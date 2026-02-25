2026. február 25. szerda Géza
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a gázüzemű kis- és közepes méretű kombi kazán fűtési rendszeréről, amely egy tipikus családi házban található az Egyesült Királyságban. Az egyre növekvő energiaköltségek pénzügyi és költségvetési nyomást gyakorolna
Gazdaság

Eldőlni látszik a gázkazánok sorsa, fordulat jött az európai tiltás ügyében

Pénzcentrum
2026. február 25. 14:07

A német kormánykoalíció megállapodott az épületenergetikai szabályozás átfogó reformjáról: a gáz- és olajfűtések továbbra is beszerelhetők maradnak, miközben a támogatási rendszer is fennmarad, írja a Portfolio.

Fordulat körvonalazódik a gáz- és olajkazánok jövője kapcsán: a német kormánykoalíció megállapodott az úgynevezett fűtési törvény átfogó módosításáról. A döntés értelmében az olaj- és gázfűtések beépítése továbbra is engedélyezett marad, a több milliárd eurós támogatási rendszer pedig nem szűnik meg. A jogszabály várhatóan az év közepéig lép hatályba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CDU/CSU és az SPD frakciója Berlinben jelentette be a megállapodást az épületenergetikai törvény reformjáról, amely új nevet is kap: a jövőben épületkorszerűsítési törvényként hivatkoznak rá. Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője közölte, hogy eltörlik az előző kormány sokat vitatott tiltási tervét.

A legjelentősebb változás, hogy megszűnik az az előírás, amely szerint az újonnan telepített fűtésrendszereknek legalább 65 százalékban megújuló energiát kellett volna használniuk. A szabályozást a CDU/CSU indokolatlanul a hőszivattyúk felé terelőnek tartotta, és az SPD szerint is komoly vitapontot jelentett.

Kapcsolódó cikkeink:

A reform nyomán ismét szabadon választhatóvá válik minden fűtéstípus: a hőszivattyú, a hibrid rendszer, a biomassza, valamint a gáz- és olajfűtés is. A cél ugyanakkor továbbra is az, hogy az új berendezések „túlnyomórészt CO2-mentesek” legyenek – a döntést azonban a tulajdonosokra bízzák. A zöldítési kötelezettséget részben a szolgáltatókra terelik át.

Az új rendszerben zöldgáz- és zöldolaj-kvótát vezetnek be: a beszállítóknak fokozatosan növekvő arányban kell klímabarát összetevőket keverniük a hagyományos tüzelőanyagokhoz. A földgáz esetében ilyen lehet például a biometán, az olajnál pedig a zöld hidrogénből előállított szintetikus üzemanyag. A 10 százalékos kvóta 2029-ben lép életbe, majd 2040-ig három lépcsőben emelik tovább.

A terv ugyanakkor kritikákat is kapott. A Helyi Közművek Szövetségének ügyvezető igazgatója szerint a kötelező zöldgáz-kvóta a szűkös kínálat miatt nemhogy nem oldja meg a problémát, hanem tovább súlyosbíthatja azt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A klímabarát fűtési rendszerekre való átállást ösztönző támogatási rendszer fennmarad, finanszírozása legalább 2029-ig biztosított. A fűtéscsere esetén az állami hozzájárulás akár a beruházás 70 százalékát is fedezheti, az igényelhető maximális összeg pedig 21 ezer euró. Gyorsasági bónusz is elérhető, és további kedvezmény jár azoknak a háztartásoknak, ahol az éves jövedelem nem haladja meg a 40 ezer eurót.

A reform a települési hőtervezést is egyszerűsíti: a 15 ezer fő alatti településeknél akár 80 százalékkal csökkentik az adminisztratív terheket. A korábbi szabályok szerint a nagyvárosoknak 2026 közepéig, a kisebb településeknek 2028 közepéig kellett volna benyújtaniuk hőterveiket.

Fontos változás az is, hogy eltörlik a különösen régi kazánok üzemeltetésének tilalmát, így a meglévő berendezések továbbra is használhatók maradnak. A módosítások hatásait 2030-ban vizsgálják felül.

A döntés nemcsak Németországban bír jelentőséggel: korábban az uniós szinten is precedenst teremthetett volna a gázkazánok fokozatos betiltására irányuló rendszer, amelyről a tagállamok már tárgyaltak.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #energia #európai unió #gázkazán #gazdaság #németország #állami támogatás #klímaváltozás #földgáz #energetikai korszerűsítés #energetika #hőszivattyú

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:22
14:07
13:45
13:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 24. 16:50
Öt nagybank maradhat Magyarországon - Mi fog ebből kisülni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 25. 12:49
Lekapcsolták a TV2 csatornáit az EuroCable hálózatán - a kábelszolgáltató jogi lépéseket tesz, ellehetetlenítési kísérletről beszél
A Media1 megtudta, hogy szerda reggel 10 órától elérhetetlenné váltak a kormányközeli TV2 Csoport te...
Holdblog  |  2026. február 25. 07:53
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsú...
MNB Intézet  |  2026. február 24. 13:52
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés...
Bankmonitor  |  2026. február 24. 13:30
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
2026. február 25.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 napja
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
3
1 hete
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
4
6 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
5
2 napja
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 14:31
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 13:45
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Agrárszektor  |  2026. február 25. 13:28
Így védd meg a kinti növényeid a fagytól, hőségtől: ez tényleg működik
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel