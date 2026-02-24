Bemondták az új, konkrét dátumot Washingtonban: eddig kell lezárulnia az orosz-ukrán háborúnak

A Bloomberg értesülései szerint az Egyesült Államok július 4-ig lezárná az orosz–ukrán háborút, a megállapodást pedig Donald Trump egy nagyszabású ünnepség keretében íratná alá a felekkel. Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.

A Bloomberg európai és NATO-forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy Washington a nyár közepére tűzte ki a konfliktus lezárásának céldátumát. Bár korábban is érkeztek hírek arról, hogy az amerikai vezetés a nyár elejéig békét szeretne, a konkrét határidő most merült fel először diplomáciai körökben. Elemzők ugyanakkor rámutatnak: Vlagyimir Putyin eddig semmilyen jelét nem adta annak, hogy kész lenne a megszabott időkereten belül egyezséget kötni. A Fehér Ház hivatalosan nem kommentálta az értesüléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az évforduló kapcsán több nemzetközi interjúban is leszögezte, hogy országa nem teljesíti "ingyen" az orosz követeléseket. Ez azt jelenti, hogy nem hajlandó harc nélkül kivonulni a Donbász még ukrán ellenőrzés alatt álló részeiről.

A CNN-nek adott nyilatkozatában kitért Donald Trump terveire is. Az amerikai elnök egy komplex csomagot szeretne, amely egyszerre foglalná magában az orosz–ukrán békét, a nyugati szövetségesekkel való együttműködést és a biztonsági garanciákat.

Az elképzelések szerint a dokumentumok aláírására ünnepélyes keretek között kerülne sor. A július 4-i dátum szimbolikus jelentőséggel bírna. Az amerikai függetlenség napján – különös tekintettel az Egyesült Államok 250. születésnapjának ünneplésére – a békekötés egy grandiózus eseménysorozat központi eleme lehetne.