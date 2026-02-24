2026. február 24. kedd Mátyás
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
In flight to Hill Air Force Base, Utah, USA, 2005.
Világ

Elképesztő feljegyzések jelentek meg egy csúcsfegyverről: erről hallgat Amerika?

Pénzcentrum
2026. február 24. 16:21

Egy 2026. január 4-én végrehajtott, mindössze ötórás villámhadművelet során az amerikai haderő saját veszteség nélkül buktatta meg a venezuelai rezsimet, és fogta el Nicolás Maduro elnököt. Bár a hivatalos katonai álláspont a professzionális, összfegyvernemi akciót hangsúlyozza, Donald Trump amerikai elnök egy rejtélyes, "Discombobulator" nevű titkos fegyver bevetésével magyarázta a sikert. A helyi katonák elviselhetetlen nyomásról és rosszullétről szóló beszámolói valóban futurisztikus technológiára utalnak. Kérdéses azonban, hogy ténylegesen új fegyvernem debütált-e, vagy csupán a hagyományos elektronikai hadviselés hatásait nagyították fel - számolt be a Portfolio.

A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban. A CIA előzetesen olyannyira pontosan feltérképezte az elnököt elszállásoló komplexumot, hogy a különleges erők életnagyságú maketteken gyakorolhatták be az ostromot. A támadásban mintegy 150 légi jármű – köztük bombázók, alacsony észlelhetőségű vadászgépek és drónok – vett részt. Ezek első lépésben kiiktatták Venezuela légvédelmét és áramellátását. A rajtaütés gyorsasága miatt Maduro a biztonsági óvóhelyig sem jutott el. A védelmét ellátó testőrség és a kubai fegyveresek szinte mind elestek, míg az amerikai oldalon senki sem vesztette életét. Az elnöki párt még aznap éjszaka az Egyesült Államokba szállították.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A példátlan siker hátterében Donald Trump szerint egy új, "Discombobulator" (Összezavaró) nevű eszköz állt. Állítása szerint ez a fegyver megbénította az ellenséget, és sötétségbe borította a fővárost. Bár a Fehér Ház tisztviselői később cáfolták egy ilyen elnevezésű sci-fi eszköz létezését, azt elismerték, hogy kibereszközöket és akusztikus fegyvereket is bevetettek a földi személyzet megzavarására. Ezt támasztja alá egy venezuelai katona beszámolója is. Ő arról számolt be, hogy a radarok leállása és a helikopterek érkezése után intenzív hanghullámot és elviselhetetlen belső nyomást éreztek, mintha "fel akarna robbanni a fejük". A jelenséget tömeges orrvérzés és hányás kísérte, ami több száz védőt tett harcképtelenné.

Kapcsolódó cikkeink:

A tünetek alapján az egyik lehetséges technológia az Active Denial System (ADS), amelyet a sajtó gyakran csak "hősugárként" emleget. Ez az eszköz mikrohullámokkal hevíti a bőr felső rétegét, elviselhetetlen forróságérzetet keltve, elméletileg maradandó sérülés nélkül. Bár a fegyvert a 2000-es években fejlesztették ki tömegoszlatásra és bázisvédelemre, a rendszer érzékeny alkatrészei és nehézkes karbantartása miatt éles bevetése mindig is kérdéses volt. Ráadásul, bár az ADS által okozott hőérzet illeszkedik a beszámolók egy részéhez, a belső rosszullétet és az orrvérzést önmagában nem magyarázza.

Egy másik, a tünetekhez jobban illeszkedő elmélet az Electromagnetic Personal Interdiction Control (EPIC) használatát valószínűsíti. Ez a hivatalosan alig dokumentált koncepció elektromágneses és rádiófrekvenciás hullámokkal támadja az emberi egyensúlyérzékelést. Hatására azonnali szédülés, tájékozódási zavar és hányinger lép fel, ami ideiglenesen teljesen harcképtelenné teszi a célpontot. Bár az eszköz létezése és sorozatgyártása nem nyert megerősítést, működési elve pontosan lefedné a venezuelai katonák által tapasztaltakat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az elektronikai rendszerek, radarok és az áramhálózat azonnali összeomlásáért a CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) felelhetett. Ez a kísérleti fegyver nagy teljesítményű mikrohullámokkal képes másodpercek alatt "kisütni" a kommunikációs hálózatokat és számítógépeket anélkül, hogy az épületekben fizikai kárt tenne. Ugyanakkor szakértők rámutatnak, hogy az orosz gyártmányú radarok kiiktatásához a már jól ismert elektronikai hadviselési repülőgépek, illetve a precíziós JDAM bombák is elegendőek lehettek.

Bár ezek az eszközök futurisztikusnak tűnnek, a technológia nem példa nélküli. A "Havanna-szindróma" néven elhíresült esetek során 2014 óta amerikai diplomaták és hírszerzők százai számoltak be hasonló neurológiai tünetekről. A nyomozások szerint ezeket az orosz titkosszolgálat irányított energiafegyverei okozhatták. Mindezek fényében elképzelhető, hogy a caracasi akció során valóban debütált valamilyen új amerikai haditechnika. Ugyanakkor az sem kizárható, hogy az elnök csupán a hagyományos katonai fölényt és az elektronikai zavarást ruházta fel a titokzatosság ködével.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #fegyver #technológia #világ #usa #donald trump #hadsereg #venezuela #geopolitika #háború #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:21
15:58
15:48
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
5 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
3 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
5
1 hete
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 15:58
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 15:13
Bemondták az új, konkrét dátumot Washingtonban: eddig kell lezárulnia az orosz-ukrán háborúnak
Agrárszektor  |  2026. február 24. 16:26
Van megoldás a méregdrága műtrágya helyett: sok gazda már így csinálja
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel