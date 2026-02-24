2026. február 24. kedd Mátyás
New York, New York - 2016. november 12.: Tüntető egy táblát tart a Trump nem az én elnökem tüntetésen, amely Donald Trump 2016-os elnökválasztására reagál New Yorkban 2016-ban.
Világ

Ezt nem teszi zsebre az amerikai elnök: a közvélemény szerint komoly problémák vannak Trumppal

Pénzcentrum
2026. február 24. 16:47

Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával – derült ki a Reuters/Ipsos friss felméréséből. A kutatás szerint a válaszadók 61 százaléka mondta azt, hogy az elnök „inkább kiszámíthatatlanná vált az életkorával”, köztük a demokraták 89 százaléka, a függetlenek 64 százaléka és még a republikánusok mintegy 30 százaléka is.

A Reuters beszámolója szerint a felmérés 4638 amerikai felnőtt megkérdezésével készült, és közvetlenül az elnök kongresszusi beszéde előtt zárult le. Trump jelenleg 79 éves, és 2025-ös beiktatásakor a történelem legidősebb hivatalba lépő amerikai elnöke lett.

A mentális alkalmasság megítélése is romlott: a válaszadók mindössze 45 százaléka tartotta őt szellemileg elég élesnek a kihívások kezelésére, ami csökkenés a 2023-as 54 százalékhoz képest. Ugyanakkor a republikánus szavazók többsége továbbra is alkalmas vezetőnek látja az elnököt.

A közvélemény szélesebb értelemben az amerikai politikai elit életkorát is problémának tartja. A felmérésben részt vevők 79 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy a washingtoni választott vezetők túl idősek ahhoz, hogy a társadalom többségét képviseljék.

Érdekes, hogy a kritikus megítélés ellenére Trump támogatottsága viszonylag stabil maradt: a munkáját a megkérdezettek mintegy 40 százaléka hagyta jóvá, ami csak kismértékű változást jelent az előző hónapokhoz képest. Ez azt jelzi, hogy a személyes alkalmasságról alkotott vélemény és a politikai támogatottság nem feltétlenül mozog együtt az amerikai közvéleményben.
