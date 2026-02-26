10-ből 4 vásárló már már így rendel Magyarországon terméket: tudnak valamit?

Magyarországon a csomagautomaták térnyerése folytatódik, a válaszadók 41%-a választotta ezt az átvételi módot - derül ki a PWC és a Digitális Kereskedelmi Szövetség „Digitális Kereskedelmi Körkép” kutatásának 2025. év végi adataiból.

A piaci változásokra reagálva az elmúlt időszakban jelentősen bővítette országos hálózatát a GLS Hungary. Az automaták száma elérte a 2 800-at és több mint 600 településen elérhetők. A csomagpontokkal együtt az átadópontok száma országosan már 3 800, több mint 800 településen.

A vásárlói igényekre reagálva elindították a tavalyi év során az Automata Expressz szolgáltatást, amely jelenleg Budapesten és öt agglomerációs városban érhető el, közel 550 automata bevonásával. A szolgáltatás lényege a rendelés napján átadott csomagok másnap reggeli kézbesítése – szombaton is - ami az e-kereskedők számára számos előnnyel jár:

akár 12 órán belüli gyors kiszállítás,

versenyelőny az import csomagokkal szemben, felár nélkül,

extra költség nélküli csatlakozás,

támogatja a visszatérő vásárlásokat.

Havasi Gábor, a GLS Hungary Division Sales Managere felhívta a figyelmet: „A gyors kiszállítás valódi versenyelőnyt jelenthet a hazai e-kereskedők számára a nemzetközi szereplőkkel szemben, de ehhez szükséges ő együttműködésük is. Az akár 12 órán belüli kiszállítás feltétele, hogy az adott napon beérkező megrendeléseket napon belül átadja nekünk a webshop.”

A hálózat- és szolgáltatás fejlesztés mellett stratégiai együttműködésekkel is erősíti az Out Of Home ökoszisztémát. A GLS Hungary a tavalyi évben elsőként a DPD Hungary vállalattal kötött megállapodást az automatahálózatának megnyitására. A jövőben bolthálózattal rendelkező kereskedők számára is elérhetővé teszi a csatlakozást akár 1 500 GLS automatához.