A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.
Sok magyar családban nem lesz szép az ünnep: rengetegen kuporgatással várják 2025 karácsonyát
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra – derül ki egy friss felmérésből. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy sokan csak eseti jelleggel tudják elkülöníteni az ünnepi költségekre szánt összeget.
A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a pénzügyi tudatosság szempontjából: az előrelátó tervezés és a kiadások racionalizálása rengeteget segíthetnek abban, hogy az ünnepek valóban a meghittségről és a családi együttlétről szóljanak.
Az év végi extra költségekre való tudatos felkészülés nagy hangsúlyt kap a magyar háztartásokban – világít rá a Provident Pénzügyi Zrt. friss felmérése. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy sokan csak időnként tudnak kisebb-nagyobb összegeket elkülöníteni az ünnepre.
A Provident Barométer legfrissebb felméréséből kiderül: a lakosság mintegy kétharmada tartja fontosnak, hogy már az év folyamán félretegyen a karácsonyi kiadásokra. Az Ipsos Zrt. által végzett reprezentatív kutatás szerint a válaszadók 12%-a minden hónapban megtakarít erre a célra egy adott összeget, 28%-uk pedig eseti jelleggel tudja növelni az ünnepekre szánt keretet. További 28% azt mondja, hogy ugyan indokolt lenne spórolni rá, de a mindennapi kiadások, váratlan költségek vagy egyéb pénzügyi kihívások miatt ezt nem tudják megoldani. Mindössze 24% állítja, hogy nem szükséges semmilyen pénzügyi előkészület.
Külön kérdéscsoportban kérdeztek rá a kutatók az ünnepi készülődés konkrét pénzügyi vonatkozásaira. A relatív többség, vagyis a megkérdezettek legnagyobb hányada (29%) 20-50 ezer forintot tervez költeni karácsonykor. Közel ugyanennyien (24%) 20 ezer forint alatti anyagi vonzatra készülnek. A válaszadók 21%-a 50 és 100 ezer forint közé teszi az extra kiadások várható végösszegét, 100 ezer forint feletti összköltést pedig 16% engedhet meg magának.
Az ünnepi készülődés anyagi forrásának megteremtésekor nem jellemzőek az utolsó pillanatban felvett hitelek. A pénzintézet adatai szerint a karácsonyi időszakban nem tapasztalható kiugró érdeklődés. A 2024-es adatok alapján a novemberi és decemberi időszakban benyújtott hitelkérelmek száma jelentősen nem haladta meg az átlagos havi volument, sőt a decemberi összesített mutató 9%-os csökkenést mutatott az előző hónaphoz képest. Ezzel szemben 2025 januárjában ismét 10%-kal több ügyfél fordult hiteligényléssel a pénzintézethez.
A karácsonyi időszak sok háztartás számára nagy pénzügyi terhet jelent, ezért különösen fontos, hogy előre átgondolt döntésekkel készüljünk fel rá. A tudatos tervezés nemcsak azt eredményezi, hogy anyagilag biztonságban érezhetjük magunkat, hanem azt is, hogy az ünnepek valódi örömet, meghittséget és nyugalmat nyújthatnak a család minden tagjának. Ha előre kialakítjuk a költségkeretet, listát készítünk az ajándékokról, és tudatosan mérlegeljük az akciók és kedvezmények kihasználását, az év végi ünnepek sokkal kevésbé okoznak stresszt, és lehetőség nyílik arra, hogy az együtt töltött idő legyen valóban a fókusz
– mondta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.
Bár nincs univerzális recept az ünnepi kiadások tervezéséhez, az apró, előre megtervezett lépések jelentős különbséget hozhatnak abban, ki hogyan éli meg ezt az időszakot. A tudatos felkészülés révén a karácsony stresszmentes és élményekben gazdag lehet minden család számára.
Egyedül a Mol húzta fel a Budapesti Értéktőzsdét: most érdemes bevásárolni a magyar top-részvényekből?
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a héten. A vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.
Decembertől ismét eladhatók a korábban beragadt kriptotokenek a Revolut platformjain, miután a szolgáltató zöld utat kapott az uniós szabályozásnak megfelelő működéshez.
Nem vicc, ingyen juthat majdnem 300 ezer forinthoz szinte bármelyik magyar állampolgár: így lehet igényelni
Kevesebb mint egy hónap maradt az öngondoskodási célú állami támogatások maximális kihasználására.
A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest.
A K&H Bank 2025. december 4-én, csütörtök este kétórás informatikai karbantartást végez.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
A Pénzcentrum felmérése szerint a magyar háztartások pénzügyi helyzete erősen széttartó, és a szakértők szerint ennek legfőbb oka az infláció tartós hatása.
Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden.
A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.
A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Ennyien nem tudják időben kinyögni a számláikat: kritikus a legszegényebb és a fiatal magyarok helyzete
Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya, akik időben fizetik számláikat.
