Eltűnhetnek a tévéből a sportok? Döbbenetes kijelentést tett egy szakértő, percek lehetnek hátra

A labdarúgás a televíziós és digitális piacon szerzett dominanciájának köszönhetően gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát. Ezt Tony Pastor, a Goalhanger podcaststúdió vezérigazgatója jelentette ki a Financial Times Business of Football elnevezésű találkozóján.

A többek között a The Rest is Football című podcastot is jegyző cég vezetője szerint a műsorszolgáltatók egyre nehezebben tudják kitermelni a sportközvetítési jogokra fordított összegeket.

Pastor úgy véli, a ligáknak alkalmazkodniuk kell a közönség széttagolódásához, ha meg akarják tartani nézőiket - és ezt egy meglehetősen erős mondattal igyekezett alátámasztani.

A labdarúgás már felfalta szinte az összes sportágat világszerte. Az ökölvívás és az amerikai sportok kivételével a rögbi és a krikett ma már csupán önmaga árnyéka

– fogalmazott Pastor a The Guardian cikke szerint.

Az ITV korábbi sportigazgatója a Serie A példáján szemléltette, hogyan tűnhet el egy topliga a köztudatból. Elmondása szerint fiatalon nem hagyott ki egyetlen olasz bajnokit sem, mert a Channel 4 kiválóan tálalta a sorozatot, azóta viszont a Serie A gyakorlatilag láthatatlanná vált a brit közönség számára.

A gyerekeim már nem nézik. Ha egy liga nem gondoskodik róla, hogy a jövő közönsége megtalálja, előbb-utóbb eltűnik és elhal

– figyelmeztetett Pastor - úgy, hogy mellette a Serie A nemzetközi médiajogi igazgatója, Anna Guarnerio is a pódiumon ült.

A Goalhanger, amelyet Pastor Gary Linekerrel és Jack Davenport újságíróval alapított 2018-ban, havonta több mint 75 millió podcastletöltést ér el. A stúdió anélkül vált a sportmédia egyik legmeghatározóbb szereplőjévé, hogy klasszikus közvetítési jogokat szerzett volna. Igaz, a The Rest is Football hozzáfér a La Liga összefoglalóihoz, és a Netflixszel is megállapodást kötöttek egy, a nyári világbajnoksághoz kapcsolódó műsorra.

Pastor rámutatott: a 2024-es Európa-bajnokság idején a Goalhanger közvetítési jogok nélkül is hatalmas figyelmet tudott vonzani, ami jól mutatja a jogtulajdonosok előtt álló kihívásokat. Hasonló példaként említette az NFL-t. Bár az amerikaifutball-liga rendelkezik a világ legértékesebb sportközvetítési jogaival, a legtöbben mégis a Kelce fivérek New Heights podcastjáról hallottak, amelynek semmiféle közvetítési joga nincs.

Teljesen új helyzetben vagyunk, ahol a jogtulajdonosok számára rendkívül nehéz egyetlen helyen összefogni a közönséget. El kell fogadni a széttagolódás tényét: a különböző közönségek különböző platformokon vannak jelen

– összegezte Pastor.