A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.
Elképesztő feljegyzések jelentek meg egy csúcsfegyverről: erről hallgat Amerika?
Egy 2026. január 4-én végrehajtott, mindössze ötórás villámhadművelet során az amerikai haderő saját veszteség nélkül buktatta meg a venezuelai rezsimet, és fogta el Nicolás Maduro elnököt. Bár a hivatalos katonai álláspont a professzionális, összfegyvernemi akciót hangsúlyozza, Donald Trump amerikai elnök egy rejtélyes, "Discombobulator" nevű titkos fegyver bevetésével magyarázta a sikert. A helyi katonák elviselhetetlen nyomásról és rosszullétről szóló beszámolói valóban futurisztikus technológiára utalnak. Kérdéses azonban, hogy ténylegesen új fegyvernem debütált-e, vagy csupán a hagyományos elektronikai hadviselés hatásait nagyították fel - számolt be a Portfolio.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban. A CIA előzetesen olyannyira pontosan feltérképezte az elnököt elszállásoló komplexumot, hogy a különleges erők életnagyságú maketteken gyakorolhatták be az ostromot. A támadásban mintegy 150 légi jármű – köztük bombázók, alacsony észlelhetőségű vadászgépek és drónok – vett részt. Ezek első lépésben kiiktatták Venezuela légvédelmét és áramellátását. A rajtaütés gyorsasága miatt Maduro a biztonsági óvóhelyig sem jutott el. A védelmét ellátó testőrség és a kubai fegyveresek szinte mind elestek, míg az amerikai oldalon senki sem vesztette életét. Az elnöki párt még aznap éjszaka az Egyesült Államokba szállították.
A példátlan siker hátterében Donald Trump szerint egy új, "Discombobulator" (Összezavaró) nevű eszköz állt. Állítása szerint ez a fegyver megbénította az ellenséget, és sötétségbe borította a fővárost. Bár a Fehér Ház tisztviselői később cáfolták egy ilyen elnevezésű sci-fi eszköz létezését, azt elismerték, hogy kibereszközöket és akusztikus fegyvereket is bevetettek a földi személyzet megzavarására. Ezt támasztja alá egy venezuelai katona beszámolója is. Ő arról számolt be, hogy a radarok leállása és a helikopterek érkezése után intenzív hanghullámot és elviselhetetlen belső nyomást éreztek, mintha "fel akarna robbanni a fejük". A jelenséget tömeges orrvérzés és hányás kísérte, ami több száz védőt tett harcképtelenné.
A tünetek alapján az egyik lehetséges technológia az Active Denial System (ADS), amelyet a sajtó gyakran csak "hősugárként" emleget. Ez az eszköz mikrohullámokkal hevíti a bőr felső rétegét, elviselhetetlen forróságérzetet keltve, elméletileg maradandó sérülés nélkül. Bár a fegyvert a 2000-es években fejlesztették ki tömegoszlatásra és bázisvédelemre, a rendszer érzékeny alkatrészei és nehézkes karbantartása miatt éles bevetése mindig is kérdéses volt. Ráadásul, bár az ADS által okozott hőérzet illeszkedik a beszámolók egy részéhez, a belső rosszullétet és az orrvérzést önmagában nem magyarázza.
Egy másik, a tünetekhez jobban illeszkedő elmélet az Electromagnetic Personal Interdiction Control (EPIC) használatát valószínűsíti. Ez a hivatalosan alig dokumentált koncepció elektromágneses és rádiófrekvenciás hullámokkal támadja az emberi egyensúlyérzékelést. Hatására azonnali szédülés, tájékozódási zavar és hányinger lép fel, ami ideiglenesen teljesen harcképtelenné teszi a célpontot. Bár az eszköz létezése és sorozatgyártása nem nyert megerősítést, működési elve pontosan lefedné a venezuelai katonák által tapasztaltakat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az elektronikai rendszerek, radarok és az áramhálózat azonnali összeomlásáért a CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) felelhetett. Ez a kísérleti fegyver nagy teljesítményű mikrohullámokkal képes másodpercek alatt "kisütni" a kommunikációs hálózatokat és számítógépeket anélkül, hogy az épületekben fizikai kárt tenne. Ugyanakkor szakértők rámutatnak, hogy az orosz gyártmányú radarok kiiktatásához a már jól ismert elektronikai hadviselési repülőgépek, illetve a precíziós JDAM bombák is elegendőek lehettek.
Bár ezek az eszközök futurisztikusnak tűnnek, a technológia nem példa nélküli. A "Havanna-szindróma" néven elhíresült esetek során 2014 óta amerikai diplomaták és hírszerzők százai számoltak be hasonló neurológiai tünetekről. A nyomozások szerint ezeket az orosz titkosszolgálat irányított energiafegyverei okozhatták. Mindezek fényében elképzelhető, hogy a caracasi akció során valóban debütált valamilyen új amerikai haditechnika. Ugyanakkor az sem kizárható, hogy az elnök csupán a hagyományos katonai fölényt és az elektronikai zavarást ruházta fel a titokzatosság ködével.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Már el is dőlt, ki lesz Donald Trump utódja? Tisztul a kép: ők vennék át bármi áron a hatalmat az USA-ban
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-