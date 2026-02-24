Itt a bejelentés: ekkor indulhat újra a Barátság kőolajvezeték

Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Mivel a magyar kormány a szállítmányok leállása miatt vétózta meg az Ukrajnát támogató uniós lépéseket, a tranzit helyreállása a diplomáciai blokád feloldását is eredményezheti.

A Reuters szerint a szlovák gazdasági minisztérium arról számolt be, hogy Kijev arról értesítette a helyi csővezeték-rendszert üzemeltető Transpetrolt, hogy a várt szerdai időpont helyett csak csütörtökön indul meg az olajszállítás. Az egynapos csúszás okáról az ukrán fél nem adott tájékoztatást.

Az ellátás még január 27-én szakadt meg, miután Oroszország bombázta a vezetéket az ukrajnai Brodi térségében. Azóta sem Magyarországra, sem Szlovákiába nem érkezett orosz kőolaj. Bár Budapest és Pozsony álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték műszakilag már február közepe óta alkalmas a működésre, a szállítás nem indult el. A két ország ezért azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai okokból, szándékosan tartja vissza a nyersanyagot.

A leállás komoly diplomáciai feszültséget okozott. Orbán Viktor a hétvégén bejelentette, hogy Magyarország megvétózza az Ukrajnát támogató, korábban már egyeztetett uniós döntéseket. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden egyértelművé tette a kormány álláspontját: amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj, Magyarország nem járul hozzá semmilyen, Kijevet segítő brüsszeli határozathoz. A szállítás csütörtökre ígért újraindítása azonban elvileg a magyar vétó visszavonását is eredményezheti.

A nemzetközi nyomás eközben fokozódik. Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az Oroszország elleni huszadik szankciós csomag elfogadását és a nyomásgyakorlás fenntartását sürgette. Johann Wadephul vezető német külpolitikus pedig úgy vélekedett, hogy Magyarország és Szlovákia nem tudja sokáig fenntartani blokkoló magatartását. Szerinte a két ország végül kénytelen lesz megszavazni az újabb büntetőintézkedéseket.