Kiszivárgott, puccsot szerveznek Moszkvában: rengeteg harcos vár a parancsra, jöhet a káosz?

Aszad-rezsim egykori vezetői milliókat költenek fegyveres erők szervezésére Szíriában, hogy visszaszerezzék elvesztett hatalmukat a tengerparti régiókban, miközben az új kormány igyekszik meghiúsítani terveiket.

A Reuters vizsgálata szerint a tavaly decemberben Oroszországba menekült Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor egykori hívei több millió dollárt juttatnak több tízezer potenciális harcosnak, hogy felkeléseket szítsanak az új kormány ellen és visszaszerezzék befolyásukat.

Míg Aszad a források szerint nagyrészt beletörődött moszkvai száműzetésébe, belső körének tagjai, köztük testvére, nem tudták feldolgozni a hatalom elvesztését. Két korábbi befolyásos személy, Kamál Hasszán vezérőrnagy és Rámi Mahlúf milliárdos egymással versengve próbál milíciákat szervezni a szíriai tengerparton és Libanonban az alavita kisebbség tagjaiból.

A két rivális fő célja egy földalatti parancsnoki helyiségekből álló hálózat és a hozzá tartozó fegyverraktárak feletti ellenőrzés megszerzése. Hasszán, aki korábban a katonai hírszerzés főnöke volt, folyamatosan kommunikál a helyi parancsnokokkal, míg Mahlúf, az egykori üzleti mágnás, diplomáciai úton és egyfajta messiási szerepben próbál érvényesülni.

Bár módszereik eltérőek, céljuk azonos: egy megosztott Szíriában az alavita többségű területek irányítása. Már most dollármilliókat költöttek versengő fegyveres erők kiépítésére, embereik pedig Oroszországban, Libanonban és az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykednek.

Az új szíriai kormány Ahmed al-Sámi, Tartúsz kormányzója szerint tisztában van a tervekkel. "Biztosak vagyunk benne, hogy nem tudnak semmi igazán hatékonyat tenni, mert hiányoznak az erős eszközeik a terepen, és gyengék a képességeik" – nyilatkozta a Reutersnek.

A sikeres felkelés esélye jelenleg csekélynek tűnik. A fő összeesküvők egymással is rivalizálnak, miközben Oroszország támogatása is kétséges, amely korábban Aszad legerősebb szövetségese volt. Sok alavita szíriai – akik szintén szenvedtek Aszad uralma alatt – bizalmatlan velük szemben.

Belső dokumentumok szerint Hasszán tizenkétezer, Mahlúf pedig legalább ötvennégyezer harcost állít maga mögött. A terepen lévő parancsnokok azonban arról számoltak be, hogy ezek a harcosok minimális összegeket kapnak, és gyakran mindkét oldaltól elfogadnak pénzt.

"Nincs semmi baj abban, ha elfogadunk némi pénzt ezektől a bálnáktól, akik évekig szívták a vérünket" – nyilatkozta egy parancsnok a Reutersnek.

A szervezkedés fordulópontja a március 6-i sikertelen felkelés volt, amikor egy önálló alavita egység rajtaütött az új kormány biztonsági erőin. Bár az Aszadhoz hű száműzöttek nem kezdeményezték és nem irányították a felkelést, ekkor kezdtek aktívan szervezkedni.

Potenciális kulcsszereplő lehet Máher el-Aszad, a volt diktátor öccse, aki korábban a szíriai hadsereg legerősebb egységét, a 4. páncéloshadosztályt irányította. Két tiszt szerint a 25 ezer fős erő sok tagja máig őt tekinti parancsnokának, és mozgósíthatók lennének parancsára.

Oroszország eddig nem állt sem Hasszán, sem Mahlúf mellé. A moszkvai vezetés elsődleges prioritása továbbra is a tengerparti Szíriában fenntartott katonai bázisaihoz való folyamatos hozzáférés, amit az új kormányzatnál is elérhetnek, így nincs érdekükben egy újabb konfliktus támogatása.