Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
Bemondta Zelenszkij: ekkor jöhet Ukrajna EU-s csatlakozása, azért ez nagyon közel van
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására, amelyet ő legkésőbb 2027-re tartana reálisnak. Az orosz invázió negyedik évfordulója kapcsán adott interjúiban az ukrán elnök bírálta Moszkva megtévesztő kommunikációját, és aggodalmát fejezte ki Donald Trump hozzáállása miatt. Hangsúlyozta: a háborút nem lehet pusztán területi engedményekkel lezárni - tudósított a Financial Times.
Az államfő szerint az uniós csatlakozás felgyorsítása stratégiai szükségszerűség, megakadályozva ezzel, hogy Oroszország évtizedekre blokkolja az integrációs folyamatot. A Financial Timesnak nyilatkozva Zelenszkij élesen bírálta a Kreml retorikáját.
Véleménye szerint az orosz vezetés csupán színlel, amikor békéről beszél, valódi céljuk pedig Kijev pozícióinak gyengítése az amerikai vezetés szemében. Úgy látja, Vlagyimir Putyin rossz színészként próbálja manipulálni Donald Trumpot és a nemzetközi közösséget, miközben valójában esze ágában sincs lezárni a konfliktust.
Zelenszkij határozottan elutasította azt az elképzelést is, hogy a Donyec-medence átengedése véget vetne a háborúnak, mivel tapasztalatai szerint Oroszországban nem lehet megbízni. Ezzel párhuzamosan cáfolta, hogy Ukrajna csupán időhúzásból, a hadsereg újjáépítése céljából kérne fegyverszünetet. Szerinte ez valójában éppen az orosz fél taktikája.
A háború lezárásához a nyugati biztonsági garanciák mellett Oroszország gazdasági mozgásterének szűkítését tartja kulcsfontosságúnak. Sürgette az orosz árnyékflotta blokkolását, a szankciók megkerülésének megakadályozását, valamint az energiahordozók elleni határozottabb fellépést. Kiemelte a hazai hadiipar fejlesztésének jelentőségét is, amelyhez nyugati pénzügyi forrásokat és gyártási licenceket vár, megemlítve az új, saját fejlesztésű rakétáik harctéri sikereit.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az elnök kitért a szomszédos Belarusz szerepére is, amely átengedte területét az orosz Sahíd drónok támadásaihoz. Bár bízik a két ország viszonyának jövőbeni rendezésében, ezt csak egy demokratikus, EU-barát minszki fordulat esetén tartja elképzelhetőnek. Az amerikai kapcsolatokat illetően reményét fejezte ki, hogy Washington nem fordul el a konfliktustól, bár úgy érzi, Trump jelenleg nem gyakorol elegendő nyomást Putyinra.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Már el is dőlt, ki lesz Donald Trump utódja? Tisztul a kép: ők vennék át bármi áron a hatalmat az USA-ban
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
Itt van Ukrajna válasza a magyar és a szlovák energia-fenyegetésre: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem Kijevnek!
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
Durva figyelmeztetés érkezett az idei télről: nem dőlhetünk hátra, ebből még komoly baj lehet Magyarországon
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?
Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump
A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-