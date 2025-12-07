Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint az amerikai nemzetbiztonsági stratégia Trump-féle módosításai több ponton egyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam akadályozhatja ezek megvalósítását.

Az orosz elnöki szóvivő a Rosszija 1 televízió vasárnapi műsorában kifejtette, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció jelentősen eltér a korábbiaktól, és Trump elnök erős belpolitikai pozíciója lehetővé teszi számára a stratégiai koncepció saját elképzelései szerinti átalakítását.

"A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót" - fogalmazott Peszkov, hozzátéve, hogy ezek a módosítások "sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is".

A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy figyelemmel kell követni a koncepció gyakorlati megvalósulását, és reményét fejezte ki, hogy ez legalább a konstruktív kétoldalú együttműködés folytatásának alapját képezheti az ukrajnai békés rendezés ügyében.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a műsorban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok rendkívül szilárd megállapodást ígért egy esetleges egyezség esetén.

"Ezek az amerikaiak (a Trump-kormányzat képviselői) megesküsznek arra, hogy ha Trump valamiben megállapodik, akkor az vasbetonból lesz" - nyilatkozott a tanácsadó.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Usakov kiemelte, hogy az amerikai tárgyalópartnerek hangsúlyozzák különbözőségüket azoktól az elődeiktől, akiket az ukrajnai konfliktus kezdeményezőinek tartanak. Benyomása szerint a jelenlegi amerikai tárgyalók közel állnak Trumphoz és pontosan követik utasításait.

Az orosz külpolitikai tanácsadó hangsúlyozta, hogy a felek nem fegyverszünetről, hanem hosszú távú rendezésről tárgyalnak, és megpróbálnak megegyezni azokban a kritikus kérdésekben, amelyek meghatározzák a jövőbeli megállapodás kereteit. Véleménye szerint egyes Ukrajnával kapcsolatos kérdések "radikális változtatásokra" szorulnak.

Usakov szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezőbb légkört teremtettek a keddi, Kremlben folytatott amerikai-orosz tárgyalásokhoz, amelyek nyomán a felek jobban megértik egymás álláspontját.