2026. február 25. szerda Géza
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középkorú férfi gólt ünnepel a bárban
Sport

Mindenkit nyugtatni próbál a mexikói elnök: jöjjön mindenki a vébére, rend lesz addigra

Pénzcentrum
2026. február 25. 20:16

Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti. A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy egy kartellvezér halála súlyos erőszakhullámot váltott ki az országban: fegyveresek utakat torlaszoltak el, és több államban a biztonsági erőkre támadtak - jelentette a The Guardian.

Hétfőre az erőszak nagyrészt alábbhagyott Mexikóban, bár a helyi sajtó Jalisco több vidéki településén további incidensekről számolt be. Guadalajara – Jalisco állam fővárosa, ahol négy vb-mérkőzést is rendeznek –, valamint Puerto Vallarta üdülőváros a héten fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba, miután vasárnap az erőszak szinte teljesen megbénította ezeket a településeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sheinbaum keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy minden garancia adott a világbajnokság mexikói helyszíneinek biztonságos lebonyolítására. A tornát Mexikó az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi. A mexikói mérkőzéseknek Guadalajara mellett Monterrey, valamint a főváros legendás arénája, az Azteca Stadion ad otthont. Gianni Infantino, a FIFA elnöke szintén megnyugtatónak nevezte a helyzetet. Arról, hogy az ország több városában is erőszakos cselekmények robbantak ki, itt írtunk tegnap:

Polgárháború szélére sodródott Mexikó: veszélyben a 2026-os foci vb megrendezése is?
EZ IS ÉRDEKELHET
Polgárháború szélére sodródott Mexikó: veszélyben a 2026-os foci vb megrendezése is?
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.

 

Sheinbaum visszautasította, hogy a mostani akciót a korábbi mexikói kormányok kábítószer-ellenes stratégiájához hasonlítsák. Felipe Calderón volt elnök húsz évvel ezelőtt indított katonai offenzívát a kartellek ellen.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A közvélekedés szerint ez a bűnszervezetek szétforgácsolódásához és az emberölési ráta drasztikus emelkedéséhez vezetett, mivel a vezetők kiiktatása után az alvezérek véres hatalmi harcba kezdtek egymással. Sheinbaum szerint a mostani eset ettől alapvetően különbözött: egy elfogatóparanccsal keresett személy letartóztatási kísérlete közben a katonákat tűz alá vették, ők viszonozták a tüzet, a célszemély pedig a szállítás során hunyt el. "Békét keresünk, nem háborút – ez a különbség" – fogalmazott az elnök.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Denmark/Czech/Ireland/North Macedonia
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.25.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #bűnözés #erőszak #labdarúgás #usa #világbajnokság #kanada #mexikó #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:20
20:16
19:59
19:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
3 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
7 napja
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 20:20
Új ország csatlakozhat az Európai Unióhoz: már minden feltétel adott - hamarosan népszavaznak róla
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 19:59
Reagáltak a szakértők a miniszterelnök állításaira: kiderült, tényleg kilőne-e az olaj ára, ha megszűnne az orosz függés
Agrárszektor  |  2026. február 25. 20:31
Valami nem stimmel a lengyel brokkolival: érdekes, ami a piacokon zajlik
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel