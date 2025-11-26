Így dőlhet be az AI-piac? Már a dotcom lufi és a Nvidia közti párhuzamot elemzik a szakértők

Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában - számolt be a Yahoo finance.

Az Nvidia hétvégén egy hétoldalas memorandumot küldött a Wall Street elemzőinek, amelyben határozottan tagadja, hogy beszállítói finanszírozást alkalmazna - azt a vitatott gyakorlatot, amikor a beszállítók saját vevőikbe fektetnek vagy hitelt nyújtanak nekik.

A memorandum válasz egy múlt heti Substack-cikkre, amely szerint az 5 billió dolláros értékű AI-chipgyártó "körkörös finanszírozási rendszert" működtet bevételeinek mesterséges növelésére, párhuzamot vonva az Nvidia és a dotcom-korszak hírhedt számviteli csalásai, az Enron és a Lucent között.

Jim Chanos, aki az Enron bukásának előrejelzéséről ismert, úgy véli, hogy az Nvidia és a Lucent közötti összehasonlítás megalapozott. "Veszteséges cégekbe fektetnek pénzt, hogy azok megrendelhessék a chipjeiket" – nyilatkozta Chanos a Yahoo Finance-nek.

Az Nvidia valóban jelentős befektetéseket eszközölt saját ügyfeleibe – az OpenAI-tól kezdve Elon Musk xAI-ján át számos AI-felhőszolgáltatóig, köztük a CoreWeave-be és a Nebiusba –, ami felkeltette a Wall Street figyelmét.

"Az Nvidia nem hasonlít a történelmi számviteli csalásokhoz, mert az alapvető üzleti tevékenységünk gazdaságilag megalapozott, jelentéseink teljesek és átláthatóak, és fontos számunkra a feddhetetlenség hírneve" – írta az Nvidia a memorandumban.

A vállalat hangsúlyozta, hogy "a Lucenttel ellentétben az Nvidia nem támaszkodik beszállítói finanszírozási megállapodásokra a bevételek növelése érdekében". Míg a tipikus beszállítói finanszírozási megállapodásokban az ügyfelek évek alatt fizetik vissza a beszállítókat, az Nvidia ügyfelei a chipek megvásárlása után 53 napon belül fizetnek a vállalatnak.

Michael Burry, a "Nagy dobás" befektetője, aki 2008-ban megjósolta az amerikai ingatlanpiac összeomlását, még tovább ment, és a múlt héten az X-en közzétett bejegyzésében azt állította, hogy az Nvidia egyike azon vállalatoknak az AI-piacon, amelyek "gyanús bevételfelismerést" alkalmaznak az ügyfeleikbe történő befektetések miatt.

Chanos szerint az AI-piacra belépő adósság is aggodalomra ad okot. Szerinte az Nvidia egyes ügyfelei, például a Meta és az xAI, mérlegen kívüli adósságot használnak a chipvásárlások finanszírozására, míg mások, például az Anthropic, hagyományos adósságfinanszírozást alkalmaznak.

A két rövidre spekuláló befektető szerint azonban a nagyobb probléma egyszerűbb: a legnagyobb technológiai vállalatok milliárdokat költenek AI-adatközpontok építésére, megelőzve a tényleges keresletet.

Burry a hétvégén megjelent hírlevelében azt állította, hogy az AI-piac, akárcsak a dotcom-korszak, "katasztrofálisan túlépített kínálattal és közel sem elegendő kereslettel" szembesül – vagyis túl sok chip, szerver és adatközpont áll rendelkezésre, miközben nincs elég mögöttes kereslet az üzleti és fogyasztói AI-alkalmazások iránt.

Az Nvidia ezzel szemben úgy látja, hogy a piac gyorsul, legutóbbi eredményjelentésében azt állította, hogy az AI-chipek iránti kereslet "az egeket verdesi", és vitatta a piaci buborék gondolatát. A vállalat kedden azzal érvelt, hogy "egy generációval előrébb jár" versenytársainál, miközben a Google növekvő AI-chip versenye miatt a chipgyártó részvényei csökkentek.

Chanos szerint azonban az AI-kiépítés gyors felgyorsulása a kereslet előtt aggodalomra ad okot: "Ha kiderül, hogy 2027-re vagy 2028-ra mégsem lesz szükségünk annyi adatközpontra vagy chipkapacitásra, mint gondoltuk, akkor a megrendelések törlését láthatjuk, és ez olyan nagy kockázat, amiről nem sokan beszélnek."