A Gázai övezet és környéke, politikai térkép. Gáza egy önigazgatású palesztin terület és keskeny földdarab a Földközi-tenger partján, Izrael és Egyiptom határainál.
Világ

Fontos döntés született Németországban: kimaradnak a katonai misszióból

Pénzcentrum
2025. december 26. 15:32

Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben. Johann Wadephul külügyminiszter a dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában közölte, hogy német katonák nem vállalnak olyan feladatot, amely konkrét biztonsági szerepvállalást jelentene a térségben. Megfogalmazása szerint sokan el sem tudják képzelni, hogy a Bundeswehr ilyen misszióban jelenjen meg a Közel Keleten.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Berlin kész konstruktív szerepet betölteni az ENSZ Biztonsági Tanácsa által meghatározott keretekben, például egy békétanács munkájában. Hozzátette ugyanakkor, hogy Németország eddig nem kapott hivatalos felkérést az ilyen struktúrákban való részvételre.

Donald Trump amerikai elnök húsz pontos béketervének második szakasza a Hamász lefegyverzését és az ISF felállítását irányozza elő. A fegyverszünet életbe lépése után két hónappal a Hamász elutasította a fegyverek letételét.

Wadephul szerint a csapatokat küldeni hajlandó országokkal folytatott egyeztetések után világos politikai keretre van szükség, amely egyszerre határozza meg az ISF és a palesztin biztonsági erők szerepét. Kiemelte, hogy ezt a folyamatot mielőbb el kell indítani, mert nem válhat véglegessé a Gázai övezet jelenlegi megosztottsága, ahol egyes területeket az izraeli hadsereg, más részeket pedig a Hamász ellenőriz.

Kapcsolódó cikkeink:

A külügyminiszter támogatja, hogy Németország közvetítő szerepet vállaljon Izrael biztonságának figyelembevételével, tekintettel a két ország kapcsolatára és Berlin történelmi felelősségére. Jelezte azt is, hogy Németország kulcsszerepet szán magának a Gázai övezet újjáépítésében. Reményei szerint az Egyiptom, Németország és más államok által tervezett nemzetközi újjáépítési konferenciát 2026 elején tarthatják meg. Berlin támogatná a folyamatot, ugyanakkor felszólította a gazdag öböl menti országokat, hogy érdemi pénzügyi hozzájárulást nyújtsanak.

A humanitárius segélyek mennyisége nőtt a térségben, de Wadephul szerint ez továbbra sem elegendő. Bár több határátkelőt megnyitottak, és javult a Jordániából érkező szállítmányok bejutása, a helyzetet továbbra is elégtelennek nevezte.
Címlapkép: Getty Images
