A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump

Irán közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön Kínával nagy hatótávolságú, szuperszonikus hajó elleni rakéták beszerzéséről – írta a Reuters több, a tárgyalásokra rálátó forrásra hivatkozva. A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.

A Reuters beszámolója szerint a kínai gyártmányú CM-302 rakéták beszerzéséről szóló tárgyalások a végső szakaszba léptek, bár a szállítás időpontjáról még nem született megállapodás. Ezek a fegyverek mintegy 290 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, alacsonyan és nagy sebességgel repülnek, így kifejezetten nehéz elfogni őket a hajófedélzeti védelmi rendszerekkel.

A források szerint az egyeztetések legalább két éve zajlanak, de jelentősen felgyorsultak az Izrael és Irán közötti, tavaly nyári rövid háborút követően. A tárgyalások során magas rangú iráni katonai és kormányzati tisztviselők is Kínába utaztak, köztük a védelmi miniszter helyettese.

Szakértők úgy vélik, hogy a szuperszonikus hajó elleni rakéták rendszerbe állítása érdemben növelné Irán csapásmérő képességeit, és közvetlen fenyegetést jelenthetne az amerikai haditengerészeti erőkre a térségben. Egy elemző szerint ez „játékszabályokat megváltoztató” fejlemény lenne, mivel az ilyen rakétákat rendkívül nehéz elfogni.

A Reuters nem tudta megerősíteni, hány rakétát vásárolna Irán, illetve mekkora összegű lehet az üzlet, és az sem biztos, hogy Kína végül végrehajtja a szállítást a fokozódó regionális feszültségek miatt. A megállapodás ugyanakkor a két ország erősödő katonai együttműködését jelezné, miközben az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt Irán közelébe egy esetleges katonai konfliktus kockázata miatt.

A tervezett fegyvereladás különösen érzékeny lehet nemzetközi szempontból is, mivel a hasonló fejlett fegyverrendszerek átadása szembemehet az Iránra vonatkozó, korábban újra bevezetett ENSZ-fegyverkorlátozásokkal. A fejlemény egyben Kína növekvő közel-keleti befolyását is jelzi egy olyan térségben, amelyet hagyományosan az amerikai katonai jelenlét dominált.