Vilnius, Lithuania - February 25 2025: Flag with symbol of NATO waiving on a blurred green background
Világ

Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa

Pénzcentrum
2025. december 1. 08:44

A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben, különösen a kibertérben - nyilatkozta a szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője a Financial Timesnak.

Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottságának elnöke kifejtette, hogy a védelmi szövetség új megközelítéseket vizsgál Moszkva hibrid hadviselésével szemben. "Mindennel foglalkozunk... A kibertérben jelenleg inkább reaktívak vagyunk. Agresszívebb, proaktív megközelítésen gondolkodunk a reaktív helyett" - fogalmazott a tengernagy.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európát az utóbbi időszakban számos, feltehetően orosz eredetű hibrid támadás érte, a Balti-tengeri kábelek megrongálásától kezdve a kontinens-szerte végrehajtott kibertámadásokig. Főként kelet-európai diplomaták sürgetik, hogy a NATO ne csak reagáljon, hanem aktívan lépjen fel ezekkel szemben, elsősorban a kibertérben, ahol több tagállam is rendelkezik offenzív képességekkel.

Kapcsolódó cikkeink:

Dragone szerint a "megelőző csapás" is értelmezhető "védelmi cselekedetként", bár ez jelentősen eltér a szövetség hagyományos működési elveitől. "A partnerünk agresszivitásához képest agresszívebbnek lenni opció lehet. Felmerülnek jogi és hatásköri kérdések, illetve hogy ki hajtja végre" - tette hozzá.

A NATO már most is sikereket könyvelhet el a Baltic Sentry művelet keretében, ahol hajók, repülőgépek és haditengerészeti drónok járőröznek a Balti-tengeren. "A Baltic Sentry kezdete óta nem történt semmi. Ez azt jelenti, hogy az elrettentés működik" - jelentette ki a tengernagy.

Egy balti diplomata a lapnak úgy nyilatkozott: "Ha továbbra is csak reagálunk, azzal arra ösztönözzük Oroszországot, hogy újra és újra próbálkozzon, és ártson nekünk. A hibrid hadviselés aszimmetrikus: nekik olcsó, nekünk drága. Találékonynak kell lennünk."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az aggodalmak azonban továbbra is fennállnak. Nemrég egy finn bíróság ejtette a vádakat az Eagle S nevű, feltételezhetően az orosz árnyékflottához tartozó hajó legénysége ellen, amely vélhetően több víz alatti kábelt rongált meg. A bíróság arra hivatkozott, hogy a feltételezett szabotázs nem finn felségvizeken történt.

Elina Valtonen finn külügyminiszter arra a felvetésre, hogy ez gyakorlatilag szabad kezet ad-e az orosz hajóknak a nemzetközi vizeken, így válaszolt: "Igen, és ez probléma." Hozzátette ugyanakkor, hogy a határozottabb fellépés "napirenden van", de eddig nem volt rá szükség. "Lépjünk hátrébb, elemezzük, mit akar az agresszor. Ne essünk pánikba. Van saját forgatókönyvünk, és bízzunk benne, mert meglehetősen robusztus" - fejtette ki.

Dragone elismerte, hogy a NATO és tagállamai "sokkal több korlát között mozognak, mint az ellenfelünk" etikai, jogi és hatásköri okokból. "Ez probléma. Nem mondom, hogy ez vesztes pozíció, de nehezebb, mint az ellenfelünké" - mondta, hozzátéve, hogy a kulcskérdés továbbra is az elrettentés. "Hogy ezt megtorlással vagy megelőző csapással érjük el, azt alaposan elemeznünk kell, mert a jövőben még nagyobb lehet a nyomás ezen a téren" - zárta gondolatait a NATO Katonai Bizottságának vezetője.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #kibertámadás #háború #nato #katonai bizottság #giuseppe cavo dragone

