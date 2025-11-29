Washingtonba siet az új ukrán delegáció: döntő fordulat jöhet

Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra. A csoportot Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti a lemondott Andrij Jermak helyett. Volodimir Zelenszkij szombaton jelentette be a személycserét a közösségi médiában.

Az elnök szerint a küldöttség feladata, hogy gyors és érdemi javaslatokat készítsen a rendezés előmozdítására és a méltányos béke elérésére. Zelenszkij azt ígérte, hogy Ukrajna továbbra is együttműködik az Egyesült Államokkal a tárgyalások előrehaladása érdekében.

A delegáció tagja Andrij Hnatov vezérkari főnök is. Zelenszkij Umerovot nevezte ki Jermak helyére, aki pénteken mondott le, miután korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak nála. A hatóságok később közölték, hogy nem gyanúsították meg. Umerov nevét korábbi eljárásokban is említették, de minden vádat tagadott. Az elmúlt évben több alkalommal tárgyalt orosz tisztviselőkkel Isztambulban, amelyek eredményeként fogolycserék és elesett katonák átadása valósult meg. Elmondása szerint washingtoni útján a békefolyamat következő lépéseiről egyeztet.

A mostani tárgyalások több vitás kérdést érintenek, mivel a héten Genfben amerikai és európai partnerek átdolgozták Donald Trump 28 pontos békejavaslatát. Oroszország továbbra is követeli a még nem ellenőrzött donyecki és luhanszki területek átadását, valamint azt, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozásról. Kijev ezeket a feltételeket nem fogadja el.

Amerikai tisztviselők a jövő hét elején Moszkvába is ellátogatnak újabb egyeztetésre. Vlagyimir Putyin jelezte, hogy kész folytatni a tárgyalásokat.