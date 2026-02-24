A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret. Míg a katonai vezetés a súlyos kockázatok miatt óvatosságra int, a kormányzaton kívüli szövetségesek – köztük az izraeli miniszterelnök – a támadást sürgetik.
Dan Caine tábornok, az Egyesített Vezérkar elnöke arra figyelmeztette az elnököt, hogy egy Irán elleni akció jelentős veszélyekkel járna, és az Egyesült Államok könnyen elhúzódó konfliktusba ragadhat. Bár Caine korábban támogatta a venezuelai beavatkozást, az iráni helyzetet jóval kockázatosabbnak ítéli, különösen az amerikai áldozatok várható száma miatt - írja az Axios.
J. D. Vance alelnök szintén az óvatosabb megközelítést pártolja. Bár nem zárkózik el kategorikusan a csapástól, abban bízik, hogy a genfi tárgyalások áttörést hozhatnak. Hasonló álláspontot képvisel Jared Kushner és Steve Witkoff is, akik csütörtökön tárgyalnak az iráni külügyminiszterrel. Ők azt tanácsolták Trumpnak, hogy várjon, mivel az idő neki dolgozik. Úgy vélik, javuló alkupozíciója miatt csak diplomáciai kudarc esetén szabadna katonai erőhöz nyúlnia. Marco Rubio külügyminiszter egyelőre nem foglalt egyértelműen állást, figyelme inkább Venezuela és Kuba felé fordul.
Információk szerint Trump az elmúlt napokban a katonai beavatkozás felé hajlott, ám beleegyezett, hogy ad még némi időt a diplomatáknak. A beavatkozást sürgető Lindsey Graham szenátor és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azonban aggódnak. Graham attól tart, hogy az időhúzással elvész a lendület, és rossz alku köttethet, míg az izraeli kormányfő attól tart, hogy Washington végül meghátrál. Netanjahu egy közelmúltbeli találkozó után úgy érezte, nem sikerült meggyőznie az amerikai elnököt.
Figyelemre méltó, hogy katonai oldalról kizárólag Caine tábornok tájékoztatta az elnököt. Brad Cooper tengernagy, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) vezetője nem kapott meghívást az egyeztetésekre, és január óta nem beszélt Trumppal. A kormányzat megerősítette: a végső döntés a csapásról – vagy annak elmaradásáról – egyelőre nem született meg.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg.
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.
Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
Itt van Ukrajna válasza a magyar és a szlovák energia-fenyegetésre: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem Kijevnek!
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?
Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump
A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
