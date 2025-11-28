2025. november 28. péntek Stefánia
Izrael zászló taktikai tapasz. IDF katonai.
Világ

Brutális összecsapás a Közel-Keleten: kemény támadást indított Izrael - meglepő ország a célpont

Pénzcentrum
2025. november 28. 11:46

Izraeli katonák sebesültek meg egy szíriai fegyveres csoporttal vívott összecsapásban, amely az idei év egyik legsúlyosabb határközeli incidensének számít - jelentette a Bloomberg.

Az izraeli hadsereg közlése szerint péntek hajnalban izraeli csapatok hatoltak be a Beit Jinn falu közelében található területre, hogy őrizetbe vegyenek a Jaama Islamiya csoporthoz tartozó gyanúsítottakat.

"A művelet során több fegyveres terrorista tüzet nyitott a csapatokra, akik viszonozták a tüzet, légi támogatással kiegészítve" - közölte a hadsereg. Hat tartalékos katona sebesült meg, közülük három súlyosan.

A szíriai televízió jelentése szerint kilenc szíriai vesztette életét, és izraeli helikopterek tüzet nyitottak civilekre. Az izraeli hadsereg közölte, hogy a művelet véget ért, és több fegyverest "kiiktattak".

A Jaama Islamiya egy, a Muszlim Testvériséghez kötődő iszlamista párt, amely katonai szárnnyal is rendelkezik.

Bár Izrael rendszeresen hajt végre légicsapásokat szíriai célpontok ellen, és a Golán-fennsíkon túl a határon belül is állomásoztat csapatokat, ritkán szenved veszteségeket. Izraeli erők Bassár el-Aszad rezsimjének közel egy évvel ezelőtti bukása óta tartózkodnak szíriai területen, bár nem világos, milyen gyakran hatolnak be olyan mélyen Szíriába, mint a mostani esetben.

A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott. A szíriai kormány felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a területén végrehajtott katonai műveletekkel és vonja ki csapatait. Izrael szerint a csapatok jelenléte szükséges egy, a 2023. október 7-i Hamász-támadáshoz hasonló akció megelőzéséhez.

Az incidens olyan időszakban történt, amikor a közvetítők nehezen tudják előmozdítani a gázai tűzszünetet, miközben az Izrael és a libanoni Hezbollah közötti fegyvernyugvás is ingatag.

Beit Jinn körülbelül 5 kilométerre található az izraeli-szíriai határtól. A szíriai kormány egyelőre nem kommentálta az esetet.
Címlapkép: Getty Images
