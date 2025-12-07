Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
Megszólalt a Kreml: Trump legutóbbi lépése egyezik az orosz elképzelésekkel
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint az amerikai nemzetbiztonsági stratégia Trump-féle módosításai több ponton egyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam akadályozhatja ezek megvalósítását.
Az orosz elnöki szóvivő a Rosszija 1 televízió vasárnapi műsorában kifejtette, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció jelentősen eltér a korábbiaktól, és Trump elnök erős belpolitikai pozíciója lehetővé teszi számára a stratégiai koncepció saját elképzelései szerinti átalakítását.
"A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót" - fogalmazott Peszkov, hozzátéve, hogy ezek a módosítások "sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is".
A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy figyelemmel kell követni a koncepció gyakorlati megvalósulását, és reményét fejezte ki, hogy ez legalább a konstruktív kétoldalú együttműködés folytatásának alapját képezheti az ukrajnai békés rendezés ügyében.
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a műsorban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok rendkívül szilárd megállapodást ígért egy esetleges egyezség esetén.
"Ezek az amerikaiak (a Trump-kormányzat képviselői) megesküsznek arra, hogy ha Trump valamiben megállapodik, akkor az vasbetonból lesz" - nyilatkozott a tanácsadó.
Usakov kiemelte, hogy az amerikai tárgyalópartnerek hangsúlyozzák különbözőségüket azoktól az elődeiktől, akiket az ukrajnai konfliktus kezdeményezőinek tartanak. Benyomása szerint a jelenlegi amerikai tárgyalók közel állnak Trumphoz és pontosan követik utasításait.
Az orosz külpolitikai tanácsadó hangsúlyozta, hogy a felek nem fegyverszünetről, hanem hosszú távú rendezésről tárgyalnak, és megpróbálnak megegyezni azokban a kritikus kérdésekben, amelyek meghatározzák a jövőbeli megállapodás kereteit. Véleménye szerint egyes Ukrajnával kapcsolatos kérdések "radikális változtatásokra" szorulnak.
Usakov szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezőbb légkört teremtettek a keddi, Kremlben folytatott amerikai-orosz tárgyalásokhoz, amelyek nyomán a felek jobban megértik egymás álláspontját.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet.
Lecsapott a kőkemény hidegbetörés, támad a mínusz 20-28 fok: ennek a fele sem tréfa, kiadták a figyelmeztetést
A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre.
A reform legfontosabb eleme, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva minimum 48 százalékon garantálnák.
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
A csernobili atomerőmű 2019-ben épült védőburkolata már nem képes ellátni alapvető biztonsági feladatát, miután egy dróntámadás jelentős károkat okozott a szerkezetben.
Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni
A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Senki sem szólt neki hogy a Fabergé-tojás nem ehető.
Országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani a döntés miatt.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Mit akar Donald Trump Venezuelától? Itt van a válasz minden fontos kérdésre, amit az USA dél-amerikai akciójáról tudni kell
November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
