Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak

A FedEx pert indított az amerikai kormány ellen, hogy visszakapja a Donald Trump által bevezetett rendkívüli vámok után befizetett összegeket – számolt be róla a Reuters. A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.

A háttérben egy friss amerikai legfelsőbb bírósági döntés áll, amely kimondta, hogy Trump túllépte hatáskörét, amikor a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmakról szóló törvényre hivatkozva vetett ki vámokat az importtermékekre. A bíróság szerint békeidőben a vámok kivetése alapvetően a Kongresszus hatásköre.

A Reuters szerint a FedEx az egyik első nagyvállalat, amely jogi úton próbálja visszaszerezni a befizetett vámokat, miután a döntés megnyitotta az utat a tömeges kártérítési igények előtt. Közgazdászok becslése alapján akár több mint 175 milliárd dollárnyi vámbevétel is visszatérítés tárgya lehet, bár a pontos mechanizmus és az időzítés egyelőre nem tisztázott.

A cég a keresetben azt hangsúlyozta, hogy importőrként közvetlen pénzügyi kárt szenvedett a vitatott vámok miatt, ezért „teljes visszatérítést” kér az amerikai hatóságoktól, köztük a vám- és határvédelmi hivataltól. A kormány és az illetékes szervek eddig nem jelezték, hogy mikor és milyen formában történhetne meg a visszafizetés.

A jogi lépés várhatóan precedenst teremthet, mivel több nagyvállalat és importőr is hasonló keresetek benyújtására készül. A szakértők szerint azonban a visszatérítési folyamat évekig elhúzódhat, mivel az alsóbb bíróságoknak kell kidolgozniuk a részleteket és eldönteniük, jogosak-e a követelések.

A Reuters beszámolója szerint a döntés jelentősen növeli a bizonytalanságot az amerikai kereskedelempolitikában, különösen úgy, hogy Trump közben új vámintézkedések bevezetését is kilátásba helyezte, ami tovább bonyolíthatja a globális kereskedelmi környezetet és a vállalatok költségtervezését.