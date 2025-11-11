Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás

A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben. A bíróság szerint a szabályozás nem sérti az Alaptörvényt, mivel arányos beavatkozásnak minősül a lakók nyugalmának védelme érdekében. Soproni Tamás polgármester szerint ez a győzelem megerősíti: Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.

A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának Airbnb-rendelete, amely a rövid távú lakáskiadás korlátozását célozza. Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere örömmel számolt be a hírről közösségi oldalán, kiemelve: „Győztünk a Kúrián.”

A döntés hátterében az a jogvita állt, amelyet a Kormányhivatal kezdeményezett Terézváros Airbnb-rendelete ellen. A hivatal szerint a szabályozás törvényellenes, és sérti a vállalkozás szabadságát. A Kúria azonban elutasította az indítványt, és kimondta: a rendelet nem ütközik sem törvénybe, sem az Alaptörvénybe.

A bíróság külön vizsgálta, hogy a szabályozás arányos beavatkozásnak minősül-e, és megállapította: a lakók nyugalmának védelme érdekében indokolt a korlátozás. Az ítélet szerint a vállalkozás szabadsága nem sérül olyan mértékben, amely alkotmányellenessé tenné a rendeletet.

Terézvárosban évek óta komoly feszültséget okoz a rövid távú lakáskiadás, különösen a belső részeken, ahol a turistaforgalom jelentősen befolyásolja az ott élők életminőségét. Az önkormányzat célja, hogy visszaállítsa a lakóközösségek nyugalmát, és megakadályozza a lakások „szállodásodását”.

Soproni Tamás a döntést az itt élők győzelmeként értékelte, és hangsúlyozta: „Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.” A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba, és várhatóan komoly hatással lesz a kerület ingatlanpiacára, valamint a turizmusra is.

A Kúria döntése precedensértékű lehet más budapesti kerületek számára is, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. Terézváros példája azt mutatja: a lakók érdekeinek védelme jogi úton is érvényesíthető.