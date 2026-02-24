Elképesztő feljegyzések jelentek meg egy csúcsfegyverről: erről hallgat Amerika?

Egy 2026. január 4-én végrehajtott, mindössze ötórás villámhadművelet során az amerikai haderő saját veszteség nélkül buktatta meg a venezuelai rezsimet, és fogta el Nicolás Maduro elnököt. Bár a hivatalos katonai álláspont a professzionális, összfegyvernemi akciót hangsúlyozza, Donald Trump amerikai elnök egy rejtélyes, "Discombobulator" nevű titkos fegyver bevetésével magyarázta a sikert. A helyi katonák elviselhetetlen nyomásról és rosszullétről szóló beszámolói valóban futurisztikus technológiára utalnak. Kérdéses azonban, hogy ténylegesen új fegyvernem debütált-e, vagy csupán a hagyományos elektronikai hadviselés hatásait nagyították fel - számolt be a Portfolio.

A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban. A CIA előzetesen olyannyira pontosan feltérképezte az elnököt elszállásoló komplexumot, hogy a különleges erők életnagyságú maketteken gyakorolhatták be az ostromot. A támadásban mintegy 150 légi jármű – köztük bombázók, alacsony észlelhetőségű vadászgépek és drónok – vett részt. Ezek első lépésben kiiktatták Venezuela légvédelmét és áramellátását. A rajtaütés gyorsasága miatt Maduro a biztonsági óvóhelyig sem jutott el. A védelmét ellátó testőrség és a kubai fegyveresek szinte mind elestek, míg az amerikai oldalon senki sem vesztette életét. Az elnöki párt még aznap éjszaka az Egyesült Államokba szállították.

A példátlan siker hátterében Donald Trump szerint egy új, "Discombobulator" (Összezavaró) nevű eszköz állt. Állítása szerint ez a fegyver megbénította az ellenséget, és sötétségbe borította a fővárost. Bár a Fehér Ház tisztviselői később cáfolták egy ilyen elnevezésű sci-fi eszköz létezését, azt elismerték, hogy kibereszközöket és akusztikus fegyvereket is bevetettek a földi személyzet megzavarására. Ezt támasztja alá egy venezuelai katona beszámolója is. Ő arról számolt be, hogy a radarok leállása és a helikopterek érkezése után intenzív hanghullámot és elviselhetetlen belső nyomást éreztek, mintha "fel akarna robbanni a fejük". A jelenséget tömeges orrvérzés és hányás kísérte, ami több száz védőt tett harcképtelenné.

A tünetek alapján az egyik lehetséges technológia az Active Denial System (ADS), amelyet a sajtó gyakran csak "hősugárként" emleget. Ez az eszköz mikrohullámokkal hevíti a bőr felső rétegét, elviselhetetlen forróságérzetet keltve, elméletileg maradandó sérülés nélkül. Bár a fegyvert a 2000-es években fejlesztették ki tömegoszlatásra és bázisvédelemre, a rendszer érzékeny alkatrészei és nehézkes karbantartása miatt éles bevetése mindig is kérdéses volt. Ráadásul, bár az ADS által okozott hőérzet illeszkedik a beszámolók egy részéhez, a belső rosszullétet és az orrvérzést önmagában nem magyarázza.

Egy másik, a tünetekhez jobban illeszkedő elmélet az Electromagnetic Personal Interdiction Control (EPIC) használatát valószínűsíti. Ez a hivatalosan alig dokumentált koncepció elektromágneses és rádiófrekvenciás hullámokkal támadja az emberi egyensúlyérzékelést. Hatására azonnali szédülés, tájékozódási zavar és hányinger lép fel, ami ideiglenesen teljesen harcképtelenné teszi a célpontot. Bár az eszköz létezése és sorozatgyártása nem nyert megerősítést, működési elve pontosan lefedné a venezuelai katonák által tapasztaltakat.

Az elektronikai rendszerek, radarok és az áramhálózat azonnali összeomlásáért a CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) felelhetett. Ez a kísérleti fegyver nagy teljesítményű mikrohullámokkal képes másodpercek alatt "kisütni" a kommunikációs hálózatokat és számítógépeket anélkül, hogy az épületekben fizikai kárt tenne. Ugyanakkor szakértők rámutatnak, hogy az orosz gyártmányú radarok kiiktatásához a már jól ismert elektronikai hadviselési repülőgépek, illetve a precíziós JDAM bombák is elegendőek lehettek.

Bár ezek az eszközök futurisztikusnak tűnnek, a technológia nem példa nélküli. A "Havanna-szindróma" néven elhíresült esetek során 2014 óta amerikai diplomaták és hírszerzők százai számoltak be hasonló neurológiai tünetekről. A nyomozások szerint ezeket az orosz titkosszolgálat irányított energiafegyverei okozhatták. Mindezek fényében elképzelhető, hogy a caracasi akció során valóban debütált valamilyen új amerikai haditechnika. Ugyanakkor az sem kizárható, hogy az elnök csupán a hagyományos katonai fölényt és az elektronikai zavarást ruházta fel a titokzatosság ködével.