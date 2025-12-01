Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben, különösen a kibertérben - nyilatkozta a szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője a Financial Timesnak.
Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottságának elnöke kifejtette, hogy a védelmi szövetség új megközelítéseket vizsgál Moszkva hibrid hadviselésével szemben. "Mindennel foglalkozunk... A kibertérben jelenleg inkább reaktívak vagyunk. Agresszívebb, proaktív megközelítésen gondolkodunk a reaktív helyett" - fogalmazott a tengernagy.
Európát az utóbbi időszakban számos, feltehetően orosz eredetű hibrid támadás érte, a Balti-tengeri kábelek megrongálásától kezdve a kontinens-szerte végrehajtott kibertámadásokig. Főként kelet-európai diplomaták sürgetik, hogy a NATO ne csak reagáljon, hanem aktívan lépjen fel ezekkel szemben, elsősorban a kibertérben, ahol több tagállam is rendelkezik offenzív képességekkel.
Dragone szerint a "megelőző csapás" is értelmezhető "védelmi cselekedetként", bár ez jelentősen eltér a szövetség hagyományos működési elveitől. "A partnerünk agresszivitásához képest agresszívebbnek lenni opció lehet. Felmerülnek jogi és hatásköri kérdések, illetve hogy ki hajtja végre" - tette hozzá.
A NATO már most is sikereket könyvelhet el a Baltic Sentry művelet keretében, ahol hajók, repülőgépek és haditengerészeti drónok járőröznek a Balti-tengeren. "A Baltic Sentry kezdete óta nem történt semmi. Ez azt jelenti, hogy az elrettentés működik" - jelentette ki a tengernagy.
Egy balti diplomata a lapnak úgy nyilatkozott: "Ha továbbra is csak reagálunk, azzal arra ösztönözzük Oroszországot, hogy újra és újra próbálkozzon, és ártson nekünk. A hibrid hadviselés aszimmetrikus: nekik olcsó, nekünk drága. Találékonynak kell lennünk."
Az aggodalmak azonban továbbra is fennállnak. Nemrég egy finn bíróság ejtette a vádakat az Eagle S nevű, feltételezhetően az orosz árnyékflottához tartozó hajó legénysége ellen, amely vélhetően több víz alatti kábelt rongált meg. A bíróság arra hivatkozott, hogy a feltételezett szabotázs nem finn felségvizeken történt.
Elina Valtonen finn külügyminiszter arra a felvetésre, hogy ez gyakorlatilag szabad kezet ad-e az orosz hajóknak a nemzetközi vizeken, így válaszolt: "Igen, és ez probléma." Hozzátette ugyanakkor, hogy a határozottabb fellépés "napirenden van", de eddig nem volt rá szükség. "Lépjünk hátrébb, elemezzük, mit akar az agresszor. Ne essünk pánikba. Van saját forgatókönyvünk, és bízzunk benne, mert meglehetősen robusztus" - fejtette ki.
Dragone elismerte, hogy a NATO és tagállamai "sokkal több korlát között mozognak, mint az ellenfelünk" etikai, jogi és hatásköri okokból. "Ez probléma. Nem mondom, hogy ez vesztes pozíció, de nehezebb, mint az ellenfelünké" - mondta, hozzátéve, hogy a kulcskérdés továbbra is az elrettentés. "Hogy ezt megtorlással vagy megelőző csapással érjük el, azt alaposan elemeznünk kell, mert a jövőben még nagyobb lehet a nyomás ezen a téren" - zárta gondolatait a NATO Katonai Bizottságának vezetője.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében.
Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
