Most érkezett! Újabb budapesti kerület döntött az AirBNB-tiltás mellett - ennek súlyos hatása lehet

Pénzcentrum
2025. november 20. 11:29

Erzsébetvárosban is betiltották az új Airbnb-típusú szálláshelyek létesítését, a szeptemberben életbe lépett szabályozás szerint lakóépületekben nem kaphatnak új működési engedélyt a rövid távú lakáskiadók.

Egy héttel ezelőtt írtunk arról, hogy a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul, miután a Kúria jogszerűnek ítélte a VI. kerületi önkormányzat rövid távú lakáskiadást betiltó rendeletét. Ha minden így marad, a rendelet 2026. január 1-jén életbe léphet.

Most a spabook.net olvasói jelzés alapján számolt be arról, hogy Erzsébetváros is csatlakozott azon budapesti kerületekhez, amelyek korlátozzák a rövid távú lakáskiadást. A VII. kerületben szeptember óta hatályos rendeletmódosítás értelmében lakóépületekben nem lehet új kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatásra engedélyt szerezni.

A már működési engedéllyel rendelkező magánszálláshelyek és üzemeltetők folytathatják tevékenységüket, de új engedélyek kiadására nincs lehetőség. A változtatás eddig elkerülte a nyilvánosság figyelmét, pedig a korlátozás a kerület építési szabályzatának módosításáról szóló 33/2025. (IX.24.) önkormányzati rendelet 2. paragrafusában szerepel.

A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra, ahogy azt Terézváros példája is mutatja. A VI. kerületben Soproni Tamás polgármester népszavazást kezdeményezett a kérdésben, és a tiltást támogató eredmény után az ingatlanárak csökkenésnek indultak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A Kúria idén novemberben megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, és a szabályozás nem sérti a vállalkozás szabadságát. Ennek következtében Terézvárosban 2026. január elsejétől egyáltalán nem működhet Airbnb-típusú lakáskiadás.
Címlapkép: Getty Images
