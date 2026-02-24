A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében. Ez a 2003-as iraki invázió óta nem látott mértékű haderő-koncentrációt jelent a térségben. A repüléskövetési adatok és műholdképek alapján azonosított légierő összetétele egy több napos, szárazföldi beavatkozás nélküli légi hadművelet előkészítésére utal - jelentette a Portfolio.
Bár Washington hagyományosan jelentős katonai jelenlétet tart fenn a térségben, a 2026 elején végrehajtott gyors átcsoportosítások eredményeként a légierő kapacitása ugrásszerűen megnőtt. Szakértők szerint a jelenlegi készültség meghaladja a tavaly júniusi csapásokat megelőző szintet, nagyságrendjét tekintve pedig a két évtizeddel ezelőtti iraki háború előkészületeit idézi. A rendelkezésre álló fegyverzet arra utal, hogy a Fehér Ház egy korlátozott, de intenzív légi hadjáratra készülhet.
Az elrettentő erőt tovább növeli a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó érkezése is. A hajót február 23-án még Kréta közelében észleltek, de hamarosan csatlakozhat a térségben állomásozó egységekhez. Dana Stroul, a közel-keleti ügyekért felelős korábbi védelmi államtitkár-helyettes szerint a felhalmozott haderő lehetővé teszi, hogy a hadsereg Donald Trump elnök bármilyen utasítását végrehajtsa, legyen szó célzott csapásokról vagy szélesebb körű hadjáratról. Ezt a véleményt osztja Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának tanácsadója is. A szakértő ugyanakkor megjegyezte: egy hetekig elhúzódó támadássorozathoz további haditechnikai eszközök átcsoportosítására lenne szükség.
A logisztikai adatok szerint a gépek többsége európai támaszpontok érintésével érkezett a Közel-Keletre. A harcoló alakulatok mellett számos szállító és légi utántöltő repülőgépet is átvezényeltek. A műholdfelvételek alapján csak a jordániai légibázison legalább hatvan harci gép várakozik, köztük az ellenséges légvédelem kiiktatására alkalmas, ötödik generációs F–35-ösök.
Kiemelkedő a felderítő kapacitás növekedése is. Az amerikai légierő a térségbe irányította az E–3G Sentry flottájának több mint egyharmadát, amelyek minden időjárási körülmény között képesek valós idejű képet közvetíteni a légtérről. A köteléket F–22-es és F–16-os vadászgépek, valamint a repülőgép-hordozó fedélzetén érkező, elektronikus hadviselésre specializált repülőgépek és Tomahawk rakéták egészítik ki.
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
