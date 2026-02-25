Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket. Az államfő szerint az orosz támadások teszik lehetetlenné a helyreállítást, ezért Orbán Viktornak Vlagyimir Putyinnal kellene tárgyalnia a megoldásról. A vita diplomáciai következményekkel is járt: Magyarország válaszul megvétózta az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomagot, amire az Európai Tanács elnöke éles kritikával reagált.

Az ukrán elnök António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatóján reagált a magyar bírálatokra. Kijelentette: tarthatatlan helyzet, hogy miközben Oroszország lerombolja az infrastruktúrát, Ukrajnától várják el a károk azonnali elhárítását. Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnöknek inkább az orosz elnökkel kellene egyeztetnie az energiahálózatot érintő tűzszünetről.

Zelenszkij hangsúlyozta: rengeteg bizonyítékuk van arra, hogy a javítást végző szakemberek azonnal orosz támadások célpontjává válnak, amint megközelítik a sérült szakaszokat. "Akkor minek állítsuk helyre?" – tette fel a kérdést, megjegyezve, hogy alternatív útvonalként rendelkezésre áll a horvátországi Adria-kőolajvezeték is.

A konfliktus hátterében a Barátság kőolajvezeték leállása áll, amelyet Szlovákia február 13-án jelentett be. Bár a magyar és a szlovák kormány politikai motivációt sejt a háttérben, az Európai Bizottság információi szerint a leállást egy januári orosz támadás okozta, a helyreállítási munkálatok pedig még zajlanak. Ukrajna ígérete szerint a szállítás csütörtökön indulhat újra.

A helyzet diplomáciai eszkalálódásához vezetett, hogy a leállásra hivatkozva a magyar kormány megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. A lépés heves reakciót váltott ki Brüsszelben: António Costa levélben figyelmeztette Orbán Viktort, hogy Magyarország ezzel megsérti a lojális együttműködés elvét, és felszólította a kormányt a kooperációra. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter erre reagálva elismerte, hogy a vétó szembemegy a korábbi döntésekkel. Álláspontja szerint azonban a megváltozott körülmények, valamint az energia fegyverként való ukrán felhasználása miatt nem volt más választásuk.