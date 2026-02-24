Sokkoló számok az EU-ból: kétharmad érzi úgy, hogy veszély fenyegeti országát

Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
A legfrissebb Eurobarométer-felmérés szerint az európaiak több mint kétharmada úgy érzi, hogy hazáját fenyegetés éri, miközben a kontinens országai a megrendült transzatlanti kapcsolatok árnyékában igyekeznek megerősíteni saját védelmi képességeiket - közölte az euronews.
A kutatás adatai alapján a fenyegetettségérzet Franciaországban (79%), Hollandiában (77%) és Dániában (76%) a legerősebb, míg Szlovéniában (50%), Horvátországban (52%) és Csehországban (52%) a legalacsonyabb. Az uniós polgárok ugyanakkor élesen különbséget tesznek az országukat és a személyüket érő kockázatok között: a megkérdezettek többsége (51%) nem érzi úgy, hogy személyes biztonsága közvetlen veszélyben lenne.
Az orosz–ukrán háború miatt felgyorsult védelmi törekvések – beleértve a közös beszerzések finanszírozását és az európai hadiipar megerősítését célzó programokat – többnyire kedvező fogadtatásra találtak. Az európaiak többsége (52%) bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet; ez az arány Luxemburgban (76%), Portugáliában (74%), Cipruson (73%) és Litvániában (71%) a legmagasabb. Magyarország a középmezőnybe tartozik a maga 55 százalékával. Figyelemre méltó, hogy a 15–24 éves korosztály jobban bízik az unió védelmi képességeiben, mint az idősebb generációk, különösen az 55 év felettiek.
Ennek ellenére sokan elégedetlenek a ráfordítások mértékével: a válaszadók közel egyharmada szerint az Európai Unió keveset költ védelemre és biztonságra, míg 14 százalékuk túlzónak tartja a kiadásokat. A magasabb védelmi beruházások támogatottsága az életkor előrehaladtával nő: míg a 15–24 éveseknek csupán 27 százaléka, addig az 55 év felettieknek már 35 százaléka szeretne nagyobb költségvetést látni ezen a területen.
Az európai polgárok figyelme a földi kapacitások mellett a világűrre is kiterjed. A válaszadók 53 százaléka véli úgy, hogy az EU űrpolitikájában a biztonságnak és a védelemnek kell az elsődleges prioritást élveznie, megelőzve a környezetvédelmi és ipari szempontokat. Az unió legfontosabb fejlesztése e téren az IRIS², egy biztonságos, több pályasíkon működő műholdas konstelláció. A rendszer célja a kiberbiztonság és a kormányzati kommunikáció megerősítése, valamint a külső szolgáltatóktól való függőség csökkentése. A teljes üzembe helyezés várhatóan 2027 és 2030 között valósul meg.
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
