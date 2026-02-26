A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
10-ből 4 vásárló már már így rendel Magyarországon terméket: tudnak valamit?
Magyarországon a csomagautomaták térnyerése folytatódik, a válaszadók 41%-a választotta ezt az átvételi módot - derül ki a PWC és a Digitális Kereskedelmi Szövetség „Digitális Kereskedelmi Körkép” kutatásának 2025. év végi adataiból.
A piaci változásokra reagálva az elmúlt időszakban jelentősen bővítette országos hálózatát a GLS Hungary. Az automaták száma elérte a 2 800-at és több mint 600 településen elérhetők. A csomagpontokkal együtt az átadópontok száma országosan már 3 800, több mint 800 településen.
A vásárlói igényekre reagálva elindították a tavalyi év során az Automata Expressz szolgáltatást, amely jelenleg Budapesten és öt agglomerációs városban érhető el, közel 550 automata bevonásával. A szolgáltatás lényege a rendelés napján átadott csomagok másnap reggeli kézbesítése – szombaton is - ami az e-kereskedők számára számos előnnyel jár:
- akár 12 órán belüli gyors kiszállítás,
- versenyelőny az import csomagokkal szemben, felár nélkül,
- extra költség nélküli csatlakozás,
- támogatja a visszatérő vásárlásokat.
Havasi Gábor, a GLS Hungary Division Sales Managere felhívta a figyelmet: „A gyors kiszállítás valódi versenyelőnyt jelenthet a hazai e-kereskedők számára a nemzetközi szereplőkkel szemben, de ehhez szükséges ő együttműködésük is. Az akár 12 órán belüli kiszállítás feltétele, hogy az adott napon beérkező megrendeléseket napon belül átadja nekünk a webshop.”
A hálózat- és szolgáltatás fejlesztés mellett stratégiai együttműködésekkel is erősíti az Out Of Home ökoszisztémát. A GLS Hungary a tavalyi évben elsőként a DPD Hungary vállalattal kötött megállapodást az automatahálózatának megnyitására. A jövőben bolthálózattal rendelkező kereskedők számára is elérhetővé teszi a csatlakozást akár 1 500 GLS automatához.
Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet.
Az elemzés szerint az árrésstop látványosan átrendezte az üzlettípusok forgalmát.
A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
A magyar kiskereskedelemnek 2025-ben minden korábbinál nehezebb éve volt: a szigorodó szabályozások, az árréssapka torzító hatása egyszerre alakította át az ágazatot.
A Nestlé előrehaladott tárgyalásokat folytat a megmaradt jégkrémmárkáinak eladásáról.
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól,
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni, de közben kamu az egész.
Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!
A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve.
Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira
Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre...
A Coca-Cola leállította a termelést a forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt.
A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?
A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához.
Az árrésstop veszélyezteti a magyar termékek piaci pozícióját az üzletláncokban.
Újfajta vásárlási hitel tarolhat Magyarországon: egyre többen csavarodnak rá, de ésszel kell csinálni
Az egyik webáruházban, mely felújított mobilokat kínál, az elmúlt öt hónapban több mint félmilliárd forint értékű vásárlás történt részletfizetéssel.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
