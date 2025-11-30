Botrány a legendás pesti szórakozóhelyen: meghalt egy vendég, ez okozta a tragédiát

Vasárnap hajnalban a BRFK arról számolt be, hogy 2025. november 29-én késő este egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak egy fiatal férfit.

A közlemény szerint a kiérkező rendőrök haladéktalanul megkezdték a 25 éves férfi újraélesztését, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit kórházba vitték, azonban az orvosi segítségnyújtás ellenére ott később elhunyt. A fővárosi rendőrök 22 óra 45 perckor a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály nyomozói a 28 éves A. Lászlót halált okozó testi sértés bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A férfi később vallomást tett, a cselekmény elkövetését részben elismerte.

Reagált a Morrison's 2

Az eset után a Morrison's is kiadott egy közleményt, amelyben azt írták szombaton 22:30 körül két vendég között vita alakult ki, amelynek során az egyikük ütést mért a másikra. A sértett az ütéstől elesett és beverte a fejét. A hely orvosi szolgálata azonnal ellátta, majd a mentők kórházba szállították. A sérült később életét vesztette.

A szórakozóhely munkatársai a kamerafelvételek alapján azonnal beazonosították az elkövetőt. A biztonsági szolgálat visszatartotta, majd átadta a rendőrségnek. A sérülést egy ököllel leadott ütés és az esés okozta, a helyszínen nem volt jelen semmilyen fegyver. Mint írták, az eset gyorsan és váratlanul történt, így nem volt lehetőség a megelőzésére.

Részvétünket fejezzük ki az érintett családjának, barátainak és mindazoknak, akiket a tragédia elért. A szórakozóhely teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során

- zárul a szórakozóhely közleménye.