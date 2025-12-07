Megszólalt Trump egyik legerősebb embere: karnyújtásnyira az ukrajnai háború lezárása, ezek még a kérdéses pontok

Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.
Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont. Bár az elmúlt hetekben új lendületet kaptak a tárgyalások, Vlagyimir Putyin legutóbbi nyilatkozata és az amerikai egyeztetések végkimenetele továbbra is bizonytalanságot jelez.
Keith Kellogg szerint már „karnyújtásnyira van” a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról. Két kulcskérdés azonban továbbra is nyitott: a Donbász térségének jövője, valamint a jelenleg orosz kézen lévő zaporizzsjai atomerőmű sorsa - írja a Reuters.
A különmegbízott úgy fogalmazott, ha ebben a két ügyben sikerül dűlőre jutni, a fennmaradó kérdések már sokkal könnyebben rendezhetők lennének, ugyanakkor most zajlik a tárgyalások legnehezebb szakasza.
Az elmúlt hetekben úgy tűnt, új lendületet kaphat a békefolyamat, ám a keddi egyeztetés Vlagyimir Putyin és az amerikai küldöttek között végül nem hozott áttörést. A találkozó után Donald Trump már arról beszélt, hogy a tárgyalások kimenetele továbbra is bizonytalan, miközben Putyin kijelentette: mindenképpen „felszabadítják” azt a két ukrán régiót, amelyeket eddig csak részben sikerült az orosz erőknek megszállniuk.
A hét második felében közben Floridában ültek tárgyalóasztalhoz az ukrán és az amerikai delegációk, és közös nyilatkozatban szólították fel Oroszországot arra, hogy mutasson „valódi elkötelezettséget a tartós béke iránt”. A megbeszélésekhez telefonon csatlakozott Volodimir Zelenszkij is.
