A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben. A bíróság szerint a szabályozás nem sérti az Alaptörvényt, mivel arányos beavatkozásnak minősül a lakók nyugalmának védelme érdekében. Soproni Tamás polgármester szerint ez a győzelem megerősíti: Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának Airbnb-rendelete, amely a rövid távú lakáskiadás korlátozását célozza. Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere örömmel számolt be a hírről közösségi oldalán, kiemelve: „Győztünk a Kúrián.”
A döntés hátterében az a jogvita állt, amelyet a Kormányhivatal kezdeményezett Terézváros Airbnb-rendelete ellen. A hivatal szerint a szabályozás törvényellenes, és sérti a vállalkozás szabadságát. A Kúria azonban elutasította az indítványt, és kimondta: a rendelet nem ütközik sem törvénybe, sem az Alaptörvénybe.
A bíróság külön vizsgálta, hogy a szabályozás arányos beavatkozásnak minősül-e, és megállapította: a lakók nyugalmának védelme érdekében indokolt a korlátozás. Az ítélet szerint a vállalkozás szabadsága nem sérül olyan mértékben, amely alkotmányellenessé tenné a rendeletet.
Terézvárosban évek óta komoly feszültséget okoz a rövid távú lakáskiadás, különösen a belső részeken, ahol a turistaforgalom jelentősen befolyásolja az ott élők életminőségét. Az önkormányzat célja, hogy visszaállítsa a lakóközösségek nyugalmát, és megakadályozza a lakások „szállodásodását”.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Soproni Tamás a döntést az itt élők győzelmeként értékelte, és hangsúlyozta: „Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.” A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba, és várhatóan komoly hatással lesz a kerület ingatlanpiacára, valamint a turizmusra is.
A Kúria döntése precedensértékű lehet más budapesti kerületek számára is, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. Terézváros példája azt mutatja: a lakók érdekeinek védelme jogi úton is érvényesíthető.
A Pénzcentrum 2025. november 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
A Pénzcentrum 2025. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget
"Tragikus nap Tenerife partjain" - írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
A hőség és a turistatömeg nélkül a városok új arcukat mutatják: a kávézókban több a hely, a múzeumokban csend van.
A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
A Pénzcentrum 2025. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A klasszikus tengerparti célpontok mellett egyre népszerűbbek az egyedi élményeket kínáló desztinációk.
Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei.
A Pénzcentrum 2025. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
A Pénzcentrum 2025. november 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.