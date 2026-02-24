2026. február 24. kedd Mátyás
Iráni zászló leng, háttérben városkép Teheránban, Iránban
Világ

Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán

Pénzcentrum
2026. február 24. 14:15

A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében. Ez a 2003-as iraki invázió óta nem látott mértékű haderő-koncentrációt jelent a térségben. A repüléskövetési adatok és műholdképek alapján azonosított légierő összetétele egy több napos, szárazföldi beavatkozás nélküli légi hadművelet előkészítésére utal - jelentette a Portfolio.

Bár Washington hagyományosan jelentős katonai jelenlétet tart fenn a térségben, a 2026 elején végrehajtott gyors átcsoportosítások eredményeként a légierő kapacitása ugrásszerűen megnőtt. Szakértők szerint a jelenlegi készültség meghaladja a tavaly júniusi csapásokat megelőző szintet, nagyságrendjét tekintve pedig a két évtizeddel ezelőtti iraki háború előkészületeit idézi. A rendelkezésre álló fegyverzet arra utal, hogy a Fehér Ház egy korlátozott, de intenzív légi hadjáratra készülhet.

Az elrettentő erőt tovább növeli a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó érkezése is. A hajót február 23-án még Kréta közelében észleltek, de hamarosan csatlakozhat a térségben állomásozó egységekhez. Dana Stroul, a közel-keleti ügyekért felelős korábbi védelmi államtitkár-helyettes szerint a felhalmozott haderő lehetővé teszi, hogy a hadsereg Donald Trump elnök bármilyen utasítását végrehajtsa, legyen szó célzott csapásokról vagy szélesebb körű hadjáratról. Ezt a véleményt osztja Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának tanácsadója is. A szakértő ugyanakkor megjegyezte: egy hetekig elhúzódó támadássorozathoz további haditechnikai eszközök átcsoportosítására lenne szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

A logisztikai adatok szerint a gépek többsége európai támaszpontok érintésével érkezett a Közel-Keletre. A harcoló alakulatok mellett számos szállító és légi utántöltő repülőgépet is átvezényeltek. A műholdfelvételek alapján csak a jordániai légibázison legalább hatvan harci gép várakozik, köztük az ellenséges légvédelem kiiktatására alkalmas, ötödik generációs F–35-ösök.

Kiemelkedő a felderítő kapacitás növekedése is. Az amerikai légierő a térségbe irányította az E–3G Sentry flottájának több mint egyharmadát, amelyek minden időjárási körülmény között képesek valós idejű képet közvetíteni a légtérről. A köteléket F–22-es és F–16-os vadászgépek, valamint a repülőgép-hordozó fedélzetén érkező, elektronikus hadviselésre specializált repülőgépek és Tomahawk rakéták egészítik ki.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #repülőgép #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #rakéta #Közel-Kelet #2026

