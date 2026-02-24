Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi

Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret. Míg a katonai vezetés a súlyos kockázatok miatt óvatosságra int, a kormányzaton kívüli szövetségesek – köztük az izraeli miniszterelnök – a támadást sürgetik.

Dan Caine tábornok, az Egyesített Vezérkar elnöke arra figyelmeztette az elnököt, hogy egy Irán elleni akció jelentős veszélyekkel járna, és az Egyesült Államok könnyen elhúzódó konfliktusba ragadhat. Bár Caine korábban támogatta a venezuelai beavatkozást, az iráni helyzetet jóval kockázatosabbnak ítéli, különösen az amerikai áldozatok várható száma miatt - írja az Axios.

J. D. Vance alelnök szintén az óvatosabb megközelítést pártolja. Bár nem zárkózik el kategorikusan a csapástól, abban bízik, hogy a genfi tárgyalások áttörést hozhatnak. Hasonló álláspontot képvisel Jared Kushner és Steve Witkoff is, akik csütörtökön tárgyalnak az iráni külügyminiszterrel. Ők azt tanácsolták Trumpnak, hogy várjon, mivel az idő neki dolgozik. Úgy vélik, javuló alkupozíciója miatt csak diplomáciai kudarc esetén szabadna katonai erőhöz nyúlnia. Marco Rubio külügyminiszter egyelőre nem foglalt egyértelműen állást, figyelme inkább Venezuela és Kuba felé fordul.

Információk szerint Trump az elmúlt napokban a katonai beavatkozás felé hajlott, ám beleegyezett, hogy ad még némi időt a diplomatáknak. A beavatkozást sürgető Lindsey Graham szenátor és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azonban aggódnak. Graham attól tart, hogy az időhúzással elvész a lendület, és rossz alku köttethet, míg az izraeli kormányfő attól tart, hogy Washington végül meghátrál. Netanjahu egy közelmúltbeli találkozó után úgy érezte, nem sikerült meggyőznie az amerikai elnököt.

Figyelemre méltó, hogy katonai oldalról kizárólag Caine tábornok tájékoztatta az elnököt. Brad Cooper tengernagy, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) vezetője nem kapott meghívást az egyeztetésekre, és január óta nem beszélt Trumppal. A kormányzat megerősítette: a végső döntés a csapásról – vagy annak elmaradásáról – egyelőre nem született meg.