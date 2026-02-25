Eldőlni látszik a gázkazánok sorsa, fordulat jött az európai tiltás ügyében

A német kormánykoalíció megállapodott az épületenergetikai szabályozás átfogó reformjáról: a gáz- és olajfűtések továbbra is beszerelhetők maradnak, miközben a támogatási rendszer is fennmarad, írja a Portfolio.

Fordulat körvonalazódik a gáz- és olajkazánok jövője kapcsán: a német kormánykoalíció megállapodott az úgynevezett fűtési törvény átfogó módosításáról. A döntés értelmében az olaj- és gázfűtések beépítése továbbra is engedélyezett marad, a több milliárd eurós támogatási rendszer pedig nem szűnik meg. A jogszabály várhatóan az év közepéig lép hatályba.

A CDU/CSU és az SPD frakciója Berlinben jelentette be a megállapodást az épületenergetikai törvény reformjáról, amely új nevet is kap: a jövőben épületkorszerűsítési törvényként hivatkoznak rá. Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője közölte, hogy eltörlik az előző kormány sokat vitatott tiltási tervét.

A legjelentősebb változás, hogy megszűnik az az előírás, amely szerint az újonnan telepített fűtésrendszereknek legalább 65 százalékban megújuló energiát kellett volna használniuk. A szabályozást a CDU/CSU indokolatlanul a hőszivattyúk felé terelőnek tartotta, és az SPD szerint is komoly vitapontot jelentett.

A reform nyomán ismét szabadon választhatóvá válik minden fűtéstípus: a hőszivattyú, a hibrid rendszer, a biomassza, valamint a gáz- és olajfűtés is. A cél ugyanakkor továbbra is az, hogy az új berendezések „túlnyomórészt CO2-mentesek” legyenek – a döntést azonban a tulajdonosokra bízzák. A zöldítési kötelezettséget részben a szolgáltatókra terelik át.

Az új rendszerben zöldgáz- és zöldolaj-kvótát vezetnek be: a beszállítóknak fokozatosan növekvő arányban kell klímabarát összetevőket keverniük a hagyományos tüzelőanyagokhoz. A földgáz esetében ilyen lehet például a biometán, az olajnál pedig a zöld hidrogénből előállított szintetikus üzemanyag. A 10 százalékos kvóta 2029-ben lép életbe, majd 2040-ig három lépcsőben emelik tovább.

A terv ugyanakkor kritikákat is kapott. A Helyi Közművek Szövetségének ügyvezető igazgatója szerint a kötelező zöldgáz-kvóta a szűkös kínálat miatt nemhogy nem oldja meg a problémát, hanem tovább súlyosbíthatja azt.

A klímabarát fűtési rendszerekre való átállást ösztönző támogatási rendszer fennmarad, finanszírozása legalább 2029-ig biztosított. A fűtéscsere esetén az állami hozzájárulás akár a beruházás 70 százalékát is fedezheti, az igényelhető maximális összeg pedig 21 ezer euró. Gyorsasági bónusz is elérhető, és további kedvezmény jár azoknak a háztartásoknak, ahol az éves jövedelem nem haladja meg a 40 ezer eurót.

A reform a települési hőtervezést is egyszerűsíti: a 15 ezer fő alatti településeknél akár 80 százalékkal csökkentik az adminisztratív terheket. A korábbi szabályok szerint a nagyvárosoknak 2026 közepéig, a kisebb településeknek 2028 közepéig kellett volna benyújtaniuk hőterveiket.

Fontos változás az is, hogy eltörlik a különösen régi kazánok üzemeltetésének tilalmát, így a meglévő berendezések továbbra is használhatók maradnak. A módosítások hatásait 2030-ban vizsgálják felül.

A döntés nemcsak Németországban bír jelentőséggel: korábban az uniós szinten is precedenst teremthetett volna a gázkazánok fokozatos betiltására irányuló rendszer, amelyről a tagállamok már tárgyaltak.