betonfal festett egyesült államokbeli, kínai és orosz zászlókkal
Világ

Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie

Pénzcentrum
2025. december 25. 12:35

A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától, amely jelenleg a globális piac több mint 90 százalékát uralja - közölte a Cnbc.

Az elmúlt év ellátási korlátozásai és vámfenyegetései reflektorfénybe helyezték a mágnesgyártók stratégiai fontosságát, miközben a ritkaföldfémek kiemelt helyre kerültek az USA és Kína geopolitikai versengésében. A ritkaföldfém-mágnesek nélkülözhetetlen alkatrészek az elektromos járművektől kezdve a szélturbinákon és okostelefonokon át az orvosi berendezésekig, mesterséges intelligencia alkalmazásokig és precíziós fegyverekig.

Ebben a környezetben az Egyesült Államok, az Európai Unió és Ausztrália többek között stratégiai lépéseket tesznek a kínai dominancia megtörésére: jelentős beruházásokat hajtanak végre gyárakba, támogatják új üzemek létrehozását és növelik a feldolgozási kapacitást. Az elemzők szerint az USA és Európa a következő évtizedben kulcsfontosságú növekedési piacokká válhatnak a ritkaföldfém-mágnesek gyártásában, bár szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a nyugati országok képesek lesznek-e hamarosan kikerülni Kína befolyási köréből.

"Őszintén szólva, mi voltunk a megoldás arra a problémára, amiről a világ nem is tudta, hogy létezik" - nyilatkozta Rahim Suleman, a kanadai Neo Performance Materials vezérigazgatója. A cég nemrég nyitotta meg ritkaföldfém-mágnes gyárát az észtországi Narvában, közvetlenül az orosz határ mellett. A létesítmény várhatóan kulcsszerepet játszik majd Európa Kínától való függőségének csökkentésében.

Suleman szerint az észt üzem idén 2000 tonna ritkaföldfém-mágnes gyártására készül, mielőtt 5000 tonnára és azon túl növelné kapacitását. "Globálisan a piac 250 000 tonna, és 600 000 tonnára nő, tehát több mint megduplázódik tíz év alatt. És ami még fontosabb, a koncentráció 93% egyetlen joghatóságban, így amikor ezt a két tényezőt összerakjuk, rendkívül gyorsan növekvő piacot találunk."

Az IDTechEx tanácsadó cég nemrégiben közzétett jelentése szerint az USA ritkaföldfém-mágnes kapacitása 2036-ra közel hatszorosára nőhet, amit a Védelmi Minisztérium stratégiai támogatása és finanszírozása, valamint a növekvő középpiaci tevékenység hajt. Európában ugyanezen időszak alatt a mágnesgyártás várhatóan 3,1-szeresére nő, amit az EU Kritikus Nyersanyagokról szóló törvénye is támogat, amely 2030-ra a régió keresletének 40%-át kívánja hazai termeléssel kielégíteni.

John Maslin, az észak-karolinai Vulcan Elements vezérigazgatója szerint cégük a lehető leggyorsabban próbál növekedni, "hogy ez az alapvető ellátási lánc ne tartsa vissza Amerikát". A vállalat a múlt hónapban 620 millió dolláros közvetlen szövetségi hitelt kapott a Védelmi Minisztériumtól a hazai mágnesgyártás támogatására.

Wade Senti, a floridai Advanced Magnet Lab elnöke hangsúlyozta, hogy az alternatív ellátási láncok kiépítésének egyetlen módja az innováció. "A nem Kínából származó ritkaföldfém állandó mágnesek iránti kereslet az egekbe szökik. A kihívás az, hogy az amerikai mágnesgyártók képesek-e teljesen hazai ellátási láncot létrehozni ezekhez a mágnesekhez."
Címlapkép: Getty Images
