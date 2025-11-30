Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Haláleset a pesti szórakozóhelyen: megszólalt az áldozat családja, ez történt valójában
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
A rendőrség vasárnap hajnalban kiadott közleménye szerint, hiába próbálták újraéleszteni a férfit, az életét már nem sikerült megmenteni. A fővárosi rendőrök 22 óra 45 perckor a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály nyomozói a 28 éves A. Lászlót halált okozó testi sértés bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A férfi később vallomást tett, a cselekmény elkövetését részben elismerte.
A Blikk elérte az áldozat egyik közeli hozzátartozóját. A családtag elmondta, hogy továbbra sincsenek pontos információik, mivel sem a rendőrséggel, sem a kórházzal nem tudtak részletesen beszélni. Tudtak a sérülésekről, de csak általános tájékoztatást kaptak.
Az orvos azt mondta, hogy az áldozat orrtörést szenvedett, és nagy mennyiségű vér gyűlt fel az agyában. A kórházba érkezése után újraélesztették, és akkor derült ki, hogy az esés miatt valószínűleg egy csigolya is eltört. Addigra súlyos oxigénhiány alakult ki, ami miatt már nem lehetett megmenteni.
Az eset után a Morrison's is kiadott egy közleményt, amelyben azt írták, szombaton 22:30 körül két vendég között vita alakult ki, amelynek során az egyikük ütést mért a másikra. A sértett az ütéstől elesett és beverte a fejét. A hely orvosi szolgálata azonnal ellátta, majd a mentők kórházba szállították. A sérült később életét vesztette.
A szórakozóhely munkatársai a kamerafelvételek alapján azonnal beazonosították az elkövetőt. A biztonsági szolgálat visszatartotta, majd átadta a rendőrségnek. A sérülést egy ököllel leadott ütés és az esés okozta, a helyszínen nem volt jelen semmilyen fegyver. Mint írták, az eset gyorsan és váratlanul történt, így nem volt lehetőség a megelőzésére.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében.
Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
