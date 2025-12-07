2025. december 7. vasárnap Ambrus
Budapest
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Megszólalt a Kreml: Trump legutóbbi lépése egyezik az orosz elképzelésekkel

Pénzcentrum/MTI
2025. december 7. 16:44

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint az amerikai nemzetbiztonsági stratégia Trump-féle módosításai több ponton egyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam akadályozhatja ezek megvalósítását.

Az orosz elnöki szóvivő a Rosszija 1 televízió vasárnapi műsorában kifejtette, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció jelentősen eltér a korábbiaktól, és Trump elnök erős belpolitikai pozíciója lehetővé teszi számára a stratégiai koncepció saját elképzelései szerinti átalakítását.

"A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót" - fogalmazott Peszkov, hozzátéve, hogy ezek a módosítások "sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is".

A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy figyelemmel kell követni a koncepció gyakorlati megvalósulását, és reményét fejezte ki, hogy ez legalább a konstruktív kétoldalú együttműködés folytatásának alapját képezheti az ukrajnai békés rendezés ügyében.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a műsorban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok rendkívül szilárd megállapodást ígért egy esetleges egyezség esetén.

"Ezek az amerikaiak (a Trump-kormányzat képviselői) megesküsznek arra, hogy ha Trump valamiben megállapodik, akkor az vasbetonból lesz" - nyilatkozott a tanácsadó.

Usakov kiemelte, hogy az amerikai tárgyalópartnerek hangsúlyozzák különbözőségüket azoktól az elődeiktől, akiket az ukrajnai konfliktus kezdeményezőinek tartanak. Benyomása szerint a jelenlegi amerikai tárgyalók közel állnak Trumphoz és pontosan követik utasításait.

Az orosz külpolitikai tanácsadó hangsúlyozta, hogy a felek nem fegyverszünetről, hanem hosszú távú rendezésről tárgyalnak, és megpróbálnak megegyezni azokban a kritikus kérdésekben, amelyek meghatározzák a jövőbeli megállapodás kereteit. Véleménye szerint egyes Ukrajnával kapcsolatos kérdések "radikális változtatásokra" szorulnak.

Usakov szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezőbb légkört teremtettek a keddi, Kremlben folytatott amerikai-orosz tárgyalásokhoz, amelyek nyomán a felek jobban megértik egymás álláspontját.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #volodimir zelenszkij #kreml #diplomácia

