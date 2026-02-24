2026. február 24. kedd Mátyás
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Négy év harc után: kimondta Zelenszkij, mi történt valójában a frontokon

Pénzcentrum
2026. február 24. 12:45

Pontosan négy év telt el azóta, hogy Vlagyimir Putyin megindította a Kijev elleni, eredetileg háromnaposra tervezett offenzíváját, így Ukrajna immár a háború ötödik évébe lépett. Volodimir Zelenszkij elnök évfordulós beszédében hangsúlyozta: bár a harcok elhúzódtak, Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait. A kimerítő küzdelem azonban hatalmas áldozatokat követelt, miközben a diplomáciai megoldások egyelőre nem vezettek eredményre - közölte az euronews.

Zelenszkij beszédében 2022. február 24-ét "életük leghosszabb napjaként" idézte fel. Emlékeztetett arra, hogy bár az invázió kezdetekor minden ukrán félelmet és sokkot élt át, a nemzet mégsem a fehér zászlót emelte fel, hanem a kék-sárgát. Az elnök egy, a háború elején elterjedt mondással érzékeltette az ellenállás szellemét: "Azt hiszitek, térdre estem? Csak a bakancsomat fűzöm be." Kiemelte, hogy az ukránok ösztönösen tudták: nincs hová hátrálniuk, hiszen ez az otthonuk, amelyet meg kell védeniük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az évforduló alkalmából Kijevbe látogattak Ukrajna szövetségesei, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a finn és a svéd miniszterelnök. Von der Leyen, aki a háború kitörése óta tizedik alkalommal járt az ukrán fővárosban, megerősítette: Európa pénzügyileg és katonailag is rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll, amíg el nem érik a békét Kijev feltételei szerint. A diplomáciai fronton azonban borúsabb a kép. A Donald Trump elnöksége alatt újraindított amerikai közvetítésű tárgyalások eddig nem hoztak áttörést, Moszkva pedig továbbra is elutasítja a kompromisszumokat, és teljes ellenőrzést követel a keleti régiók felett.

A háború emberi és anyagi ára megdöbbentő. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint a két oldalon összesen 1,8 millióra tehető az elesett, sebesült vagy eltűnt katonák száma. Elemzések szerint Oroszország veszteségei elérhetik az 1,2 millió főt, ami a második világháború óta a legmagasabb katonai veszteség egy nagyhatalom esetében. Ukrán oldalon a becslések 500-600 ezer fős veszteségről szólnak, bár a hivatalos kijevi adatok ennél alacsonyabb számokat mutatnak.

Kapcsolódó cikkeink:

A civil lakosság szenvedései is mérhetetlenek: az ENSZ adatai szerint közel hatmillióan menekültek külföldre, további 3,7 millióan pedig az országon belül kényszerültek elhagyni otthonukat. Legalább 20 ezer gyermeket hurcoltak el erőszakkal Oroszországba, a halálos áldozatok száma pedig – különösen az orosz megszállás alá került területeken – tízezrekre tehető. A harcok következtében egész városok, mint Bahmut vagy Vovcsanszk, váltak romhalmazzá, az energetikai infrastruktúrát ért folyamatos támadások pedig milliókat hagytak fűtés és áram nélkül.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Világbank jelentése szerint Ukrajna újjáépítésének költségei a következő évtizedben megközelíthetik az 588 milliárd dollárt, miközben az ország területének ötödét aknák szennyezik. A frontvonalakon, különösen a Donbászban, az orosz csapatok a súlyos veszteségek ellenére lassú előrenyomulást mutatnak. Vlagyimir Putyin továbbra is a "stratégiai paritás" megőrzésével és Oroszország jövőjével indokolja a háborút. Ezzel szemben Zelenszkij egy friss interjúban arra figyelmeztetett: az orosz elnök tetteivel gyakorlatilag már elindította a harmadik világháborút, mivel célja egy eltérő életmód rákényszerítése a szabad világra.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#európai unió #európai bizottság #ukrajna #oroszország #migráció #ensz #világ #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

