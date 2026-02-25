Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket. Az államfő szerint az orosz támadások teszik lehetetlenné a helyreállítást, ezért Orbán Viktornak Vlagyimir Putyinnal kellene tárgyalnia a megoldásról. A vita diplomáciai következményekkel is járt: Magyarország válaszul megvétózta az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomagot, amire az Európai Tanács elnöke éles kritikával reagált.
Az ukrán elnök António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatóján reagált a magyar bírálatokra. Kijelentette: tarthatatlan helyzet, hogy miközben Oroszország lerombolja az infrastruktúrát, Ukrajnától várják el a károk azonnali elhárítását. Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnöknek inkább az orosz elnökkel kellene egyeztetnie az energiahálózatot érintő tűzszünetről.
Zelenszkij hangsúlyozta: rengeteg bizonyítékuk van arra, hogy a javítást végző szakemberek azonnal orosz támadások célpontjává válnak, amint megközelítik a sérült szakaszokat. "Akkor minek állítsuk helyre?" – tette fel a kérdést, megjegyezve, hogy alternatív útvonalként rendelkezésre áll a horvátországi Adria-kőolajvezeték is.
A konfliktus hátterében a Barátság kőolajvezeték leállása áll, amelyet Szlovákia február 13-án jelentett be. Bár a magyar és a szlovák kormány politikai motivációt sejt a háttérben, az Európai Bizottság információi szerint a leállást egy januári orosz támadás okozta, a helyreállítási munkálatok pedig még zajlanak. Ukrajna ígérete szerint a szállítás csütörtökön indulhat újra.
A helyzet diplomáciai eszkalálódásához vezetett, hogy a leállásra hivatkozva a magyar kormány megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. A lépés heves reakciót váltott ki Brüsszelben: António Costa levélben figyelmeztette Orbán Viktort, hogy Magyarország ezzel megsérti a lojális együttműködés elvét, és felszólította a kormányt a kooperációra. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter erre reagálva elismerte, hogy a vétó szembemegy a korábbi döntésekkel. Álláspontja szerint azonban a megváltozott körülmények, valamint az energia fegyverként való ukrán felhasználása miatt nem volt más választásuk.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
