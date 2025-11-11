2025. november 11. kedd Márton
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
Utazás

Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás

Pénzcentrum
2025. november 11. 16:41

A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben. A bíróság szerint a szabályozás nem sérti az Alaptörvényt, mivel arányos beavatkozásnak minősül a lakók nyugalmának védelme érdekében. Soproni Tamás polgármester szerint ez a győzelem megerősíti: Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.

A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának Airbnb-rendelete, amely a rövid távú lakáskiadás korlátozását célozza. Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere örömmel számolt be a hírről közösségi oldalán, kiemelve: „Győztünk a Kúrián.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés hátterében az a jogvita állt, amelyet a Kormányhivatal kezdeményezett Terézváros Airbnb-rendelete ellen. A hivatal szerint a szabályozás törvényellenes, és sérti a vállalkozás szabadságát. A Kúria azonban elutasította az indítványt, és kimondta: a rendelet nem ütközik sem törvénybe, sem az Alaptörvénybe.

A bíróság külön vizsgálta, hogy a szabályozás arányos beavatkozásnak minősül-e, és megállapította: a lakók nyugalmának védelme érdekében indokolt a korlátozás. Az ítélet szerint a vállalkozás szabadsága nem sérül olyan mértékben, amely alkotmányellenessé tenné a rendeletet.

Terézvárosban évek óta komoly feszültséget okoz a rövid távú lakáskiadás, különösen a belső részeken, ahol a turistaforgalom jelentősen befolyásolja az ott élők életminőségét. Az önkormányzat célja, hogy visszaállítsa a lakóközösségek nyugalmát, és megakadályozza a lakások „szállodásodását”.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Soproni Tamás a döntést az itt élők győzelmeként értékelte, és hangsúlyozta: „Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.” A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba, és várhatóan komoly hatással lesz a kerület ingatlanpiacára, valamint a turizmusra is.

A Kúria döntése precedensértékű lehet más budapesti kerületek számára is, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. Terézváros példája azt mutatja: a lakók érdekeinek védelme jogi úton is érvényesíthető.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #önkormányzat #Kúria #Budapest #turizmus #lakáskiadás #polgármester #ingatlanpiac #kormányhivatal #airbnb #terézváros #belváros #rendelet #döntés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:41
16:30
16:23
16:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 11.
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
2025. november 11.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
2025. november 11.
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
2 hete
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
2 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
4
1 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
5
3 napja
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 16:03
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 15:41
Bréking! Bejelentette Cristiano Ronaldo, mikor vonul vissza: "Mindent odaadtam a futballért"
Agrárszektor  |  2025. november 11. 16:32
Újabb magyar megyében bukkant fel a vírus: több ezer állatot kell leölni