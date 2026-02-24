Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
Itt a bejelentés: ekkor indulhat újra a Barátság kőolajvezeték
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Mivel a magyar kormány a szállítmányok leállása miatt vétózta meg az Ukrajnát támogató uniós lépéseket, a tranzit helyreállása a diplomáciai blokád feloldását is eredményezheti.
A Reuters szerint a szlovák gazdasági minisztérium arról számolt be, hogy Kijev arról értesítette a helyi csővezeték-rendszert üzemeltető Transpetrolt, hogy a várt szerdai időpont helyett csak csütörtökön indul meg az olajszállítás. Az egynapos csúszás okáról az ukrán fél nem adott tájékoztatást.
Az ellátás még január 27-én szakadt meg, miután Oroszország bombázta a vezetéket az ukrajnai Brodi térségében. Azóta sem Magyarországra, sem Szlovákiába nem érkezett orosz kőolaj. Bár Budapest és Pozsony álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték műszakilag már február közepe óta alkalmas a működésre, a szállítás nem indult el. A két ország ezért azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai okokból, szándékosan tartja vissza a nyersanyagot.
A leállás komoly diplomáciai feszültséget okozott. Orbán Viktor a hétvégén bejelentette, hogy Magyarország megvétózza az Ukrajnát támogató, korábban már egyeztetett uniós döntéseket. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden egyértelművé tette a kormány álláspontját: amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj, Magyarország nem járul hozzá semmilyen, Kijevet segítő brüsszeli határozathoz. A szállítás csütörtökre ígért újraindítása azonban elvileg a magyar vétó visszavonását is eredményezheti.
A nemzetközi nyomás eközben fokozódik. Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az Oroszország elleni huszadik szankciós csomag elfogadását és a nyomásgyakorlás fenntartását sürgette. Johann Wadephul vezető német külpolitikus pedig úgy vélekedett, hogy Magyarország és Szlovákia nem tudja sokáig fenntartani blokkoló magatartását. Szerinte a két ország végül kénytelen lesz megszavazni az újabb büntetőintézkedéseket.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
