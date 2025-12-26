Fordulat a Temunál, 2026-tól fájdalmas változás jöhet: ez a magyar vásárlókat is erősen érintheti

A kínai eredetű Temu online piactér működési modellje gyökeresen megváltozhat az Európai Unió tervezett vámszabály-módosításai miatt. Míg a szolgáltatás alig másfél éve érhető el Magyarországon, és már most a hazai internetes vásárlások mintegy tizedét bonyolítja, a 2026-ban életbe lépő szigorítások jelentős drágulást hozhatnak.

Magyarország online kereskedelmi piacán rövid idő alatt meghatározó szereplővé vált a kínai tulajdonban lévő Temu értékesítési platform, amely tavaly ősz óta érhető el a hazai vásárlók számára. Az intenzív reklámkampányokra és az agresszíven alacsony árakra építő webáruház mára a teljes magyarországi internetes vásárlási forgalom nagyjából 10 százalékát adja – derült ki az RTL Híradó riportjából, amelyet az Infostart szemlézett.

A platform gyors térnyerésének egyik fő oka, hogy üzleti modellje teljes mértékben kihasználja az Európai Unió jelenleg hatályos vámszabályait. A mostani előírások szerint a 150 euró, vagyis a jelenlegi árfolyamon nagyjából 60 ezer forint alatti értékű, az unió területére importált áruk vámmentesek. Ezekre az általános forgalmi adót ugyan meg kell fizetni, de vámot nem kell rájuk kivetni.

Az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat azonban gyökeres fordulatot hozhat ezen a területen. A tervek szerint 2026. január 1-jétől az Európai Unió teljes területén megszüntetnék a vámmentességi értékhatárt. A reform célja kettős: egyrészt mérsékelné az unión kívülről érkező, nagyon olcsó termékek beáramlását, másrészt méltányosabb versenyfeltételeket teremtene az európai székhelyű kereskedők számára.

Az új szabályozás alapján minden, 150 euró alatti értékű importküldeményre egységes vámtételt vezetnének be. A termékek kategóriájától függően ez az adóteher 5 és 17 százalék között mozogna. Bár a kereskedőplatformok továbbra is szabadon alakíthatják szállítási feltételeiket, a plusz vámteher és az ezzel járó adminisztratív költségek miatt a jelenlegi, gyakorlatilag ingyenes házhozszállítás nagy valószínűséggel megszűnik. A felmerülő többletköltségek várhatóan a vásárlókra hárulnak, különösen azoknál a termékkategóriáknál, amelyeket ma kifejezetten alacsony áron kínálnak.

Fogyasztóvédelmi szempontból fontos, hogy a külföldi online platformokon vásárló magyar fogyasztókra ugyanazok a hazai jogszabályok vonatkoznak, mint a magyarországi webáruházak ügyfeleire. Probléma esetén a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyújt tájékoztatást és segítséget az érintetteknek.

Ha a külföldi eladóval folytatott egyeztetés nem vezet eredményre, bankkártyás fizetés esetén lehetőség van úgynevezett chargeback, vagyis visszaterhelési eljárás kezdeményezésére. Ennek során a vásárló a számlavezető bankján keresztül kérheti vissza a vitatott tranzakció összegét. A határokon átnyúló pénzügyi műveletek sajátosságai miatt azonban az ilyen eljárások a szokásosnál hosszabb ideig is eltarthatnak.