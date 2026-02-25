A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben: a klubnak jelenleg azon kell gondolkodnia, mit csinálnak, ha kiesnének a másodosztályba.
Mindenkit nyugtatni próbál a mexikói elnök: jöjjön mindenki a vébére, rend lesz addigra
Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti. A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy egy kartellvezér halála súlyos erőszakhullámot váltott ki az országban: fegyveresek utakat torlaszoltak el, és több államban a biztonsági erőkre támadtak - jelentette a The Guardian.
Hétfőre az erőszak nagyrészt alábbhagyott Mexikóban, bár a helyi sajtó Jalisco több vidéki településén további incidensekről számolt be. Guadalajara – Jalisco állam fővárosa, ahol négy vb-mérkőzést is rendeznek –, valamint Puerto Vallarta üdülőváros a héten fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba, miután vasárnap az erőszak szinte teljesen megbénította ezeket a településeket.
Sheinbaum keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy minden garancia adott a világbajnokság mexikói helyszíneinek biztonságos lebonyolítására. A tornát Mexikó az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi. A mexikói mérkőzéseknek Guadalajara mellett Monterrey, valamint a főváros legendás arénája, az Azteca Stadion ad otthont. Gianni Infantino, a FIFA elnöke szintén megnyugtatónak nevezte a helyzetet. Arról, hogy az ország több városában is erőszakos cselekmények robbantak ki, itt írtunk tegnap:
Sheinbaum visszautasította, hogy a mostani akciót a korábbi mexikói kormányok kábítószer-ellenes stratégiájához hasonlítsák. Felipe Calderón volt elnök húsz évvel ezelőtt indított katonai offenzívát a kartellek ellen.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A közvélekedés szerint ez a bűnszervezetek szétforgácsolódásához és az emberölési ráta drasztikus emelkedéséhez vezetett, mivel a vezetők kiiktatása után az alvezérek véres hatalmi harcba kezdtek egymással. Sheinbaum szerint a mostani eset ettől alapvetően különbözött: egy elfogatóparanccsal keresett személy letartóztatási kísérlete közben a katonákat tűz alá vették, ők viszonozták a tüzet, a célszemély pedig a szállítás során hunyt el. "Békét keresünk, nem háborút – ez a különbség" – fogalmazott az elnök.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-