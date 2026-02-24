2026. február 24. kedd Mátyás
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajszivattyú emelő a búzamező közepén, gyönyörű naplementés égbolt mellett. A szivattyúemelő egy olyan eszköz, amelyet a kőolajiparban használnak a nyersolaj kitermelésére egy olajkútból, ahol a kútban nincs elég nagy nyomás ahhoz, ho
Világ

Itt a bejelentés: ekkor indulhat újra a Barátság kőolajvezeték

Pénzcentrum
2026. február 24. 17:10

Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Mivel a magyar kormány a szállítmányok leállása miatt vétózta meg az Ukrajnát támogató uniós lépéseket, a tranzit helyreállása a diplomáciai blokád feloldását is eredményezheti.

A Reuters szerint a szlovák gazdasági minisztérium arról számolt be, hogy Kijev arról értesítette a helyi csővezeték-rendszert üzemeltető Transpetrolt, hogy a várt szerdai időpont helyett csak csütörtökön indul meg az olajszállítás. Az egynapos csúszás okáról az ukrán fél nem adott tájékoztatást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ellátás még január 27-én szakadt meg, miután Oroszország bombázta a vezetéket az ukrajnai Brodi térségében. Azóta sem Magyarországra, sem Szlovákiába nem érkezett orosz kőolaj. Bár Budapest és Pozsony álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték műszakilag már február közepe óta alkalmas a működésre, a szállítás nem indult el. A két ország ezért azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai okokból, szándékosan tartja vissza a nyersanyagot.

Kapcsolódó cikkeink:

A leállás komoly diplomáciai feszültséget okozott. Orbán Viktor a hétvégén bejelentette, hogy Magyarország megvétózza az Ukrajnát támogató, korábban már egyeztetett uniós döntéseket. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden egyértelművé tette a kormány álláspontját: amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj, Magyarország nem járul hozzá semmilyen, Kijevet segítő brüsszeli határozathoz. A szállítás csütörtökre ígért újraindítása azonban elvileg a magyar vétó visszavonását is eredményezheti.

A nemzetközi nyomás eközben fokozódik. Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az Oroszország elleni huszadik szankciós csomag elfogadását és a nyomásgyakorlás fenntartását sürgette. Johann Wadephul vezető német külpolitikus pedig úgy vélekedett, hogy Magyarország és Szlovákia nem tudja sokáig fenntartani blokkoló magatartását. Szerinte a két ország végül kénytelen lesz megszavazni az újabb büntetőintézkedéseket.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #ukrajna #szlovákia #oroszország #világ #orbán viktor #barátság kőolajvezeték #szankciók #kőolaj #Emmanuel Macron

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
18:07
17:58
17:49
17:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
5 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
3 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
5
1 hete
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 18:07
Mozgásban a forint: nagy elmozdulás jöhet a kamatdöntés után
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 17:58
Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!
Agrárszektor  |  2026. február 24. 17:29
Eljött a mélypont: termelők tömegei bánhatják azt, ami történt
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel