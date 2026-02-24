Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Vége a nukleáris korlátnak: egymásnak feszülhetnek a nagyhatalmak?
Az Egyesült Államok delegációja Genfben tárgyalt az orosz küldöttséggel, és kedden Kína képviselőivel is egyeztet egy új, többoldalú nukleáris fegyverzet-ellenőrzési szerződés lehetőségéről – írta a Reuters.
Az Egyesült Államok delegációja hétfőn Genfben találkozott az orosz küldöttséggel, és kedden Kína képviselőivel is tárgyalóasztalhoz ül. A cél egy többoldalú nukleáris fegyverzet-ellenőrzési szerződés lehetőségeinek megvitatása. A fejleményről egy magas rangú amerikai külügyminisztériumi tisztségviselő tájékoztatta a hírügynökséget.
A tárgyalások aktualitását az adja, hogy február elején lejárt az Új START szerződés, amely eddig korlátozta az Egyesült Államok és Oroszország nukleáris fegyverkezését. A megállapodás megszűnésével jelenleg nincs érvényben olyan egyezmény, amely plafont szabna a két nagyhatalom stratégiai nukleáris arzenáljának.
Oroszország már tavaly szeptemberben jelezte, hogy önkéntes alapon további egy évig hajlandó lenne betartani a szerződés legfontosabb korlátozásait, amennyiben Washington is hasonlóan jár el. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője február elején megerősítette, hogy ez az ajánlat továbbra is érvényben van.
Az Egyesült Államok ugyanakkor egy új, szélesebb körű megállapodás megkötését szorgalmazza, amelybe Oroszország mellett Kínát is bevonnák. Az amerikai tisztségviselő arról is beszélt, hogy korábban hasznos kétoldalú egyeztetéseket folytattak Nagy-Britanniával és Franciaországgal, amelyek atomhatalomként szintén tagjai az ENSZ Biztonsági Tanácsának. Hozzátette: logikus lépés, hogy a konzultációkat az orosz és kínai féllel is folytassák.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Már el is dőlt, ki lesz Donald Trump utódja? Tisztul a kép: ők vennék át bármi áron a hatalmat az USA-ban
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
Itt van Ukrajna válasza a magyar és a szlovák energia-fenyegetésre: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem Kijevnek!
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
Durva figyelmeztetés érkezett az idei télről: nem dőlhetünk hátra, ebből még komoly baj lehet Magyarországon
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?
Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump
A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-