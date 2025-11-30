Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Üzent a gyilkosnak a Morrison’s-ban meghalt fiú anyja: „tudni akarom, mért kellett meghalnia?"
Mint kiderült, szombat éjjel egyetlen ütéssel megöltek egy 25 éves fiatalt Budapest belvárosában a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen. A kiérkező rendőrök haladéktalanul megkezdték a 25 éves férfi újraélesztését, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit kórházba vitték, azonban az orvosi segítségnyújtás ellenére ott később elhunyt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály nyomozói a 28 éves A. Lászlót halált okozó testi sértés bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A férfi később vallomást tett, a cselekmény elkövetését részben elismerte.
Az eset után a Morrison's is kiadott egy közleményt, amelyben azt írták szombaton 22:30 körül két vendég között vita alakult ki, amelynek során az egyikük ütést mért a másikra. A sértett az ütéstől elesett és beverte a fejét. A hely orvosi szolgálata azonnal ellátta, majd a mentők kórházba szállították. A sérült később életét vesztette.
A szórakozóhely munkatársai a kamerafelvételek alapján azonnal beazonosították az elkövetőt. A biztonsági szolgálat visszatartotta, majd átadta a rendőrségnek. A sérülést egy ököllel leadott ütés és az esés okozta, a helyszínen nem volt jelen semmilyen fegyver. Mint írták, az eset gyorsan és váratlanul történt, így nem volt lehetőség a megelőzésére.
A Blikk megkereste az áldozat édesanyát, aki nyilatkozni nem akart, de a saját közösségi oldalán hosszan posztolt, amelyet változtatás nélkül közlünk.
„Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. TUDNI AKAROM MÉRT KELLETT MEGHALNIA?! Meghalnia egy olyan fiatalnak, aki előtt ott volt az élet, aki segített ahol kell, ahol tudott!! Egyszerűen nincsenek szavak, csak a miért, miért, miért…… ?!?!?! Te aki kioltottad az életét, mégis hogy gondolod, hogy elveszed az életét?! Mi jogon vetted el?! Hogy állsz te ahhoz, hogy elvedd bárkinek is életét?! Nem azért tettem meg a gyermekeimért mindent, hogy bárki bántsa bármelyiküket is vagy az életére törjön! Fiatal, normális életet élt, dolgozott, néha bulizott, de az nem azt jelenti, hogy elmegy kicsit kikapcsolódni, akkor elveheti más az életét!! Nem tudom most még hogy pontosan mi történt, egy dologban viszont biztos vagyok, HOGY ÉLNIE KELLENE, HOGY HIÁNYZIK A CSALÁDNAK, A SZÜLEINEK, A TESTVÉREINEK, AZ ISMERŐSÖKNEK, BARÁTAINAK. Egy élettel teli fiatal volt a maga kis hülyeségeivel, akire mindig lehetett számítani, aki mindig ott volt, ha baj volt akkor is. Egy nagy családot tettél tönkre, remélem a lelkiismereteddel nem tudsz elszámolni és megd….sz! Akármilyen büntetést kapsz, de remélem nem úszod meg pár évvel, ott fogsz megrohadni a börtönben, rajtam múlna, halálbüntetést kapnál, mert egy ilyen embernek nem nevezhető rohadéknak, nincs helye egy társadalomban. Szórakozni azzal nem lehet, hogy kioltjuk a más életét. ERRE NINCS BOCSÁNAT, SZÍVEM SZAKADT MEG A FIAMÉRT, ÉS NEM BIZTOS, HOGY EZT ÉN IS TÚLÉLEM MÁR, TÚL NAGY SEB EZ, AMI ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTATTA AZ EGÉSZ CSALÁD ÉLETÉT. MÁR SOHASEM LESZNEK OLYANOK A MINDENNAPJAINK, SOHASEM LESZNEK OLYANOK AZ ÜNNEPEK, MERT TE ELVETTED TŐLÜNK A FIAMAT. Egy dolog biztos, nem nyugszom meg, ki nem derítem, hogy miért vetted el a fiamat, aki alig volt 25 éves. Felelősséget nem fogod megúszni, az biztos!!!”
