2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kőolaj- és gáziparban a nyersolaj, a földgáz és a termelt víz szállítására szolgáló csővezeték és nyomásmérő a tengeri platformon a napfénnyel a kőolajplatform építésén keresztül ragyog.
Világ

Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról

Pénzcentrum
2026. február 25. 09:12

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket. Az államfő szerint az orosz támadások teszik lehetetlenné a helyreállítást, ezért Orbán Viktornak Vlagyimir Putyinnal kellene tárgyalnia a megoldásról. A vita diplomáciai következményekkel is járt: Magyarország válaszul megvétózta az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomagot, amire az Európai Tanács elnöke éles kritikával reagált.

Az ukrán elnök António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatóján reagált a magyar bírálatokra. Kijelentette: tarthatatlan helyzet, hogy miközben Oroszország lerombolja az infrastruktúrát, Ukrajnától várják el a károk azonnali elhárítását. Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnöknek inkább az orosz elnökkel kellene egyeztetnie az energiahálózatot érintő tűzszünetről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zelenszkij hangsúlyozta: rengeteg bizonyítékuk van arra, hogy a javítást végző szakemberek azonnal orosz támadások célpontjává válnak, amint megközelítik a sérült szakaszokat. "Akkor minek állítsuk helyre?" – tette fel a kérdést, megjegyezve, hogy alternatív útvonalként rendelkezésre áll a horvátországi Adria-kőolajvezeték is.

Kapcsolódó cikkeink:

A konfliktus hátterében a Barátság kőolajvezeték leállása áll, amelyet Szlovákia február 13-án jelentett be. Bár a magyar és a szlovák kormány politikai motivációt sejt a háttérben, az Európai Bizottság információi szerint a leállást egy januári orosz támadás okozta, a helyreállítási munkálatok pedig még zajlanak. Ukrajna ígérete szerint a szállítás csütörtökön indulhat újra.

A helyzet diplomáciai eszkalálódásához vezetett, hogy a leállásra hivatkozva a magyar kormány megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. A lépés heves reakciót váltott ki Brüsszelben: António Costa levélben figyelmeztette Orbán Viktort, hogy Magyarország ezzel megsérti a lojális együttműködés elvét, és felszólította a kormányt a kooperációra. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter erre reagálva elismerte, hogy a vétó szembemegy a korábbi döntésekkel. Álláspontja szerint azonban a megváltozott körülmények, valamint az energia fegyverként való ukrán felhasználása miatt nem volt más választásuk.
Címlapkép: Getty Images
#energia #európai unió #ukrajna #világ #brüsszel #orbán viktor #barátság kőolajvezeték #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:29
09:22
09:12
09:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
6 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
4 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
2 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 09:07
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 05:35
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
Agrárszektor  |  2026. február 25. 09:01
Fokozódik a hangulat: itt már az utakat is lezárták a tüntető gazdák
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel