.
Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
