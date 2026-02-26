2026. február 26. csütörtök Edina
Ázsiai nő, aki személyes banki és pénzügyi ügyeket intéz. Számlák online fizetése. Pénzügyi tervek készítése. Költségvetés tervezése és a kiadások kiszámítása digitális táblagéppel, miközben otthon átnézi a számlákat. Otthoni pénzügyek
Vásárlás

10-ből 4 vásárló már már így rendel Magyarországon terméket: tudnak valamit?

Pénzcentrum
2026. február 26. 11:34

Magyarországon a csomagautomaták térnyerése folytatódik, a válaszadók 41%-a választotta ezt az átvételi módot - derül ki a PWC és a Digitális Kereskedelmi Szövetség „Digitális Kereskedelmi Körkép” kutatásának 2025. év végi adataiból. 

A piaci változásokra reagálva az elmúlt időszakban jelentősen bővítette országos hálózatát a GLS Hungary. Az automaták száma elérte a 2 800-at és több mint 600 településen elérhetők. A csomagpontokkal együtt az átadópontok száma országosan már 3 800, több mint 800 településen. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vásárlói igényekre reagálva elindították a tavalyi év során az Automata Expressz szolgáltatást, amely jelenleg Budapesten és öt agglomerációs városban érhető el, közel 550 automata bevonásával. A szolgáltatás lényege a rendelés napján átadott csomagok másnap reggeli kézbesítése – szombaton is - ami az e-kereskedők számára számos előnnyel jár:

  • akár 12 órán belüli gyors kiszállítás,
  • versenyelőny az import csomagokkal szemben, felár nélkül,
  • extra költség nélküli csatlakozás,
  • támogatja a visszatérő vásárlásokat.

Havasi Gábor, a GLS Hungary Division Sales Managere felhívta a figyelmet: „A gyors kiszállítás valódi versenyelőnyt jelenthet a hazai e-kereskedők számára a nemzetközi szereplőkkel szemben, de ehhez szükséges ő együttműködésük is. Az akár 12 órán belüli kiszállítás feltétele, hogy az adott napon beérkező megrendeléseket napon belül átadja nekünk a webshop.”

A hálózat- és szolgáltatás fejlesztés mellett  stratégiai együttműködésekkel is erősíti az Out Of Home ökoszisztémát. A GLS Hungary a tavalyi évben elsőként a DPD Hungary vállalattal kötött megállapodást az automatahálózatának megnyitására. A jövőben bolthálózattal rendelkező kereskedők számára is elérhetővé teszi a csatlakozást akár 1 500 GLS automatához. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #cég #csomagküldés #futár #kereskedelem #csomagautomata #online kereskedelem #online vásárlás #szolgáltatás #logisztika

