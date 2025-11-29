Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Washingtonba siet az új ukrán delegáció: döntő fordulat jöhet
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra. A csoportot Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti a lemondott Andrij Jermak helyett. Volodimir Zelenszkij szombaton jelentette be a személycserét a közösségi médiában.
Az elnök szerint a küldöttség feladata, hogy gyors és érdemi javaslatokat készítsen a rendezés előmozdítására és a méltányos béke elérésére. Zelenszkij azt ígérte, hogy Ukrajna továbbra is együttműködik az Egyesült Államokkal a tárgyalások előrehaladása érdekében.
A delegáció tagja Andrij Hnatov vezérkari főnök is. Zelenszkij Umerovot nevezte ki Jermak helyére, aki pénteken mondott le, miután korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak nála. A hatóságok később közölték, hogy nem gyanúsították meg. Umerov nevét korábbi eljárásokban is említették, de minden vádat tagadott. Az elmúlt évben több alkalommal tárgyalt orosz tisztviselőkkel Isztambulban, amelyek eredményeként fogolycserék és elesett katonák átadása valósult meg. Elmondása szerint washingtoni útján a békefolyamat következő lépéseiről egyeztet.
A mostani tárgyalások több vitás kérdést érintenek, mivel a héten Genfben amerikai és európai partnerek átdolgozták Donald Trump 28 pontos békejavaslatát. Oroszország továbbra is követeli a még nem ellenőrzött donyecki és luhanszki területek átadását, valamint azt, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozásról. Kijev ezeket a feltételeket nem fogadja el.
Amerikai tisztviselők a jövő hét elején Moszkvába is ellátogatnak újabb egyeztetésre. Vlagyimir Putyin jelezte, hogy kész folytatni a tárgyalásokat.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
