Veszélybe kerülhet az EU–USA megállapodás: Brüsszel szerint újabb vámháború törhet ki

Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel. A bevezetett intézkedések ugyanis számos európai termék – például sajtok és egyéb mezőgazdasági áruk – esetében a megállapodásban rögzített 15 százalékos felső határ fölé emelik a terheket - írja a Bloomberg.

Miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a Trump által bevezetett viszonossági vámokat, az elnök egy új, 10 százalékos globális vámot hirdetett meg, kilátásba helyezve annak 15 százalékra történő emelését. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint ez az új teher rárakódik a már érvényben lévő tételekre. Így az összeadódó vámteher több termékkategóriában – köztük a vajnál, a műanyagoknál, a textíliáknál és a vegyipari cikkeknél – meghaladja a szerződésben garantált 15 százalékos plafont.

A Donald Trump és Ursula von der Leyen bizottsági elnök által tető alá hozott aszimmetrikus megállapodás eredeti célja a teljes kereskedelmi háború elkerülése, valamint az amerikai biztonsági támogatás, különösen az Ukrajnának nyújtott segítség megőrzése volt. Ennek fejében az unió vállalta, hogy számos amerikai áruról eltörli a vámokat, miközben tudomásul vette, hogy az acélra és alumíniumra kivetett 50 százalékos amerikai védővám érvényben marad. A mostani lépés azonban felborította ezt az egyensúlyt.

A fejleményekre reagálva az Európai Parlament felfüggesztette a ratifikációs folyamatot, és tisztázást kért az új amerikai irányvonallal kapcsolatban. Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos már egyeztetett az amerikai illetékesekkel, és jelezte: akár négy hónapos átmeneti időszakra is szükség lehet az új feltételek kidolgozásához.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a washingtoni kormányzat nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb vámvizsgálatokat készít elő. Ezek többek között az akkumulátorokat, az öntöttvas alkatrészeket, valamint a távközlési és villamoshálózati berendezéseket érintik. A tervek szerint az átmeneti, globális 10 százalékos vám lejárta után más típusú behozatali terhekkel pótolnák a bíróság által megsemmisített tételeket.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a kialakult helyzet kapcsán hangsúlyozta: a megállapodás legfőbb értéke a vállalatok számára nyújtott stabilitás és kiszámíthatóság volt. Ez azonban a mostani döntésekkel ismét elveszett.