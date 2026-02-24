2026. február 24. kedd Mátyás
11 °C Budapest
A nukleáris fegyverekre fordított kiadások évről évre nőnek, a birtoklásuk pedig továbbra is néhány, stratégiailag kiemelt ország kezében összpontosul.
Világ

Vége a nukleáris korlátnak: egymásnak feszülhetnek a nagyhatalmak?

Pénzcentrum
2026. február 24. 09:39

Az Egyesült Államok delegációja Genfben tárgyalt az orosz küldöttséggel, és kedden Kína képviselőivel is egyeztet egy új, többoldalú nukleáris fegyverzet-ellenőrzési szerződés lehetőségéről – írta a Reuters.

Az Egyesült Államok delegációja hétfőn Genfben találkozott az orosz küldöttséggel, és kedden Kína képviselőivel is tárgyalóasztalhoz ül. A cél egy többoldalú nukleáris fegyverzet-ellenőrzési szerződés lehetőségeinek megvitatása. A fejleményről egy magas rangú amerikai külügyminisztériumi tisztségviselő tájékoztatta a hírügynökséget.

A tárgyalások aktualitását az adja, hogy február elején lejárt az Új START szerződés, amely eddig korlátozta az Egyesült Államok és Oroszország nukleáris fegyverkezését. A megállapodás megszűnésével jelenleg nincs érvényben olyan egyezmény, amely plafont szabna a két nagyhatalom stratégiai nukleáris arzenáljának.

Oroszország már tavaly szeptemberben jelezte, hogy önkéntes alapon további egy évig hajlandó lenne betartani a szerződés legfontosabb korlátozásait, amennyiben Washington is hasonlóan jár el. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője február elején megerősítette, hogy ez az ajánlat továbbra is érvényben van.

Az Egyesült Államok ugyanakkor egy új, szélesebb körű megállapodás megkötését szorgalmazza, amelybe Oroszország mellett Kínát is bevonnák. Az amerikai tisztségviselő arról is beszélt, hogy korábban hasznos kétoldalú egyeztetéseket folytattak Nagy-Britanniával és Franciaországgal, amelyek atomhatalomként szintén tagjai az ENSZ Biztonsági Tanácsának. Hozzátette: logikus lépés, hogy a konzultációkat az orosz és kínai féllel is folytassák.
Címlapkép: Getty Images
