A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával – derült ki a Reuters/Ipsos friss felméréséből. A kutatás szerint a válaszadók 61 százaléka mondta azt, hogy az elnök „inkább kiszámíthatatlanná vált az életkorával”, köztük a demokraták 89 százaléka, a függetlenek 64 százaléka és még a republikánusok mintegy 30 százaléka is.
A Reuters beszámolója szerint a felmérés 4638 amerikai felnőtt megkérdezésével készült, és közvetlenül az elnök kongresszusi beszéde előtt zárult le. Trump jelenleg 79 éves, és 2025-ös beiktatásakor a történelem legidősebb hivatalba lépő amerikai elnöke lett.
A mentális alkalmasság megítélése is romlott: a válaszadók mindössze 45 százaléka tartotta őt szellemileg elég élesnek a kihívások kezelésére, ami csökkenés a 2023-as 54 százalékhoz képest. Ugyanakkor a republikánus szavazók többsége továbbra is alkalmas vezetőnek látja az elnököt.
A közvélemény szélesebb értelemben az amerikai politikai elit életkorát is problémának tartja. A felmérésben részt vevők 79 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy a washingtoni választott vezetők túl idősek ahhoz, hogy a társadalom többségét képviseljék.
Érdekes, hogy a kritikus megítélés ellenére Trump támogatottsága viszonylag stabil maradt: a munkáját a megkérdezettek mintegy 40 százaléka hagyta jóvá, ami csak kismértékű változást jelent az előző hónapokhoz képest. Ez azt jelzi, hogy a személyes alkalmasságról alkotott vélemény és a politikai támogatottság nem feltétlenül mozog együtt az amerikai közvéleményben.
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
