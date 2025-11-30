Haláleset a pesti szórakozóhelyen: megszólalt az áldozat családja, ez történt valójában

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.

A rendőrség vasárnap hajnalban kiadott közleménye szerint, hiába próbálták újraéleszteni a férfit, az életét már nem sikerült megmenteni. A fővárosi rendőrök 22 óra 45 perckor a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály nyomozói a 28 éves A. Lászlót halált okozó testi sértés bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A férfi később vallomást tett, a cselekmény elkövetését részben elismerte.

A Blikk elérte az áldozat egyik közeli hozzátartozóját. A családtag elmondta, hogy továbbra sincsenek pontos információik, mivel sem a rendőrséggel, sem a kórházzal nem tudtak részletesen beszélni. Tudtak a sérülésekről, de csak általános tájékoztatást kaptak.

Az orvos azt mondta, hogy az áldozat orrtörést szenvedett, és nagy mennyiségű vér gyűlt fel az agyában. A kórházba érkezése után újraélesztették, és akkor derült ki, hogy az esés miatt valószínűleg egy csigolya is eltört. Addigra súlyos oxigénhiány alakult ki, ami miatt már nem lehetett megmenteni.

Az eset után a Morrison's is kiadott egy közleményt, amelyben azt írták, szombaton 22:30 körül két vendég között vita alakult ki, amelynek során az egyikük ütést mért a másikra. A sértett az ütéstől elesett és beverte a fejét. A hely orvosi szolgálata azonnal ellátta, majd a mentők kórházba szállították. A sérült később életét vesztette.

A szórakozóhely munkatársai a kamerafelvételek alapján azonnal beazonosították az elkövetőt. A biztonsági szolgálat visszatartotta, majd átadta a rendőrségnek. A sérülést egy ököllel leadott ütés és az esés okozta, a helyszínen nem volt jelen semmilyen fegyver. Mint írták, az eset gyorsan és váratlanul történt, így nem volt lehetőség a megelőzésére.