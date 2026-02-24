2026. február 24. kedd Mátyás
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Sokkoló számok az EU-ból: kétharmad érzi úgy, hogy veszély fenyegeti országát

Pénzcentrum
2026. február 24. 13:16

A legfrissebb Eurobarométer-felmérés szerint az európaiak több mint kétharmada úgy érzi, hogy hazáját fenyegetés éri, miközben a kontinens országai a megrendült transzatlanti kapcsolatok árnyékában igyekeznek megerősíteni saját védelmi képességeiket - közölte az euronews.

A kutatás adatai alapján a fenyegetettségérzet Franciaországban (79%), Hollandiában (77%) és Dániában (76%) a legerősebb, míg Szlovéniában (50%), Horvátországban (52%) és Csehországban (52%) a legalacsonyabb. Az uniós polgárok ugyanakkor élesen különbséget tesznek az országukat és a személyüket érő kockázatok között: a megkérdezettek többsége (51%) nem érzi úgy, hogy személyes biztonsága közvetlen veszélyben lenne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az orosz–ukrán háború miatt felgyorsult védelmi törekvések – beleértve a közös beszerzések finanszírozását és az európai hadiipar megerősítését célzó programokat – többnyire kedvező fogadtatásra találtak. Az európaiak többsége (52%) bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet; ez az arány Luxemburgban (76%), Portugáliában (74%), Cipruson (73%) és Litvániában (71%) a legmagasabb. Magyarország a középmezőnybe tartozik a maga 55 százalékával. Figyelemre méltó, hogy a 15–24 éves korosztály jobban bízik az unió védelmi képességeiben, mint az idősebb generációk, különösen az 55 év felettiek.

Kapcsolódó cikkeink:

Ennek ellenére sokan elégedetlenek a ráfordítások mértékével: a válaszadók közel egyharmada szerint az Európai Unió keveset költ védelemre és biztonságra, míg 14 százalékuk túlzónak tartja a kiadásokat. A magasabb védelmi beruházások támogatottsága az életkor előrehaladtával nő: míg a 15–24 éveseknek csupán 27 százaléka, addig az 55 év felettieknek már 35 százaléka szeretne nagyobb költségvetést látni ezen a területen.

Az európai polgárok figyelme a földi kapacitások mellett a világűrre is kiterjed. A válaszadók 53 százaléka véli úgy, hogy az EU űrpolitikájában a biztonságnak és a védelemnek kell az elsődleges prioritást élveznie, megelőzve a környezetvédelmi és ipari szempontokat. Az unió legfontosabb fejlesztése e téren az IRIS², egy biztonságos, több pályasíkon működő műholdas konstelláció. A rendszer célja a kiberbiztonság és a kormányzati kommunikáció megerősítése, valamint a külső szolgáltatóktól való függőség csökkentése. A teljes üzembe helyezés várhatóan 2027 és 2030 között valósul meg.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európai unió #ukrajna #eu #világ #védelem #kiberbiztonság #geopolitika #orosz-ukrán háború #űr #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:16
13:01
12:53
12:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
2026. február 24.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
5 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
3 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
5
1 hete
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 13:01
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 12:30
Brutális sebességgel tarol valami a magyar boltokban: meg lehet még állítani?
Agrárszektor  |  2026. február 24. 12:33
Riasztó hírek érkeztek a burgonyáról: nem fest jól a helyzet az EU-ban
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel