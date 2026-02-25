Mindenkit nyugtatni próbál a mexikói elnök: jöjjön mindenki a vébére, rend lesz addigra

Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti. A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy egy kartellvezér halála súlyos erőszakhullámot váltott ki az országban: fegyveresek utakat torlaszoltak el, és több államban a biztonsági erőkre támadtak - jelentette a The Guardian.

Hétfőre az erőszak nagyrészt alábbhagyott Mexikóban, bár a helyi sajtó Jalisco több vidéki településén további incidensekről számolt be. Guadalajara – Jalisco állam fővárosa, ahol négy vb-mérkőzést is rendeznek –, valamint Puerto Vallarta üdülőváros a héten fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba, miután vasárnap az erőszak szinte teljesen megbénította ezeket a településeket.

Sheinbaum keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy minden garancia adott a világbajnokság mexikói helyszíneinek biztonságos lebonyolítására. A tornát Mexikó az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi. A mexikói mérkőzéseknek Guadalajara mellett Monterrey, valamint a főváros legendás arénája, az Azteca Stadion ad otthont. Gianni Infantino, a FIFA elnöke szintén megnyugtatónak nevezte a helyzetet. Arról, hogy az ország több városában is erőszakos cselekmények robbantak ki, itt írtunk tegnap:

Sheinbaum visszautasította, hogy a mostani akciót a korábbi mexikói kormányok kábítószer-ellenes stratégiájához hasonlítsák. Felipe Calderón volt elnök húsz évvel ezelőtt indított katonai offenzívát a kartellek ellen.

A közvélekedés szerint ez a bűnszervezetek szétforgácsolódásához és az emberölési ráta drasztikus emelkedéséhez vezetett, mivel a vezetők kiiktatása után az alvezérek véres hatalmi harcba kezdtek egymással. Sheinbaum szerint a mostani eset ettől alapvetően különbözött: egy elfogatóparanccsal keresett személy letartóztatási kísérlete közben a katonákat tűz alá vették, ők viszonozták a tüzet, a célszemély pedig a szállítás során hunyt el. "Békét keresünk, nem háborút – ez a különbség" – fogalmazott az elnök.