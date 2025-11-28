Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Brutális összecsapás a Közel-Keleten: kemény támadást indított Izrael - meglepő ország a célpont
Izraeli katonák sebesültek meg egy szíriai fegyveres csoporttal vívott összecsapásban, amely az idei év egyik legsúlyosabb határközeli incidensének számít - jelentette a Bloomberg.
Az izraeli hadsereg közlése szerint péntek hajnalban izraeli csapatok hatoltak be a Beit Jinn falu közelében található területre, hogy őrizetbe vegyenek a Jaama Islamiya csoporthoz tartozó gyanúsítottakat.
"A művelet során több fegyveres terrorista tüzet nyitott a csapatokra, akik viszonozták a tüzet, légi támogatással kiegészítve" - közölte a hadsereg. Hat tartalékos katona sebesült meg, közülük három súlyosan.
A szíriai televízió jelentése szerint kilenc szíriai vesztette életét, és izraeli helikopterek tüzet nyitottak civilekre. Az izraeli hadsereg közölte, hogy a művelet véget ért, és több fegyverest "kiiktattak".
A Jaama Islamiya egy, a Muszlim Testvériséghez kötődő iszlamista párt, amely katonai szárnnyal is rendelkezik.
Bár Izrael rendszeresen hajt végre légicsapásokat szíriai célpontok ellen, és a Golán-fennsíkon túl a határon belül is állomásoztat csapatokat, ritkán szenved veszteségeket. Izraeli erők Bassár el-Aszad rezsimjének közel egy évvel ezelőtti bukása óta tartózkodnak szíriai területen, bár nem világos, milyen gyakran hatolnak be olyan mélyen Szíriába, mint a mostani esetben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott. A szíriai kormány felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a területén végrehajtott katonai műveletekkel és vonja ki csapatait. Izrael szerint a csapatok jelenléte szükséges egy, a 2023. október 7-i Hamász-támadáshoz hasonló akció megelőzéséhez.
Az incidens olyan időszakban történt, amikor a közvetítők nehezen tudják előmozdítani a gázai tűzszünetet, miközben az Izrael és a libanoni Hezbollah közötti fegyvernyugvás is ingatag.
Beit Jinn körülbelül 5 kilométerre található az izraeli-szíriai határtól. A szíriai kormány egyelőre nem kommentálta az esetet.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.