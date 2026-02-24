Négy év harc után: kimondta Zelenszkij, mi történt valójában a frontokon

Pontosan négy év telt el azóta, hogy Vlagyimir Putyin megindította a Kijev elleni, eredetileg háromnaposra tervezett offenzíváját, így Ukrajna immár a háború ötödik évébe lépett. Volodimir Zelenszkij elnök évfordulós beszédében hangsúlyozta: bár a harcok elhúzódtak, Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait. A kimerítő küzdelem azonban hatalmas áldozatokat követelt, miközben a diplomáciai megoldások egyelőre nem vezettek eredményre - közölte az euronews.

Zelenszkij beszédében 2022. február 24-ét "életük leghosszabb napjaként" idézte fel. Emlékeztetett arra, hogy bár az invázió kezdetekor minden ukrán félelmet és sokkot élt át, a nemzet mégsem a fehér zászlót emelte fel, hanem a kék-sárgát. Az elnök egy, a háború elején elterjedt mondással érzékeltette az ellenállás szellemét: "Azt hiszitek, térdre estem? Csak a bakancsomat fűzöm be." Kiemelte, hogy az ukránok ösztönösen tudták: nincs hová hátrálniuk, hiszen ez az otthonuk, amelyet meg kell védeniük.

Az évforduló alkalmából Kijevbe látogattak Ukrajna szövetségesei, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a finn és a svéd miniszterelnök. Von der Leyen, aki a háború kitörése óta tizedik alkalommal járt az ukrán fővárosban, megerősítette: Európa pénzügyileg és katonailag is rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll, amíg el nem érik a békét Kijev feltételei szerint. A diplomáciai fronton azonban borúsabb a kép. A Donald Trump elnöksége alatt újraindított amerikai közvetítésű tárgyalások eddig nem hoztak áttörést, Moszkva pedig továbbra is elutasítja a kompromisszumokat, és teljes ellenőrzést követel a keleti régiók felett.

A háború emberi és anyagi ára megdöbbentő. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint a két oldalon összesen 1,8 millióra tehető az elesett, sebesült vagy eltűnt katonák száma. Elemzések szerint Oroszország veszteségei elérhetik az 1,2 millió főt, ami a második világháború óta a legmagasabb katonai veszteség egy nagyhatalom esetében. Ukrán oldalon a becslések 500-600 ezer fős veszteségről szólnak, bár a hivatalos kijevi adatok ennél alacsonyabb számokat mutatnak.

A civil lakosság szenvedései is mérhetetlenek: az ENSZ adatai szerint közel hatmillióan menekültek külföldre, további 3,7 millióan pedig az országon belül kényszerültek elhagyni otthonukat. Legalább 20 ezer gyermeket hurcoltak el erőszakkal Oroszországba, a halálos áldozatok száma pedig – különösen az orosz megszállás alá került területeken – tízezrekre tehető. A harcok következtében egész városok, mint Bahmut vagy Vovcsanszk, váltak romhalmazzá, az energetikai infrastruktúrát ért folyamatos támadások pedig milliókat hagytak fűtés és áram nélkül.

A Világbank jelentése szerint Ukrajna újjáépítésének költségei a következő évtizedben megközelíthetik az 588 milliárd dollárt, miközben az ország területének ötödét aknák szennyezik. A frontvonalakon, különösen a Donbászban, az orosz csapatok a súlyos veszteségek ellenére lassú előrenyomulást mutatnak. Vlagyimir Putyin továbbra is a "stratégiai paritás" megőrzésével és Oroszország jövőjével indokolja a háborút. Ezzel szemben Zelenszkij egy friss interjúban arra figyelmeztetett: az orosz elnök tetteivel gyakorlatilag már elindította a harmadik világháborút, mivel célja egy eltérő életmód rákényszerítése a szabad világra.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA