2025. december 26. péntek
1 °C Budapest
Yokohama, Kanagawa prefektúra, Japán - 2024. március 24: Egy nagy látószögű felvételen egy útjelző tábla csillog az esőtől a Minato Mirai nyüzsgő utcáinak hátterében, az alkonyati órákban. A kék tábla merész fehér nyilakkal irány�
Világ

Történelmi döntés Tokióban: mire készül az ázsiai ország?

Pénzcentrum
2025. december 26. 16:30

A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést. Takaicsi Szanae miniszterelnök kabinetje igyekszik egyensúlyt teremteni az élénkítő költségvetési politika és az államadósság féken tartása között.

Az emelkedő államkötvény-hozamok és a gyenge jen miatt a kormány fokozott erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megnyugtassa a befektetőket: nem folyamodik felelőtlen hitelfelvételhez vagy adócsökkentéshez. Az áprilisban induló költségvetési évben az új kötvénykibocsátás csak mérsékelten emelkedik: az idei 28,6 billió jenről 29,6 billió jenre. Az adósságfüggőségi ráta így 24,2 százalékra csökken, ami 1998 óta a legalacsonyabb érték - írja a Reuters.

A megnövekedett kiadásokat részben a várhatóan 7,6 százalékkal, rekordszintű 83,7 billió jenre emelkedő adóbevételek fedezik. Ez azonban nem ellensúlyozza teljes mértékben az adósságszolgálati, a szociális és a védelmi kiadások növekedését.

Az adósságszolgálati kiadások 10,8 százalékkal, 31,3 billió jenre ugranak: a tervezett kamatláb 3 százalék, ami 29 éve a legmagasabb szint, mivel a japán jegybank fokozatosan felhagy ultralaza monetáris politikájával. Japán államadóssága a fejlett világban a legmagasabb, meghaladja a gazdaság méretének kétszeresét, ami rendkívül érzékennyé teszi az országot a növekvő hitelfelvételi költségekre.

Takaicsi azt tervezi, hogy az éves elsődleges költségvetési egyensúly elérésére vonatkozó cél helyett egy több évre szóló, rugalmasabb kiadásokat lehetővé tevő új fiskális konszolidációs célt vezet be.
Címlapkép: Getty Images
#jegybank #kamat #államkötvény #államadósság #költségvetés #világ #japán #monetáris politika #adóbevétel

