Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Négy év harc után: kimondta Zelenszkij, mi történt valójában a frontokon
Pontosan négy év telt el azóta, hogy Vlagyimir Putyin megindította a Kijev elleni, eredetileg háromnaposra tervezett offenzíváját, így Ukrajna immár a háború ötödik évébe lépett. Volodimir Zelenszkij elnök évfordulós beszédében hangsúlyozta: bár a harcok elhúzódtak, Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait. A kimerítő küzdelem azonban hatalmas áldozatokat követelt, miközben a diplomáciai megoldások egyelőre nem vezettek eredményre - közölte az euronews.
Zelenszkij beszédében 2022. február 24-ét "életük leghosszabb napjaként" idézte fel. Emlékeztetett arra, hogy bár az invázió kezdetekor minden ukrán félelmet és sokkot élt át, a nemzet mégsem a fehér zászlót emelte fel, hanem a kék-sárgát. Az elnök egy, a háború elején elterjedt mondással érzékeltette az ellenállás szellemét: "Azt hiszitek, térdre estem? Csak a bakancsomat fűzöm be." Kiemelte, hogy az ukránok ösztönösen tudták: nincs hová hátrálniuk, hiszen ez az otthonuk, amelyet meg kell védeniük.
Az évforduló alkalmából Kijevbe látogattak Ukrajna szövetségesei, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a finn és a svéd miniszterelnök. Von der Leyen, aki a háború kitörése óta tizedik alkalommal járt az ukrán fővárosban, megerősítette: Európa pénzügyileg és katonailag is rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll, amíg el nem érik a békét Kijev feltételei szerint. A diplomáciai fronton azonban borúsabb a kép. A Donald Trump elnöksége alatt újraindított amerikai közvetítésű tárgyalások eddig nem hoztak áttörést, Moszkva pedig továbbra is elutasítja a kompromisszumokat, és teljes ellenőrzést követel a keleti régiók felett.
A háború emberi és anyagi ára megdöbbentő. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint a két oldalon összesen 1,8 millióra tehető az elesett, sebesült vagy eltűnt katonák száma. Elemzések szerint Oroszország veszteségei elérhetik az 1,2 millió főt, ami a második világháború óta a legmagasabb katonai veszteség egy nagyhatalom esetében. Ukrán oldalon a becslések 500-600 ezer fős veszteségről szólnak, bár a hivatalos kijevi adatok ennél alacsonyabb számokat mutatnak.
A civil lakosság szenvedései is mérhetetlenek: az ENSZ adatai szerint közel hatmillióan menekültek külföldre, további 3,7 millióan pedig az országon belül kényszerültek elhagyni otthonukat. Legalább 20 ezer gyermeket hurcoltak el erőszakkal Oroszországba, a halálos áldozatok száma pedig – különösen az orosz megszállás alá került területeken – tízezrekre tehető. A harcok következtében egész városok, mint Bahmut vagy Vovcsanszk, váltak romhalmazzá, az energetikai infrastruktúrát ért folyamatos támadások pedig milliókat hagytak fűtés és áram nélkül.
A Világbank jelentése szerint Ukrajna újjáépítésének költségei a következő évtizedben megközelíthetik az 588 milliárd dollárt, miközben az ország területének ötödét aknák szennyezik. A frontvonalakon, különösen a Donbászban, az orosz csapatok a súlyos veszteségek ellenére lassú előrenyomulást mutatnak. Vlagyimir Putyin továbbra is a "stratégiai paritás" megőrzésével és Oroszország jövőjével indokolja a háborút. Ezzel szemben Zelenszkij egy friss interjúban arra figyelmeztetett: az orosz elnök tetteivel gyakorlatilag már elindította a harmadik világháborút, mivel célja egy eltérő életmód rákényszerítése a szabad világra.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
