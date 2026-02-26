A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt.
Eltűnhetnek a tévéből a sportok? Döbbenetes kijelentést tett egy szakértő, percek lehetnek hátra
A labdarúgás a televíziós és digitális piacon szerzett dominanciájának köszönhetően gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát. Ezt Tony Pastor, a Goalhanger podcaststúdió vezérigazgatója jelentette ki a Financial Times Business of Football elnevezésű találkozóján.
A többek között a The Rest is Football című podcastot is jegyző cég vezetője szerint a műsorszolgáltatók egyre nehezebben tudják kitermelni a sportközvetítési jogokra fordított összegeket.
Pastor úgy véli, a ligáknak alkalmazkodniuk kell a közönség széttagolódásához, ha meg akarják tartani nézőiket - és ezt egy meglehetősen erős mondattal igyekezett alátámasztani.
A labdarúgás már felfalta szinte az összes sportágat világszerte. Az ökölvívás és az amerikai sportok kivételével a rögbi és a krikett ma már csupán önmaga árnyéka
– fogalmazott Pastor a The Guardian cikke szerint.
Az ITV korábbi sportigazgatója a Serie A példáján szemléltette, hogyan tűnhet el egy topliga a köztudatból. Elmondása szerint fiatalon nem hagyott ki egyetlen olasz bajnokit sem, mert a Channel 4 kiválóan tálalta a sorozatot, azóta viszont a Serie A gyakorlatilag láthatatlanná vált a brit közönség számára.
A gyerekeim már nem nézik. Ha egy liga nem gondoskodik róla, hogy a jövő közönsége megtalálja, előbb-utóbb eltűnik és elhal
– figyelmeztetett Pastor - úgy, hogy mellette a Serie A nemzetközi médiajogi igazgatója, Anna Guarnerio is a pódiumon ült.
A Goalhanger, amelyet Pastor Gary Linekerrel és Jack Davenport újságíróval alapított 2018-ban, havonta több mint 75 millió podcastletöltést ér el. A stúdió anélkül vált a sportmédia egyik legmeghatározóbb szereplőjévé, hogy klasszikus közvetítési jogokat szerzett volna. Igaz, a The Rest is Football hozzáfér a La Liga összefoglalóihoz, és a Netflixszel is megállapodást kötöttek egy, a nyári világbajnoksághoz kapcsolódó műsorra.
Pastor rámutatott: a 2024-es Európa-bajnokság idején a Goalhanger közvetítési jogok nélkül is hatalmas figyelmet tudott vonzani, ami jól mutatja a jogtulajdonosok előtt álló kihívásokat. Hasonló példaként említette az NFL-t. Bár az amerikaifutball-liga rendelkezik a világ legértékesebb sportközvetítési jogaival, a legtöbben mégis a Kelce fivérek New Heights podcastjáról hallottak, amelynek semmiféle közvetítési joga nincs.
Teljesen új helyzetben vagyunk, ahol a jogtulajdonosok számára rendkívül nehéz egyetlen helyen összefogni a közönséget. El kell fogadni a széttagolódás tényét: a különböző közönségek különböző platformokon vannak jelen
– összegezte Pastor.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti.
A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben: a klubnak jelenleg azon kell gondolkodnia, mit csinálnak, ha kiesnének a másodosztályba.
Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?
Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon.
A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést...
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése.
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
