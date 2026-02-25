Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 9. héten 2026-ban

A szereposztás önmagában is figyelemre méltó.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait 2026. február 25-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 245 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 9. héten:
9; 10; 11; 13; 15; 23; 30.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 9. héten:
2; 7; 9; 11; 21; 30; 31.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, 2026. 10. játékhetén 245 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.
Nyeremények a Skandináv lottón a 9. héten:
- 6 találat: egyenként 243 830 forint
- 5 találat: egyenként 6 015 forint
- 4 találat: egyenként 2 280 forint
