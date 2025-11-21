2025. november 21. péntek Olivér
Sanghaj, Kína - 2024. március 14: Airbnb, Booking.com és Vrbo app ikonok. Válogatott online bérbeadó cégek márkái
Otthon

Airbnb-tiltás: kiderült, mekora rombolást végzett a piacon a rendelet

Pénzcentrum
2025. november 21. 11:31

A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet. Az eladó és a kiadó lakások kínálata, valamint a hirdetési árak alakulása alapján a terézvárosi lakástulajdonosok egyelőre kivártak, és nem dobták piacra tömegesen Airbnb-s lakásaikat. A zenga.hu elemzési vezetője szerint viszont a Kúria legutóbbi döntése nyomán a magán és egyéb szálláshelyek tulajdonosai közül a közeljövőben többen is eladóként jelenhetnek meg a piacon.

A tavaly októberi terézvárosi Airbnb-tiltás kihirdetéskor sokan számítottak arra, hogy az a VI. kerület lakáspiacát drasztikusan fogja érinteni: hirtelen több száz Airbnb-s lakást dobnak majd piacra, letörve ezzel az áremelkedést.

Terézváros önkormányzata 2024 őszén fogadott el egy rendeletet, amely szerint 2026. január 1-jétől a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken a klasszikus Airbnb-zést és hasonló rövid távú kiadást gyakorlatilag megszűntetik. A jogi procedúra után a Kúria is kimondta a napokban, hogy nem törvényellenes a rendelet.

Eddig nem a hosszú távú lakáskiadásra álltak át

Egy év alatt a változás részben volt csak érezhető. Az eladó lakások kínálata a rendelet kihirdetése előtti - 2024. szeptember - hónap óta a VI. kerületben valamivel nagyobb mértékben nőtt, mint a többi belvárosi kerületben, de kiugró különbségekről azért nem beszélhetünk

 - hangsúlyozta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Eladó lakások kínálatának alakulása Budapest belvárosában (2024. szeptember = 100%) Forrás: zenga.huEladó lakások kínálatának alakulása Budapest belvárosában (2024. szeptember = 100%) Forrás: zenga.hu

Az adatokat tekintve kiemelte, hogy “a VI. kerületben nőtt legkevésbé a kiadó ingatlanok kínálata, vagyis egyelőre az sem igaz, hogy az Airbnb-s ingatlantulajdonosok hosszú távú kiadásra álltak volna át. Eddig feltehetően – bízva a Kúria számukra kedvező ítéletében – inkább kivárhattak az érintett tulajdonosok”.

Kiadó lakások kínálatának alakulása Budapest belvárosában (2024. szeptember = 100%) forrás: zenga.huKiadó lakások kínálatának alakulása Budapest belvárosában (2024. szeptember = 100%) forrás: zenga.hu

Az átlagárakban ugyanakkor már kisebb volt a növekedés a VI. kerületben, mint a szomszédos kerületekben, ez alól egyedül az V. kerület jelent kivételt. A zenga.hu ingatlanhirdetési adataiból az látszik, hogy a rövid távú lakáskiadások által szintén népszerű VII. kerületben közel kétszer akkora volt az árnövekedés, mint a VI.-ban.

Eladó lakások átlagárának alakulása Budapest belvárosában (2024. szeptember = 100%) forrás: zenga.huEladó lakások átlagárának alakulása Budapest belvárosában (2024. szeptember = 100%) forrás: zenga.hu

Érdemes lesz viszont a következő hónapokban is figyelni a VI. kerület ingatlanpiacát, így ugyanis, hogy a döntés végleges, nem lenne meglepő, ha az eddig kiváró Airbnb-s lakástulajdonosok közül valóban többen jelennének meg eladóként a piacon, tovább bővítve ezzel a kerület lakáskínálatát

 - mondta Futó Péter.

Olcsóbb lehet a lakásbérlés

Az elmúlt egy év fejleményeinek hatására sokan gondolkodhattak úgy, hogy ha a VI. kerület meg is tiltja a lakóingatlanok ilyen jellegű üzemeltetését, a szomszédos kerületek valamelyikébe – a 2026 végéig tartó moratórium lejárta után - átvihető lesz a tevékenység.

Jelenleg viszont úgy tűnik, a VII. kerület is szigorítást tervez. Erzsébetvárosban a jövőben speciális, a mostaninál szigorúbb feltételek mentén lehet majd új Airbnb-engedélyt szerezni, jóllehet a már meglévő engedélyeket nem érinti a döntés.

Ez a döntés is afelé tereli tehát a piacot, hogy a VI. kerületben több ingatlanbefektető is hosszú távú lakáskiadásra álljon át vagy eladóként jelenjen meg a piacon

- mondta a szakértő.
Címlapkép: Getty Images
