Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Most érkezett! Újabb budapesti kerület döntött az AirBNB-tiltás mellett - ennek súlyos hatása lehet
Erzsébetvárosban is betiltották az új Airbnb-típusú szálláshelyek létesítését, a szeptemberben életbe lépett szabályozás szerint lakóépületekben nem kaphatnak új működési engedélyt a rövid távú lakáskiadók.
Egy héttel ezelőtt írtunk arról, hogy a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul, miután a Kúria jogszerűnek ítélte a VI. kerületi önkormányzat rövid távú lakáskiadást betiltó rendeletét. Ha minden így marad, a rendelet 2026. január 1-jén életbe léphet.
Most a spabook.net olvasói jelzés alapján számolt be arról, hogy Erzsébetváros is csatlakozott azon budapesti kerületekhez, amelyek korlátozzák a rövid távú lakáskiadást. A VII. kerületben szeptember óta hatályos rendeletmódosítás értelmében lakóépületekben nem lehet új kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatásra engedélyt szerezni.
A már működési engedéllyel rendelkező magánszálláshelyek és üzemeltetők folytathatják tevékenységüket, de új engedélyek kiadására nincs lehetőség. A változtatás eddig elkerülte a nyilvánosság figyelmét, pedig a korlátozás a kerület építési szabályzatának módosításáról szóló 33/2025. (IX.24.) önkormányzati rendelet 2. paragrafusában szerepel.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra, ahogy azt Terézváros példája is mutatja. A VI. kerületben Soproni Tamás polgármester népszavazást kezdeményezett a kérdésben, és a tiltást támogató eredmény után az ingatlanárak csökkenésnek indultak.
A Kúria idén novemberben megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, és a szabályozás nem sérti a vállalkozás szabadságát. Ennek következtében Terézvárosban 2026. január elsejétől egyáltalán nem működhet Airbnb-típusú lakáskiadás.
A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén
Elképesztően pörögnek ezek a lakások a pesti ingatlanpiacon: aranyárat lehet kérni értük, most érdemes lépni
Budapesten továbbra is élénk a kereslet a minilakások iránt. A 16 és 22 négyzetméter közötti ingatlanok sajátos szegmenst alkotnak és főként befektetési célból cserélnek gazdát.
Az Országgyűlés elfogadta a társasházi építményi jog intézményét, amely fokozott védelmet biztosít a lakásvásárlóknak és finanszírozóknak az építés alatt álló ingatlanok esetében.
Több kerületben is paneláron lehet új lakást venni az otthon startos kínálat miatt.
Minden negyedik szerződés mellé további hitel vagy állami támogatás is társult. A Babaváró a leggyakoribb kiegészítés.
A CSOK Plusz jelenleg azoknak a gyermeket vállaló házaspároknak érhető el, ahol a feleség a hitelkérelem beadásakor még nem múlt el 40 éves.
Ezek a legolcsóbb ingatlanok a fővárosban, amelyek megfelelhetnek a 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
A Balaton környékén ma már milliós négyzetméterárakkal kell számolni, a tóparti települések az ország legdrágábbjai közé tartoznak. Ám nem minden „Balaton” kerül ennyibe.
