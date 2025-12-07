Zelenszkij bejelentette: megállapodtak Trump embereivel, ez lesz a következő lépés a béke felé

Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról, miután az amerikai küldöttség korábban Miamiban tárgyalt az ukrán főtárgyalóval.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szombaton tartalmas telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoffal és az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel a békefolyamat előmozdításáról.

Az ukrán elnök az X platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: "Ukrajna elszántan dolgozik tovább az amerikai féllel a béke tényleges elérése érdekében. Megállapodtunk a következő lépésekről, valamint az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások formátumáról." - írja a Portfolio.

A telefonbeszélgetést megelőzően az amerikai küldöttség két napot töltött Miamiban, ahol Rusztem Umerovval, Ukrajna vezető tárgyalójával egyeztetett. A felek konstruktívnak értékelték a megbeszéléseket, amelyek egy fenntartható és méltányos békéhez vezető menetrend kialakítását célozták.

Feltételezhető, hogy a miami tárgyalásokon Witkoff tájékoztatta az ukrán felet a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában folytatott korábbi megbeszéléséről is.

Zelenszkij jelezte, hogy várja Umerov személyes és részletes beszámolóját Kijevben. "Nem lehet mindent telefonon megbeszélni, ezért szorosan együtt kell dolgoznunk a csapatainkkal az ötleteken és javaslatokon" – nyilatkozta az ukrán államfő.

Az elnök kiemelte: "A mi megközelítésünk az, hogy mindennek működőképesnek kell lennie – a béke, a biztonság és az újjáépítés minden kulcsfontosságú elemének."

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA