2025. november 29. szombat Taksony
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szobor az Ukrajna második világháborús történelmének nemzeti múzeumában található. Tavaszi szezon ( április ). A dombon zöld fák nőnek.
Világ

Washingtonba siet az új ukrán delegáció: döntő fordulat jöhet

Pénzcentrum
2025. november 29. 18:36

Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra. A csoportot Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti a lemondott Andrij Jermak helyett. Volodimir Zelenszkij szombaton jelentette be a személycserét a közösségi médiában.

Az elnök szerint a küldöttség feladata, hogy gyors és érdemi javaslatokat készítsen a rendezés előmozdítására és a méltányos béke elérésére. Zelenszkij azt ígérte, hogy Ukrajna továbbra is együttműködik az Egyesült Államokkal a tárgyalások előrehaladása érdekében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A delegáció tagja Andrij Hnatov vezérkari főnök is. Zelenszkij Umerovot nevezte ki Jermak helyére, aki pénteken mondott le, miután korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak nála. A hatóságok később közölték, hogy nem gyanúsították meg. Umerov nevét korábbi eljárásokban is említették, de minden vádat tagadott. Az elmúlt évben több alkalommal tárgyalt orosz tisztviselőkkel Isztambulban, amelyek eredményeként fogolycserék és elesett katonák átadása valósult meg. Elmondása szerint washingtoni útján a békefolyamat következő lépéseiről egyeztet.

Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
EZ IS ÉRDEKELHET
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.

A mostani tárgyalások több vitás kérdést érintenek, mivel a héten Genfben amerikai és európai partnerek átdolgozták Donald Trump 28 pontos békejavaslatát. Oroszország továbbra is követeli a még nem ellenőrzött donyecki és luhanszki területek átadását, valamint azt, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozásról. Kijev ezeket a feltételeket nem fogadja el.

Amerikai tisztviselők a jövő hét elején Moszkvába is ellátogatnak újabb egyeztetésre. Vlagyimir Putyin jelezte, hogy kész folytatni a tárgyalásokat.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #nato #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:26
18:36
18:04
17:01
16:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 29.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 29.
Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót – tényleg ez az oka?
2025. november 29.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
2025. november 29.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 29. szombat
Taksony
48. hét
November 29.
Európai hulladékcsökkentési hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
1 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
1 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
4
1 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
2 hete
Óriási csapást mért Ukrajna éjszaka Oroszországra: hatalmasak a károk, ezt a világpiac is megérzi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 19:26
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 18:04
Kvíz: Ettél, ittál már az idei karácsonyi vásárban? Lássuk, mit tudsz a vásárok ikonikus ételeiről!
Agrárszektor  |  2025. november 29. 18:08
Drámai adat látott napvilágot: ezért szűnik meg rengeteg munkahely