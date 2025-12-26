Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.
Fontos döntés született Németországban: kimaradnak a katonai misszióból
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben. Johann Wadephul külügyminiszter a dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában közölte, hogy német katonák nem vállalnak olyan feladatot, amely konkrét biztonsági szerepvállalást jelentene a térségben. Megfogalmazása szerint sokan el sem tudják képzelni, hogy a Bundeswehr ilyen misszióban jelenjen meg a Közel Keleten.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Berlin kész konstruktív szerepet betölteni az ENSZ Biztonsági Tanácsa által meghatározott keretekben, például egy békétanács munkájában. Hozzátette ugyanakkor, hogy Németország eddig nem kapott hivatalos felkérést az ilyen struktúrákban való részvételre.
Donald Trump amerikai elnök húsz pontos béketervének második szakasza a Hamász lefegyverzését és az ISF felállítását irányozza elő. A fegyverszünet életbe lépése után két hónappal a Hamász elutasította a fegyverek letételét.
Wadephul szerint a csapatokat küldeni hajlandó országokkal folytatott egyeztetések után világos politikai keretre van szükség, amely egyszerre határozza meg az ISF és a palesztin biztonsági erők szerepét. Kiemelte, hogy ezt a folyamatot mielőbb el kell indítani, mert nem válhat véglegessé a Gázai övezet jelenlegi megosztottsága, ahol egyes területeket az izraeli hadsereg, más részeket pedig a Hamász ellenőriz.
A külügyminiszter támogatja, hogy Németország közvetítő szerepet vállaljon Izrael biztonságának figyelembevételével, tekintettel a két ország kapcsolatára és Berlin történelmi felelősségére. Jelezte azt is, hogy Németország kulcsszerepet szán magának a Gázai övezet újjáépítésében. Reményei szerint az Egyiptom, Németország és más államok által tervezett nemzetközi újjáépítési konferenciát 2026 elején tarthatják meg. Berlin támogatná a folyamatot, ugyanakkor felszólította a gazdag öböl menti országokat, hogy érdemi pénzügyi hozzájárulást nyújtsanak.
A humanitárius segélyek mennyisége nőtt a térségben, de Wadephul szerint ez továbbra sem elegendő. Bár több határátkelőt megnyitottak, és javult a Jordániából érkező szállítmányok bejutása, a helyzetet továbbra is elégtelennek nevezte.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta.
Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok
Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.
Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
Itt van Zelenszkij karácsonyi ajándéka a világnak? Az ukrán elnök szerint az új béketervvel tényleg lezárulhat a háború
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
Egyetlen bejelentés elég volt ahhoz, hogy kilőjön egy dél-koreai hajógyártó árfolyama.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
