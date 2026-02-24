2026. február 24. kedd Mátyás
eu, ukrajna
Világ

Bemondta Zelenszkij: ekkor jöhet Ukrajna EU-s csatlakozása, azért ez nagyon közel van

Pénzcentrum
2026. február 24. 09:27

Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására, amelyet ő legkésőbb 2027-re tartana reálisnak. Az orosz invázió negyedik évfordulója kapcsán adott interjúiban az ukrán elnök bírálta Moszkva megtévesztő kommunikációját, és aggodalmát fejezte ki Donald Trump hozzáállása miatt. Hangsúlyozta: a háborút nem lehet pusztán területi engedményekkel lezárni - tudósított a Financial Times.

Az államfő szerint az uniós csatlakozás felgyorsítása stratégiai szükségszerűség, megakadályozva ezzel, hogy Oroszország évtizedekre blokkolja az integrációs folyamatot. A Financial Timesnak nyilatkozva Zelenszkij élesen bírálta a Kreml retorikáját.

Véleménye szerint az orosz vezetés csupán színlel, amikor békéről beszél, valódi céljuk pedig Kijev pozícióinak gyengítése az amerikai vezetés szemében. Úgy látja, Vlagyimir Putyin rossz színészként próbálja manipulálni Donald Trumpot és a nemzetközi közösséget, miközben valójában esze ágában sincs lezárni a konfliktust.

Zelenszkij határozottan elutasította azt az elképzelést is, hogy a Donyec-medence átengedése véget vetne a háborúnak, mivel tapasztalatai szerint Oroszországban nem lehet megbízni. Ezzel párhuzamosan cáfolta, hogy Ukrajna csupán időhúzásból, a hadsereg újjáépítése céljából kérne fegyverszünetet. Szerinte ez valójában éppen az orosz fél taktikája.

A háború lezárásához a nyugati biztonsági garanciák mellett Oroszország gazdasági mozgásterének szűkítését tartja kulcsfontosságúnak. Sürgette az orosz árnyékflotta blokkolását, a szankciók megkerülésének megakadályozását, valamint az energiahordozók elleni határozottabb fellépést. Kiemelte a hazai hadiipar fejlesztésének jelentőségét is, amelyhez nyugati pénzügyi forrásokat és gyártási licenceket vár, megemlítve az új, saját fejlesztésű rakétáik harctéri sikereit.

Az elnök kitért a szomszédos Belarusz szerepére is, amely átengedte területét az orosz Sahíd drónok támadásaihoz. Bár bízik a két ország viszonyának jövőbeni rendezésében, ezt csak egy demokratikus, EU-barát minszki fordulat esetén tartja elképzelhetőnek. Az amerikai kapcsolatokat illetően reményét fejezte ki, hogy Washington nem fordul el a konfliktustól, bár úgy érzi, Trump jelenleg nem gyakorol elegendő nyomást Putyinra.
Címlapkép: Getty Images
