2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
anglia, egyesült királyság UK, nagy-britannia, united kingdom, england, british, flag, zászló, angol zászló
Világ

Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére

Pénzcentrum/MTI
2026. február 25. 08:03

Szerdától kizárólag az elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) birtokában léphetnek be a nem vízumkötelezett külföldiek, köztük az Európai Unió állampolgárai az Egyesült Királyságba.

A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.

Az ETA tavaly teljes körűvé vált bevezetése óta eltelt eddigi időszakban a brit hatóságok még nem szereztek érvényt szigorúan az előírásnak, annak érdekében, hogy a látogatóknak bőségesen legyen idejük alkalmazkodni az új beutazási követelményhez.

A belügyi tárca felhívása szerint azonban február 25-étől kizárólag az ETA birtokában lehet belépni az Egyesült Királyság területére abból a 85 nem vízumkötelezett országból, amelyek állampolgárainak a brit kormány előírta az engedély kiváltását. A minisztérium hangsúlyozza:

a légitársaságok szerdától már a repülőgépekre sem fogják felengedni azokat, akiknek nincs elektronikus beutazási engedélyük.

A tájékoztatás kiemeli, hogy azoknak is ki kell váltaniuk az engedélyt, akik érkezésük után más járatokkal tovább utaznak, de eközben a brit beléptető pontokon útlevélellenőrzésen esnek át.

Az ETA-kötelezettséget a brit kormány lépésről lépésre terjesztette ki azokra az országokra, amelyeknek állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be az Egyesült Királyságba. A belügyminisztérium szerdán ismertetett adatai szerint a 2023 októberétől fokozatosan egyre szélesebb körben bevezetett ETA-t eddig csaknem 20 millióan váltották ki, és ebből 2026 januárjáig több mint 383 millió font bevétel származott. A tárca szerint az ETA díjából eredő költségvetési jövedelmeket a brit határellenőrzési és bevándorlási rendszer fejlesztésére fordítják.

Az EU-állampolgárok - az ETA-kötelezett térségekből érkezők közül utolsóként - tavaly március 5-én kezdhették meg az ETA kiváltását. A jelenleg 16 fontba (hétezer forintba) kerülő, mobiltelefonokra letölthető engedély két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb hat hónap időtartamra. Ha az útlevél előbb jár le, mint az ETA, ismét ki kell váltani a beutazási engedélyt.

A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatásában "versenyképesnek" nevezte az ETA kiváltásának 16 fontos költségét, hangsúlyozva: az Egyesült Államok által alkalmazott ESTA beutazási engedély 40 dollárba kerül, az Európai Unióban pedig az EU-n kívüli országokból érkezők számára tervezett ETIAS rendszer meghonosítása után 20 euróba kerül majd egy engedély.

A tárca szerint a kérelmezők "elsöprő többsége" automatikusan és néhány perc alatt megkapja a beutazási engedélyt, így változatlanul lehetséges "akár spontán ötlettől vezérelve" is a beutazás az Egyesült Királyságba. A minisztérium javasolja ugyanakkor, hogy a beutazók három munkanappal utazásuk megkezdése előtt kérvényezzék a belépési engedélyt, tekintettel "azokra a csekély számú esetekre, amelyek további elbírálást igényelnek".

London már a brit EU-tagság hat évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) után jelezte, hogy a vízumkötelezettség nélküli beutazóknak, köztük az EU-tagországok állampolgárainak is szükségük lesz belépési engedélyre.

Nem kell kiváltaniuk az ETA-t azoknak az EU-állampolgároknak, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az Egyesült Királyságban, és megszerezték az ehhez szükséges, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status).
Címlapkép: Getty Images
#utazás #határ #külföld #európai unió #vízum #világ #brexit #külföldiek #egyesült királyság #beutazás

