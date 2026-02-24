A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
Irán közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön Kínával nagy hatótávolságú, szuperszonikus hajó elleni rakéták beszerzéséről – írta a Reuters több, a tárgyalásokra rálátó forrásra hivatkozva. A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
A Reuters beszámolója szerint a kínai gyártmányú CM-302 rakéták beszerzéséről szóló tárgyalások a végső szakaszba léptek, bár a szállítás időpontjáról még nem született megállapodás. Ezek a fegyverek mintegy 290 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, alacsonyan és nagy sebességgel repülnek, így kifejezetten nehéz elfogni őket a hajófedélzeti védelmi rendszerekkel.
A források szerint az egyeztetések legalább két éve zajlanak, de jelentősen felgyorsultak az Izrael és Irán közötti, tavaly nyári rövid háborút követően. A tárgyalások során magas rangú iráni katonai és kormányzati tisztviselők is Kínába utaztak, köztük a védelmi miniszter helyettese.
Szakértők úgy vélik, hogy a szuperszonikus hajó elleni rakéták rendszerbe állítása érdemben növelné Irán csapásmérő képességeit, és közvetlen fenyegetést jelenthetne az amerikai haditengerészeti erőkre a térségben. Egy elemző szerint ez „játékszabályokat megváltoztató” fejlemény lenne, mivel az ilyen rakétákat rendkívül nehéz elfogni.
A Reuters nem tudta megerősíteni, hány rakétát vásárolna Irán, illetve mekkora összegű lehet az üzlet, és az sem biztos, hogy Kína végül végrehajtja a szállítást a fokozódó regionális feszültségek miatt. A megállapodás ugyanakkor a két ország erősödő katonai együttműködését jelezné, miközben az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt Irán közelébe egy esetleges katonai konfliktus kockázata miatt.
A tervezett fegyvereladás különösen érzékeny lehet nemzetközi szempontból is, mivel a hasonló fejlett fegyverrendszerek átadása szembemehet az Iránra vonatkozó, korábban újra bevezetett ENSZ-fegyverkorlátozásokkal. A fejlemény egyben Kína növekvő közel-keleti befolyását is jelzi egy olyan térségben, amelyet hagyományosan az amerikai katonai jelenlét dominált.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Már el is dőlt, ki lesz Donald Trump utódja? Tisztul a kép: ők vennék át bármi áron a hatalmat az USA-ban
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
