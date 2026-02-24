2026. február 24. kedd Mátyás
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Bemondták az új, konkrét dátumot Washingtonban: eddig kell lezárulnia az orosz-ukrán háborúnak

Pénzcentrum
2026. február 24. 15:13

A Bloomberg értesülései szerint az Egyesült Államok július 4-ig lezárná az orosz–ukrán háborút, a megállapodást pedig Donald Trump egy nagyszabású ünnepség keretében íratná alá a felekkel. Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.

A Bloomberg európai és NATO-forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy Washington a nyár közepére tűzte ki a konfliktus lezárásának céldátumát. Bár korábban is érkeztek hírek arról, hogy az amerikai vezetés a nyár elejéig békét szeretne, a konkrét határidő most merült fel először diplomáciai körökben. Elemzők ugyanakkor rámutatnak: Vlagyimir Putyin eddig semmilyen jelét nem adta annak, hogy kész lenne a megszabott időkereten belül egyezséget kötni. A Fehér Ház hivatalosan nem kommentálta az értesüléseket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az évforduló kapcsán több nemzetközi interjúban is leszögezte, hogy országa nem teljesíti "ingyen" az orosz követeléseket. Ez azt jelenti, hogy nem hajlandó harc nélkül kivonulni a Donbász még ukrán ellenőrzés alatt álló részeiről.

Kapcsolódó cikkeink:

A CNN-nek adott nyilatkozatában kitért Donald Trump terveire is. Az amerikai elnök egy komplex csomagot szeretne, amely egyszerre foglalná magában az orosz–ukrán békét, a nyugati szövetségesekkel való együttműködést és a biztonsági garanciákat.

Az elképzelések szerint a dokumentumok aláírására ünnepélyes keretek között kerülne sor. A július 4-i dátum szimbolikus jelentőséggel bírna. Az amerikai függetlenség napján – különös tekintettel az Egyesült Államok 250. születésnapjának ünneplésére – a békekötés egy grandiózus eseménysorozat központi eleme lehetne.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:21
15:58
15:48
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
5 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
3 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
5
1 hete
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 15:58
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 14:30
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Agrárszektor  |  2026. február 24. 16:26
Van megoldás a méregdrága műtrágya helyett: sok gazda már így csinálja
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel